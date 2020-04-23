Александр Лукашенко: Если положение дел будет меняться в худшую сторону, то мы подключим резервы

Александр Лукашенко отметил, что вся мировая экономика находится под давлением пандемии и наша страна не исключение. По его словам, для борьбы с инфекцией в стране задействованы все необходимые ресурсы:

- Реагируем адекватно, но не чрезмерно, - сказал он.

Правительство предложило определить отрасли, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности и падения спроса. Внесенный на рассмотрение президента пакет мер их поддержки касается вопросов налогообложения, арендных и трудовых отношений, а также ряда чувствительных социальных аспектов, сообщает БелТА.

- Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики - их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся - или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы, - сказал президент.

Александр Лукашенко считает, что надо стимулировать людей, и особенно малый бизнес, к работе:

- Чтобы те же рестораны везли обеды на предприятия, не задирая цены, домой к людям: мы же попросили стариков сидеть дома, а их надо накормить. Есть многие семьи, которые самоизолировались, - их тоже надо накормить. И многие рестораны пошли по этому пути, а некоторые сидят сложив руки и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет.

Касаясь предложений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент сказал, что отмахиваться от них нельзя.

- Но если, допустим, они нам рекомендуют ввести меры вплоть до комендантского часа, я еще раз подчеркиваю: надо - введем, изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций, но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет". Хуже-то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит.

На совещании сообщили, что в зависимости от региона обеспеченность тест-системами составляет до 25 дней.

- Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно, - заверил президент.

Он подчеркнул, что нельзя впадать в крайности.

- Нельзя остановить работу ключевых отраслей экономики. Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас уже все говорят больше об экономике, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов (то ли еще будет) людей в мире будут голодать.

Далее он обратил внимание на темпы развития экономики.

- Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть. Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно несколько ударов.

Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на небольшое падение ВВП, реальные доходы населения за первый квартал выросли на 7,1%.

- Это хороший рост. Дай бог по году это сохранить, - сказал он.

Перед правительством президент поставил задачу сохранить доверие людей к проводимой экономической политике.

- Надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги. Правительству не стоит вмешиваться в деятельность Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения. И главное - мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес.

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