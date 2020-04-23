«Сказали, что оборудование не работает, но производство не останавливалось». В Минске предприятие незаконно продавало маски коммерсантам

Сейчас по решению правительства предприятия, которые шьют маски, должны поставлять их только «Белфармации» (самая крупная аптечная сеть) и «Белмедтехнике» - а эти предприятия уже отгружают их в аптеки и больницы. Но есть фирмы, которые зарабатывали в обход этого решения, сообщают в МВД.

Недавно в Минске оперативники задержали мексиканца, который перевозил в микроавтобусе 164 тысячи масок - их сшили на одном из минских предприятий. Позже выяснилось, что это же предприятие раньше продало ему еще 408 тысяч масок.

Фирме было намного выгоднее продать маски частнику, а не госструктурам: коммерсанты покупали маски по рублю за штуку, госструктуры - по 10 копеек. Потом бизнесмены продавали эти же маски в разы дороже населению и больницам. Предприятие, о котором идет речь, за март - апрель отгрузило частникам больше 2,8 миллиона масок. И только 10% от общего объема, или 287 тысяч, продали «Белфармации» и «Белмедтехнике».

Такую же схему провернули и на крупном производстве средств защиты в Узде. Ранее этот производитель сообщил, что не может шить маски, потому что и оборудование не работает, и есть сложности с покупкой сырья. Но на самом деле, отмечают в милиции, производство ни на минуту не останавливалось: то самое якобы неисправное оборудование штамповало по 30 - 35 тысяч масок в сутки. Эта фирма продала около 450 тысяч масок. Еще 56 тысяч недоделанных масок нашли на производстве.

Предприятие постоянно увеличивало цену товара. Свой процент в стоимость закладывали и коммерсанты, которые перепродавали маски. В итоге получалось, что финальная цена одной маски в несколько раз превышала ее реальную стоимость.

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

В Беларуси составили уже 19 протоколов, связанных с незаконной продажей масок и других средств защиты. Из незаконного оборота изъяли около 264 тысяч масок, 6,2 тысячи перчаток и 84 л антисептиков на сумму больше 180 тысяч рублей.

Махинации с продажей масок в Беларуси начались почти сразу после того, как на них начался ажиотажный спрос, и в аптеках средств защиты не хватало.

Перекупы приобретали в аптеках по 500 - 800 масок и перепродавали их в интернете по более высокой цене. Недавно в Минске задержали мужчину, который продавал обычные хлопковые маски под видом американских респираторов. Люди, которые не подозревали об обмане, платили по 15 рублей за маски с себестоимостью в 3 рубля. Деньги за товар мужчина получал наложенным платежом. Посылки покупателям доставляли курьеры «Белпочты». Это значит, что у людей не было возможности проверить содержимое посылки и отказаться от товара.

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