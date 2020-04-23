Сын Михаила Гуцериева купил белорусский Паритетбанк. Что изменится для сотрудников и клиентов?

Зарегистрированная на Кипре компания Beristore Holdings Limited, которая принадлежит российскому IT-предпринимателю Саиду Гуцериеву, купила у Республики Беларусь 99,83% акций Паритетбанка. Владельцами остальных 0,17% акций являются другие частные акционеры.

Саид Гуцериев - сын близкого друга Александра Лукашенко, владельца компаний группы «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева. Сумма сделки не называется. Три года назад, когда Паритетбанк собирался купить известный белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня, речь шла о 50 миллионах долларов, но Прокопеня передумал.

Госкомимущество подчеркивает, что продажа государственного банка частной компании является частью принятой правительством еще в 2017 году Стратегии развития финансового рынка.

- Одно из основных направлений развития банковской системы Беларуси - снижение доли госсобственности в уставных фондах банков, вплоть до полного выхода из состава акционеров, - прокомментировали причины продажи в Госкомимущество.

Паритетбанк был основан в 1991 году, по итогам прошлого года его активы составили 482 миллиона рублей, по этому показателю он занимает 15-е место среди 24 белорусских банков.

Отметим, что покупка Паритетбанка - не первый бизнес-проект Саида Гуцериева в Беларуси. В настоящий момент Гуцериев вместе с Виктором Прокопеней владеют криптобиржей Currency.com и несколькими стартапами.

ЗВОНОК «КП»

Что изменится для сотрудников и клиентов банка?

- Председатель правления и текущий менеджмент продолжат свою деятельность по управлению. Никаких изменений в руководстве не планируется, - сообщила пресс-секретарь Паритетбанка Анна Панаева. - Банк продолжает работать в штатном режиме, продолжает выполнять обязательства перед клиентами и партнерами. Могу сказать, что мы будем развиваться, внедрять новые продукты и услуги, предлагать более удобное обслуживание. Ожидаем только положительные изменения.