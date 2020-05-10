Ремонт в небоскребе Минска за $90 тысяч: в гостиной - люстра от архитектора-звезды Захи Хадид, на кухне - столешница из нержавейки

Сегодня «Комсомолка» в гостях в семье Сергея, его супруги Алены и дочек Евы и Ники. Минчане живут в квартире площадью 85 квадратных метров в первом небоскребе столицы - 32-этажном ЖК «Парус» на улице Кальварийской.

Площадь террасы - 20 метров

- У меня художественное образование, поэтому мы без подсказок дизайнера знали, как должна выглядеть наша квартира, и обратились в агентство только за техническими расчетами точек освещения. Понимали, что точно не хотим обои с вензельками. Нам подходил модерн, так как мы молодые и наш дом - современный, из стекла и бетона, - рассказывает Алена.

Люстра от Захи Хадид обошлась в $970. Фото: "Твоя столица"

Особенность дома - в панорамном остеклении от пола до потолка, где не открываются окна. Но это не значит, что в квартире нет свежего воздуха - он постоянно циркулирует через специальные решетки на фасаде.

- Мы установили второй слой остекления, чтобы наслаждаться красивым видом не только в теплое время года, но и зимой. Если за окном пасмурно, мы это чувствуем, если светит солнце - в доме так же тепло и хорошо, как на улице. Получилась теплая терраса площадью 20 метров, где можно пить кофе и любоваться вечерним Минском - видна даже Национальная библиотека с ее разноцветными огнями. Дети здесь играют, учатся кататься на самокате и велосипеде, - улыбается хозяйка.

Гостиная совмещена с кухней - Алене нравится, когда можно готовить ужин и при этом не отделяться от семьи. Фото: "Твоя Столица"

Воздух в квартиру подается при помощи приточно-вытяжной вентиляции. Поступая с улицы, он проходит через вентиляционную установку с рекуперацией, где стоят специальные фильтры, и только потом попадает в квартиру.

- И мы дышим чистым воздухом в центре города! Это не то же самое, что открыть окно. Люди не видят, какой воздух попадет через форточку, но когда мы меняем фильтры, то понимаем, каким воздухом мы могли бы дышать, - делится Алена.

Для гостиной супруги выбрали классический диван в технике капитоне от бельгийского производителя. Фото: "Твоя Столица"

Оригинально выглядит потолок в гостиной - он покрашен в серый цвет с сине-фиолетовыми нотками. Сохранен его первоначальный вид - видны дефекты и швы. На потолке прикреплены гипсовые розетки - они добавляют богемное настроение. В центре гостиной - люстра от знаменитого архитектора Захи Хадид, которую называли «королевой кривой».

- На мой вкус, Заха Хадид была гением дизайна. Когда у нас появилась возможность заказать эту люстру, мы ни секунды не раздумывали. Нам очень нравится этот легкий футуризм. Стену в прихожей украшает картина молодой белорусской художницы Татьяны Леонович, гостиную – постер Image Republic. Обожаю их, - улыбается владелица.

В спальне и в детской установлены раздвижные деревянные двери. Фото: "Твоя Столица"

В спальне одна стена покрашена в синий цвет. Фото: "Твоя Столица"

В санузле родителей - двойная раковина. Фото: "Твоя столица"

Столешница - как на профессиональных кухнях

Для гостиной супруги выбрали классический диван в технике капитоне от бельгийского производителя.

- Это выбор мужа, и я была обеими руками за. Диван из состаренной кожи, что для нас идеально: у нас кот, а этот диван лишние царапины не портят.

Гостиная совмещена с кухней - Алене нравится, когда можно готовить ужин и при этом не отделяться от семьи.

В детской стена поклеена обоями с забавными лисятами. Фото: "Твоя столица"

- Кухонный гарнитур сделали максимально закрытым, чтобы создавалось ощущение, что ты находишься не на кухне, а в гостиной. Вся техника встроена.

Главная изюминка - столешница из нержавеющей стали, привезенная из Италии. Такие обычно делают на профессиональных кухнях.

Столешницу из нержавеющей стали привезли из Италии. Фото: "Твоя столица".

- Длина столешницы - 3,6 метра, она не влезла даже в наш огромный грузовой лифт. Пришлось нести по лестнице на 18-й этаж. При использовании на ней остаются мелкие царапинки, но мне это даже нравится, - говорит Алена.

Вся плитка в квартире - итальянская. Стены покрашены экологичной краской, на полу - паркетная доска.

Стену в прихожей украшает картина молодой белорусской художницы Татьяны Леонович. Фото: "Твоя Столица"

На просторной террасе можно кататься на велосипеде. Фото: "Твоя столица"

- В спальне мы воплотили мечту мужа - сделали отдельный санузел, в который есть вход только из этой комнаты. Здесь у нас душевая кабина и двойная раковина. Во втором санузле установлена ванна - там мы купаем детей.

8 квадратных метров Алена выделила под гардеробную.

Гардеробная занимает 8 квадратных метров. Фото: "Твоя столица"

- Мы делали ремонт для себя и с большой любовью, но сейчас решили расширяться и продать квартиру. Нам очень нравится наш дом, поэтому с новыми владельцами будем соседями.

Благодарим за помощь в подготовке материала Агентство недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА».

Еще один санузел в квартире для гостей.

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт в квартире обошелся в $ 90 тысяч, в том числе:

Кожаный диван бельгийской фабрики- $ 3800

Столешница из Италии - $3000

Люстра Захи Хадид - $970

Раздвижные двери (2 шт) - $1800