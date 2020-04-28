Белорусские дизайнеры сумочек из дерева: Во время карантина в Европе у нас стало больше клиентов-иностранцев

«Впервые увидела деревянную сумку в Италии - стоила она €500»

Вероника и Василий - и пара, и партнеры по бизнесу - всегда были творческими людьми: Василий изготавливал мебель в своей столярной мастерской, Вероника занималась производством бижутерии ручной работы. Но в 2017 году, путешествуя по Италии, минчанка увидела у своей знакомой необычную сумку.

- Сумочка была с деревянными деталями - такая оригинальная, что сразу запала в душу. Правда, оказалось, что стоила она 500 евро… Когда вернулась в Минск, рассказала о ней Васе. И на Новый год он мне подарил кожаную сумку с деревянными боковинками - похожую на ту, о которой я рассказывала! Когда шла с ней по городу, меня останавливали, чтобы спросить, где я купила такую сумочку. Вот тогда мы и решили, что эта хорошая идея для малого бизнеса. Первую сумочку на продажу сделали из массива дуба с вышитыми на ней попугайчиками-неразлучниками. Выставили у себя в Инстаграме - люди стали активно спрашивать: сколько стоит, где купить? Чуть позже мы сделали мини-коллекцию и приняли участие в модном маркете, там и продали свои первые сумочки.

Первую сумочку на продажу сделали из массива дуба с вышитыми на ней попугайчиками-неразлучниками. Фото: личный архив.

- Чтобы начать производство сумок, вам же нужно было купить оборудование, материалы?

- Да, как только мы поняли, что все может получиться, закупили часть недостающего деревообрабатывающего оборудования, натуральную итальянскую кожу, фурнитуру. Мы так горели идеей, что поначалу даже не просчитали, сколько должна стоить наша продукция - первые сумки продавали и почти ничего не зарабатывали…

Идея дать бренду звучное название Funduk принадлежит Вероникe:

- Нужно было слово, ассоциирующееся с природой. Кстати, помимо того, что для производства мы используем только натуральные материалы, каждые выходные занимаемся спортивным ориентированием - мы мастера спорта, а Вася еще и звезда гонок с препятствиями… Решили, что слово «фундук» хорошо отображает концепцию чего-то природного, настоящего.

Вероника вдохновилась сумочкой, которую увидела у знакомой в Италии. Фото: личный архив.

Пара вместе разрабатывает дизайн сумок, а уже непосредственно изготовлением деревянных частей (из дуба или березового шпона), кожаных деталей и сборкой занимается Василий. Вероника помогает в скрупулезной работе: делает схемы для вышивки рисунка и вышивает. Но в основном девушка занимается продвижением бренда и продажами продукции: ведет рабочий Инстаграм, переписывается с клиентами, оформляет доставку.

«На вышивку одного рисунка на дереве уходит 50 часов»

Поначалу все сумки Funduk были комбинированы только с яркими цветами кожи: белой, розовой и желтой. Но сегодня в коллекции добавляют черный, коричневый цвета и нюдовые оттенки. Но высший пилотаж - это вышивка, которую компаньоны безупречно делают на дереве. Смотрится фантастически!

- Мы долгое время были единственными, кто занимался вышивкой на дереве в Беларуси. И на самом деле мы гордимся этой работой. Можем перенести на массив дуба любой рисунок клиента, даже делаем вышивку с фотографии. Каждая такая сумка – уникальна: мы работаем по заказу клиента и не повторяем рисунок, - рассказывает Вероника.

На вышивку одного рисунка на дереве уходит 50 часов. Фото: личный архив.

- Даже представить сложно, сколько на это уходит времени!

- Вышивка одного рисунка занимает 50 часов. Сначала мы делаем схему, потом специальным приборчиком вручную вырезаем дырочки на дереве - их может быть 4000! И потом вышиваем крестиком нитками мулине. На дереве вышивать намного сложнее, чем на ткани. Процесс производства наших сумок довольно длительный, потому что пока мы не можем делать все в одном месте. Вася делает деревянные детали в мастерской, а дома в идеальной чистоте мы работаем с кожей. Сейчас мы думаем открыть новую мастерскую, где можно будет совместить весь процесс производства, а также открыть свой первый магазин.

Сумочка сделана из массива дуба. Фото: личный архив.

- Если вы столько тратите на производство одной сумки, наверняка ваши клиенты обеспеченные люди?

- Наши сумки выбирают яркие девушки с активной жизненной позицией. Думаю, с доходом выше среднего. Например, сумочка из дуба с вышивкой будет стоить от 450 до 650 рублей. Часто наши сумочки покупают в подарок по особому случаю, родным и друзьям, которые живут за границей. Соломенные куколки и льняные полотенца есть, наверное, у многих, а наши сумочки очень самобытны (улыбается). И при этом еще утилитарны - их действительно носят и на работу, и в театр.

Самый популярный вопрос среди клиентов: сумка из дерева очень тяжелая? Но, как говорит Вероника, рюкзак из дуба весит 900 граммов - и это самая тяжелая вещь в коллекции. При этом вес рюкзака при носке на спине практически не ощущается.

Вероника и Василий могут перенести любое изображение на свою продукцию. Фото: личный архив.

- Любая сумка из хорошей кожи с качественной фурнитурой будет весить немало. Поэтому клиент не почувствует разницы между обычной кожаной сумкой и нашей, с деревянными деталями, - говорит Вероника.

- Насколько это прибыльный бизнес?

- Скажу так: если мы активно даем рекламу в Инстаграме - это прибыльно. Сейчас бренду два года, и у нас уже есть прибыль. Да и в целом заниматься любым ручным трудом выгодно, особенно, если нет наемных работников. Работаем вдвоем и не платим себе зарплату (улыбается). Но мы уже просчитывали, что, если начнем расширяться и набирать сотрудников, стоимость сумок придется поднять.

Идея дать бренду звучное название Funduk принадлежит Вероникe. Фото: личный архив.

- Ситуация с пандемией коронавируса отразилась на продажах?

- Удивительно, но я бы даже сказала, что заказов стало больше и в Беларуси, и в Европе - там где-то на 15%. Мы организовали бесконтактную бесплатную доставку. Единственная проблема, что многие иностранные клиенты не всегда понимают, как нам перевести деньги, потому что у них пока закрыты банки. Но мы стараемся решить этот вопрос. И в целом люди стали больше просто писать, задавать вопросы. Видимо, сидят на карантине и листают Инстаграм. Еще сделали сейчас скидки 20% в Минске. Потому что сами не хотим сидеть без дела - можно впасть в уныние, вот и решили сделать людям такой приятный бонус для повышения настроения.

Модницы с удовольствием носят Funduk не только в Беларуси, но в Англии, Германии, Италии, Швеции, Эмиратах, Израиле. Фото: личный архив.

- Говорят, дизайнерский мир сильно просядет в ближайшее время?

- Да, это связано с пандемией коронавируса, сейчас люди переключили свое внимание на другие категории товаров, которые обеспечат им безопасность. Отсутствие реальных модных показов и переход в онлайн не дает возможности человеку проникнуться и влюбиться в концепцию бренда, подержать вещь в руках, пообщаться с создателем. Чтобы остаться на плаву, нужно не придумывать заново велосипед, а работать над собственной узнаваемостью, повышать качество продукции и быть искренними со своими клиентами. Мне кажется, у нас это получилось…

Красота же! Фото: личный архив.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько денег понадобилось для старта? На столярное и вспомогательное оборудование - около $2200. Первая закупка натуральной кожи - около $500.

Что нужно для поддержания бизнеса? Сумки, изготовленные полностью вручную, попадают под категорию «Ремесленничество». Но для участия в выставках и работе на маркетах открыто ИП с упрощенной системой налогообложения (налог - 5% от валовой выручки). Оплата ремесленного сбора - 1 базовая величина (27 рублей) в год. Аренда мастерской - $50 каждый месяц.

Сколько стоит продукция? От 200 до 650 рублей.

Когда удалось выйти в ноль? Через год.

Где рекламируется? В соцсетях и на модных маркетах. Основной поток клиентов идет по рекомендации.

Сумочки Funduk стоят от 200 до 650 рублей. Но долговечный дубовый сундучок с вышивкой можно передавать по наследству. Фото: личный архив.

Вероника и Василий делают сумочки из массива дуба, березового шпона и итальянской кожи. Фото: личный архив.