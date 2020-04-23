2020-04-23T13:31:32+03:00
Досуг
КП Беларусь

AKUTE и «Дрозды» выступят с бесплатными онлайн-концертами

В прямом эфире на VOKA на этой неделе зрители смогут посмотреть сразу два концерта популярных белорусских музыкантов
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 апреля заряжать драйвом будет группа «Дрозды», а 25 апреля - AKUTE. Обе трансляции начинаются в 19:00 и бесплатны для всех желающих.

«Дрозды» во главе с бессменным фронтменом Виталием Карпановым за 15 лет деятельности завоевали статус самой веселой поп-группы Беларуси. Ее хиты долгое время занимали лидирующие позиции в различных чартах, а клипы на них задали высокую планку в видеоиндустрии. Во время трансляции на VOKA хорошо знакомые всем песни не дадут усидеть на месте даже в домашней обстановке.

AKUTE называют одним из лучших рок-коллективов страны, а сами музыканты из Могилева - вокалист и гитарист Станислав Мытник, бас-гитарист Роман Жигарев и барабанщица Vicky Fatez - определяют свой стиль как «диско-декаданс» и пишут тексты для всех песен на белорусском языке.Они уже не раз звучали во время трансляций различных фестивалей на VOKA, но субботний концерт будет для зрителей видеосервиса первой специальной сольной программой!

Музыканты обеих групп будут выступать перед пустым залом, но благодаря трансляции увидеть и услышать их прямо из своих домов сможет весь мир: достаточно открыть приложение VOKA или зайти на сайт voka.tv. Авторизация для просмотра не требуется, а после трасляции запись будет доступна в архиве видеосервиса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Хакатон Global Hack против коронавируса - зарегистрируйтесь сейчас, чтобы присоединиться к борьбе
Европейский Союз и инициатива EU4Digital поддерживают Global Hack - онлайн-хакатон, предназначенный для обмена и быстрой разработки идей для срочно необходимых решений в рамках нынешней пандемии коронавируса
Любить свое дело, развиваться, ставить четкие цели: успешные бизнес-леди делятся своим опытом
Накануне Глобального женского форума, который пройдет в Минске 7 марта, пять белорусских предпринимательниц поделились историями своего успеха на бизнес-завтраке 22 февраля
Белорусская писательница Людмила Щерба презентует стихотворение-стриптиз
Автор нашумевшего романа-фильмослова «Уладар рыбаў» и скандального наноромана-провокАРТции «Урб@н.М», который еще называют белорусскими «50 оттенками серого», представит книгу поэзии
Новости 24
Сохранить цены, обеспечить занятость. Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике
810 рублей за прогулку: жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали за нарушение самоизоляции
Погода в Беларуси на длинные выходные и Радуницу: местами дожди и до плюс 18
Официально: в Свято-Елисаветинском монастыре Минска пока два случая COVID-19
Новые правила по микрозаймам начнут действовать в Беларуси
Белорусам разрешили въезд в зону отчуждения на Радуницу
Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ
Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу
Беларусь ввела тариф на транзит нефти из Польши
ДТП в Брестском районе: один человек погиб, трое ранены
Фотофакт: белорусские нефтяники сказали #дзякуй медикам
Концерт Льва Лещенко в Гомеле ко Дню Победы отменили
Помощь для медиков жертвуют католики Беларуси - уже собрано 12 тыс. рублей
Саид Гуцериев купил 99,8% акций белорусского Паритетбанка
Видеофакт. В Бресте десантники своеобразно поблагодарили врачей
В Литве из-за коронавируса продлили карантин до 11 мая, но открыли салоны красоты, библиотеки, музеи и зоопарки