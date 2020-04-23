2020-04-23T17:03:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Педагоги не должны выполнять двойную нагрузку и вести уроки дистанционно»: Минобразования – об учебе 60% школьников, оставшихся дома

Неделю назад в ведомстве говорили о надбавках учителям. А вопрос о том, как будут выставлять отметки тем, кто остался дома, еще прорабатывается
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

- Педагоги не должны вести уроки дистанционно. У нас организован учебный процесс в школах, где детям дают материал. После уроков отсутствующим может быть выдано лишь домашнее задание, - сказала пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая агентству interfax.by.

Напомним, 16 апреля во время онлайн-конференции в пресс-центре БелТА представители Минобразования обсуждали доплаты учителям, которые будут работать со школьниками дистанционно.

- Школа будет работать в зависимости от того, как будет складываться ситуация, и с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Если окажется, что часть учащихся будет сидеть за партой и получать знания в школе, а часть будет переведена на индивидуальный учебный план и для нее будет предусмотрено сопровождение педагога, то нагрузка на учителя возрастет, - сказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова. - Сегодня Министерство образования предусматривает возможность дополнительной доплаты учителям, которые будут задействованы в информационном сопровождении учащихся на удаленке. Уже есть предварительная договоренность с Министерством финансов. О том, какие это будут доплаты и как они будут вводиться, сможем конкретно говорить, когда будет принят соответствующий нормативно-правовой документ. То есть работа в этом направлении ведется.

Специалист добавила, что в принципе сегодня можно многие дисциплины перевести на дистанционное обучение. "Даже обсуждали физкультуру, что есть возможность обучаться удаленно. Опять же обращаем внимание: это началось не сегодня и не вчера. Учителя и учреждения образования к этому готовы и уже работали в этом направлении на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому вопросов быть не должно с учетом специфики конкретного учреждения образования, конкретного ребенка, конкретного учителя, - подчеркнула начальник управления.

По словам Людмилы Высоцкой, в школах детей становится больше, чем было в первый день четвертой четверти. По информации Минобразования на 20 апреля, за школьные парты вернулись 30 - 40% учеников. Учителя и родители приводят другие цифры, говоря, что в классах, по крайней мере городских школ, приходит порой и по одному ученику.

В целом в министерстве считают открытие школ после длительных весенних каникул совершенно оправданным шагом.

В комментарии «Комсомолке» Людмила Высоцкая обещала, что в школах проводят все санитарно-эпидемические мероприятия: дезинфицируют кабинеты, делают влажную уборку. Сначала детей и учителей попросили приходить в школу в масках, позже сказали о том, что никого не принуждают.

- Конечно же, возвращение детей в школу оправданно, - говорит пресс-секретарь Минобразования. - Дети ведь все равно дома не сидят все время. А в школе они, может, находятся еще в большей безопасности.

Вопрос о том, как будут выставлять отметки тем, кто остался дома, по словам Высоцкой, сейчас прорабатывается.

Замминистра Александр Кадлубай несколько дней назад говорил, что аттестовать школьников за год можно по трем четвертям.

- Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее. В таком случае дети будут аттестованы по итогам тех отметок, которые они получили в трех четвертях. Это позволяют правила аттестации, - сказал замминистра образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Отметки за год можно выставить по трем четвертям»: Минобразования о дистанционке, которой нет в Кодексе, и масках по желанию (Читать подробнее)

Минобразования: «Пока дистанционное обучение в школах носит рекомендательный характер. Надо учитывать технические возможности» (Читать подробнее)

Минобразования: «Пока дистанционное обучение в школах носит рекомендательный характер. Надо учитывать технические возможности» (Читать подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«В наследство от котов достались игрушки, а кормлю детскими смесями»: белорусский фермер растит медвежонка, потерявшего маму
Но теперь с малышкой Василисой новая проблема: в лесу она не выживет, оставить дома зверя по закону нельзя, а цирк и зоопарк от Васи отказались [фото, видео]
«Педагоги не должны выполнять двойную нагрузку и вести уроки дистанционно»: Минобразования – об учебе 60% школьников, оставшихся дома
Неделю назад в ведомстве говорили о надбавках учителям. А вопрос о том, как будут выставлять отметки тем, кто остался дома, еще прорабатывается
«Я просто хочу, чтобы человек жил»: перенесшие коронавирус белорусы рассказали, почему сдают кровь, а медики - как получают из нее «плазму с иммунитетом»
В больницу приходят белорусы, которые перенесли коронавирус и решили стать донорами иммунной плазмы. Мы узнали, кто они, и посмотрели, как все происходит [фото + видео]
«Мать мальчика пришла в милицию, вся в слезах»: в Слуцке пятилетний мальчик на детском велосипеде уехал по трассе на 3 километра
Проезжавшие водители были настолько шокированы, что остановили малыша четырехколесном велике и позвонили в милицию. Шустрого малыша вернули родителям
Пожилых и людей с хроническими заболеваниями обязаны забрать в больницу: врачи ответили на вопросы о коронавирусе
Представители Минздрава Беларуси рассказали, когда советуют обращаться к врачу и зачем пациентов с коронавирусом доктора укладывают на живот
«Медики не могут прогнозировать течение заболевания». Реаниматолог из Витебска ведет хронику коронавируса - и вот как менялось его мнение
Заведующий отделением реанимации Витебской больницы скорой помощи Владимир Мартов спасает пациентов с COVID-19. Мы с его разрешения полистали его дневник
От 300 до 4000 рублей в месяц: сколько доплатят белорусским медикам за работу в условиях коронавируса
Прибавку к зарплатам получат также водители «скорых». А вообще размер надбавки зависит от типа больницы, категорий работников, нагрузки, уровня опасности работы
Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова: В течение двух-трех недель ситуация не закончится
Минздрав настоятельно просит белорусов оставаться дома, в страну уже завезли первую партию экспресс-тестов на коронавирус и антитела к нему, но о спаде пандемии в Беларуси речь пока не идет
«Мы уже два года митингуем, и сдаваться не намерены»: в Бресте по 15 суток получили лидеры уличных протестов против аккумуляторного завода
Тем временем завод получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и готовится к пусконаладочным работам
Новости 24
«Мама поставила люльку с грудничком на стол, открыла окно и вышла»: из окна многоэтажки выпал 9-месячный малыш
Это рекорд! Минчанка перечислила «жениху» из США 66 тысяч долларов
После допроса на детекторе лжи сельчанка призналась, где закопали тело убитого минчанина
В Брестской области спасатели тушат лесной пожар на границе двух районов: огонь перебросился и на дома
Занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля
Девушка выманила у парня 5,5 тыс. рублей на аборт, а на самом деле даже не была беременна
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 апреля 2020 года: уже больше 8 тысяч человек заражено, умерли 60 пациентов
Соскучился по возлюбленной. Поляк незаконно пересек белорусскую границу, чтобы попасть к девушке в Гродно
Коронавирус, нефть, БелАЭС и ВКЛ - о чем говорили президенты Литвы и Беларуси
Сохранить цены, обеспечить занятость. Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике
810 рублей за прогулку: жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали за нарушение самоизоляции
Погода в Беларуси на длинные выходные и Радуницу: местами дожди и до плюс 18
Официально: в Свято-Елисаветинском монастыре Минска пока два случая COVID-19
Новые правила по микрозаймам начнут действовать в Беларуси
Белорусам разрешили въезд в зону отчуждения на Радуницу
Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ
Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу
Беларусь ввела тариф на транзит нефти из Польши
ДТП в Брестском районе: один человек погиб, трое ранены
Фотофакт: белорусские нефтяники сказали #дзякуй медикам
Концерт Льва Лещенко в Гомеле ко Дню Победы отменили
Помощь для медиков жертвуют католики Беларуси - уже собрано 12 тыс. рублей
Саид Гуцериев купил 99,8% акций белорусского Паритетбанка
Видеофакт. В Бресте десантники своеобразно поблагодарили врачей
В Литве из-за коронавируса продлили карантин до 11 мая, но открыли салоны красоты, библиотеки, музеи и зоопарки