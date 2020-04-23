2020-04-23T17:03:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Россияне тоже хотят приехать, а нельзя!» Несмотря на коронавирус, на майские праздники белорусы заполонят санатории

Некоторые агроусадьбы забронированы на 100%. Вирус людей не пугает, но в санаториях принимают меры
Геннадий МОЖЕЙКО
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Белорусы на майские праздники поедут отдыхать, несмотря на коронавирус. Фото: "Альфа Радон".Белорусы на майские праздники поедут отдыхать, несмотря на коронавирус. Фото: "Альфа Радон".
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С субботы, 25 апреля белорусы начинают массово отдыхать. Четыре выходных, потом два рабочих дня и снова три выходных! Многие на следующую среду и четверг взяли отгулы и устроят себе полноценный недельный отдых. Но куда поехать? А некуда, придется отдыхать в Беларуси. Мы посмотрели, как обстоят дела с бронью в белорусских санаториях и агроусадьбах.

Санаторий «Альфа Радон» находится под Новогрудком и позиционируется как «медикал&СПА резорт». Комплекс считается одним из самых дорогих - однокомнатный двухместный номер стоит 300 - 410 рублей в сутки.

- Мы концептуально отличаемся от других объектов отдыха в Беларуси, к нам едут как на длительный срок на лечение и оздоровление, так и с целью уикендов, релакса, детокса и прочего, - рассказала «Комсомолке» директор по продажам и маркетингу Татьяна Белоусова. - И конечно, когда у людей появляются выходные, они с радостью их используют для этих целей - развлечься и позаботиться о себе. Конечно, всплеск на майские праздники есть всегда. В этом году особенность в том, что нет иностранных гостей. Не потому, что не хотят, а потому, что их не пускают. Каждый день по много раз звонят россияне и спрашивают: как бы к вам приехать? Но границы закрыты, и приехать к нам никак нельзя. Соответственно, загрузка у нас будет ниже, чем бы нам хотелось, но вполне нормальная и продуктивная.

Туристическая деревня «Белые луга» в Кореличском районе - это комплекс из восьми домов: деревенских, но комфортабельных. В зависимости от длительности проживания домик на двоих стоит 140 - 220 рублей в сутки.

- У нас на следующую неделю стопроцентная загрузка, - рассказал «Комсомолке» управляющий комплексом Иван Радюкевич. - Сроки пребывания у всех разные - кто-то приедет на пару дней, кто-то на неделю, кто-то уже у нас живет и остается дальше.

Санаторно-курортный комплекс «Плисса» под Глубоким - средний по стоимости. За однокомнатный двухместный номер просят 135 - 165 рублей.

- Белорусы сейчас к нам приезжают, как правило, на 2 - 3 денька, - рассказала «Комсомолке» руководитель отдела бронирования Алеся Соколова. - Сейчас у нас отдыхает около 50 человек при полной мощности 350 мест. То есть количество отдыхающих - минимальное, и на следующей неделе никаких изменений нет. Всплеска, связанного с большими выходными, у нас нет. С учетом того что все сейчас максимально аккуратны, к большому потоку отдыхающих внутренне, наверное, и санаторий не был бы готов. 50 человек у нас комфортно рассредоточены по всему санаторию, они практически не пересекаются друг с другом.

Санаторий «Ружанский» под Пружанами считается недорогим. Однокомнатный двухместный номер стоит 115 - 127 рублей в сутки.

- Интерес есть у людей, люди едут. Конечно, всплеском эту ситуацию я не могу назвать, не так много желающих, как раньше, когда у нас была 100%-ная загрузка, но люди едут, - рассказал коммерческий директор Михаил Герасимович. - В этом году мы ввели в эксплуатацию коттеджи - их активно бронируют. Мы ввели услугу доставки еды в номер - обособленное проживание. Это пользуется спросом.

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