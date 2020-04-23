«Педагоги не должны выполнять двойную нагрузку и вести уроки дистанционно»: Минобразования – об учебе 60% школьников, оставшихся дома

- Педагоги не должны вести уроки дистанционно. У нас организован учебный процесс в школах, где детям дают материал. После уроков отсутствующим может быть выдано лишь домашнее задание, - сказала пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая агентству interfax.by.

Напомним, 16 апреля во время онлайн-конференции в пресс-центре БелТА представители Минобразования обсуждали доплаты учителям, которые будут работать со школьниками дистанционно.

- Школа будет работать в зависимости от того, как будет складываться ситуация, и с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Если окажется, что часть учащихся будет сидеть за партой и получать знания в школе, а часть будет переведена на индивидуальный учебный план и для нее будет предусмотрено сопровождение педагога, то нагрузка на учителя возрастет, - сказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова. - Сегодня Министерство образования предусматривает возможность дополнительной доплаты учителям, которые будут задействованы в информационном сопровождении учащихся на удаленке. Уже есть предварительная договоренность с Министерством финансов. О том, какие это будут доплаты и как они будут вводиться, сможем конкретно говорить, когда будет принят соответствующий нормативно-правовой документ. То есть работа в этом направлении ведется.

Специалист добавила, что в принципе сегодня можно многие дисциплины перевести на дистанционное обучение. "Даже обсуждали физкультуру, что есть возможность обучаться удаленно. Опять же обращаем внимание: это началось не сегодня и не вчера. Учителя и учреждения образования к этому готовы и уже работали в этом направлении на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому вопросов быть не должно с учетом специфики конкретного учреждения образования, конкретного ребенка, конкретного учителя, - подчеркнула начальник управления.

По словам Людмилы Высоцкой, в школах детей становится больше, чем было в первый день четвертой четверти. По информации Минобразования на 20 апреля, за школьные парты вернулись 30 - 40% учеников. Учителя и родители приводят другие цифры, говоря, что в классах, по крайней мере городских школ, приходит порой и по одному ученику.

В целом в министерстве считают открытие школ после длительных весенних каникул совершенно оправданным шагом.

В комментарии «Комсомолке» Людмила Высоцкая обещала, что в школах проводят все санитарно-эпидемические мероприятия: дезинфицируют кабинеты, делают влажную уборку. Сначала детей и учителей попросили приходить в школу в масках, позже сказали о том, что никого не принуждают.

- Конечно же, возвращение детей в школу оправданно, - говорит пресс-секретарь Минобразования. - Дети ведь все равно дома не сидят все время. А в школе они, может, находятся еще в большей безопасности.

Вопрос о том, как будут выставлять отметки тем, кто остался дома, по словам Высоцкой, сейчас прорабатывается.

Замминистра Александр Кадлубай несколько дней назад говорил, что аттестовать школьников за год можно по трем четвертям.

- Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее. В таком случае дети будут аттестованы по итогам тех отметок, которые они получили в трех четвертях. Это позволяют правила аттестации, - сказал замминистра образования.

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