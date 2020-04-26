С 27 апреля в Беларуси - новые правила предоставления быстрых денег в долг: одолжили 200 рублей - вернете максимум 400

До недавнего времени микрофинансовые организации, объявления которых о быстрых деньгах в долг часто можно видеть на остановках и дверях подъездов, могли устанавливать любые проценты. Кроме того, они не были ограничены в размерах штрафов и пеней, которые выставлялись просрочившим заем клиентам. Все это приводило к тому, что микрофинансовые организации зачастую предоставляли ультракороткие займы без залога по ставке, превышающей 530% годовых.

Еще осенью прошлого года президент подписал указ, направленный на защиту прав клиентов микрофинансовых организаций. С 27 апреля он вступает в силу. С этого дня организации, которые дают людям микрозаймы, будут работать по новым правилам.

Во-первых, ограничены суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены договорами микрозайма. Проценты за весь срок пользования микрокредитом не должны будут превышать его двукратной суммы. Дополнительные ограничения введены и по сумме штрафа и пени - они не могут превышать 50% микрозайма. То есть, если вы взяли микрозаем в размере 300 рублей, то сумма процентов не может превышать 600 рублей, а штраф за просрочку составлять больше чем 150 рублей.

Во-вторых, определены новые требования к рекламе займов и микрозаймов, теперь она должна содержать достоверную полную информацию как о рекламодателях, так и о предоставляемых ими услугах. По новым правилам у каждой микрофинансовой организации должен быть свой сайт, адрес которого будет отражаться в реестре микрофинансовых организаций (он публикуется на официальном сайте Национального банка).

Как пояснил начальник Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров, с 27 апреля не допускается включение в договор микрозайма условий, которые бы позволили взимать с заемщика повышенные проценты за пользование микрозаймом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Кроме того, Нацбанк дал рекомендации микрофинансовым организациям по снижению ставок и отсрочке платежей для клиентов, которые оказались в сложных условиях. При наличии документально подтвержденного от заемщика факта снижения или потери дохода ему должны пойти навстречу в плане снижения процентных ставок, отсрочек, неприменения пени, штрафа, неустойки.

- Мы очень внимательно будем отслеживать, как на каждое обращение гражданина среагировало то или иное юридическое лицо. Эта информация будет учитываться при планировании проверок на следующее полугодие, - отметил Дмитрий Набздоров во время онлайн-брифинга Нацбанка.