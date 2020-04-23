2020-04-23T17:03:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сбежавшего из-под стражи Сергея Богдашова приговорили к 20 годам за убийство 2008 года

Мужчина, об убийстве которого идет речь, до сих пор считается без вести пропавшим - его тело не нашли
Алеся ДОБЫШ
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Свою вину в суде Сергей Богдашов признал полностьюСвою вину в суде Сергей Богдашов признал полностьюФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Суд по этому делу начался 17 февраля в суде Минской области. Об убийстве 2008 года Сергей Богдашов рассказал сам в явке с повинной.

- Переживаю за то, что Игоря Лустова тогда не нашли. Переживаю, как переживал бы о судьбе своего отца, которого искал, - объяснял свою мотивацию рассказать о давнем преступлении Богдашов. - Переживаю за то, поверит ли Артем (сын убитого) всему этому, родители Игоря - они еще живы. Переживаю за своих друзей, знакомых, которые в этом деле поучаствовали. Конечно, прошу прощения у сына Игоря, родителей Игоря, своих родителей.

У Игоря Лустова обвиняемый покупал оружие, с помощью которого ограбил кассу на заправке. А потом заподозрил знакомого в том, что он что-то знает об ограблении. Договорился с ним о встрече якобы для того, чтобы посмотреть машину, которую продавал Игорь, вывез за пределы города и напал. Тело Богдашову помогал прятать одноклассник: Сергей пригрозил ему убийством.

Богдашов рассказал следствию, на каком именно поле похоронили Лустова, но тело мужчины так и не нашли. На сайте МВД Игорь Лустов до сих пор значится без вести пропавшим.

Суд приговорил Сергея Богдашова к 15 годам лишения свободы. Но с учетом предыдущего приговора, который вынес в 2018 году суд Жодино по делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, хищении оружия, побеге из-под стражи и краже, окончательное наказание - 20 лет колонии усиленного режима, сообщили в пресс-службе Минского областного суда.

Это не первая судимость в биографии Богдашова: его привлекали к ответственности за кражи, побег из-под стражи, ранение конвойного, захват его табельного оружия.

В СМИ он прославился после того, как в 2009 году сбежал из здания суда в Жодино: в тот день ему должны были огласить приговор за кражу, подделку документов и угон автомобиля. Когда судья удалился в совещательную комнату, Богдашов напал на конвоира, ранил его заточкой, забрал табельное оружие и скрылся.

После побега он обокрал особняк и уехал в Россию, там продолжил обворовывать дома. Задержали его только через пять лет, после очередной кражи. Тогда Богдашов обворовал особняк предпринимателя в Подмосковье и, перелезая через забор, так сильно повредил ногу, что ее пришлось ампутировать. Тут подоспел патруль охраны и задержал мужчину.

В России Богдашова приговорили к 13 годам лишения свободы. До суда в Минске он отбывал наказание в РФ. По договоренности генеральных прокуратур, после завершения суда в Беларуси Богдашова вернут в Россию.

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Тело мужчины так и не нашли, несмотря на то, что обвиняемый указал примерное место [фото] (Читать далее)

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