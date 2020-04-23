«БелАЭС – это огромная боль»: о какой энергетической безопасности говорили Лукашенко и президент Литвы

Кроме горячих тем вроде пандемии коронавируса и транзита товаров в этих условиях, Лукашенко обсудил со своим литовским коллегой и строительство БелАЭС.

- Островецкая АЭС, особенно ее расположение вблизи литовской столицы, является огромной болью не только в отношениях Литвы (с Беларусью – Ред.), но и в отношениях Европейского союза с Беларусью, - цитирует разговор пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.

Литва настаивает на допуске экспертов ЕС к оценке стресс-тестов, которые проводились на атомной электростанции.

Кроме этого, литовский президент считает, что АЭС для Беларуси станет дополнительным бременем из-за российского кредита, на который она строится. И это несмотря на попытку диферсификации поставок энергоресурсов, чтобы не зависеть от одной только России.

- Литва, которая уже осуществила такую диверсификацию, накопила полезный опыт, поэтому мы могли бы поделиться с Беларусью своими знаниями о поиске альтернативных источников энергии, - сказал в телефонном разговоре с Лукашенко президент Литвы.

Согласится ли Литва покупать электричество в Беларуси?

Что мог иметь в виду Науседа? После закрытия в 2009 году Игналинской АЭС на границе с Беларусью Литва стала активнее импортировать нефтепродукты. Как и мы, наша соседка импортирует российские нефть и газ. Проект строительства Висагинской АЭС заморозился. Плюс ко всему, в Европе сейчас тренд на закрытие устаревших угольных и газотурбинных теплоэлектростанций. «Зеленая» энергетика полностью покрыть потребности Литвы не может. А от электроэнергии с белорусской АЭС Литва все еще отказывается. При таком раскладе наклевывается энергодефицит.

В сообщении пресс-службы Александра Лукашенко сказано, что в телефонном разговоре президенты договорились поручить министрам энергетики двух стран «проработать вопросы энергетической безопасности». Но значит ли это, что Литва сдастся и согласится протянуть к себе провода с белорусской АЭС?

БелАЭС уже подключили к энергетической системе Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Литва яростно критиковала белорусскую АЭС последние пять лет, пока она строилась. Решительно против атомной электростанции в Островце была настроена бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. Новый глава государства Гитанас Науседа называл БелАЭС «проблемой всей Европы» и «современным Чернобылем».

- Я убежден, что нам не следует покупать электроэнергию с электростанции, построенной без соблюдения требований безопасности, так как это угроза для наших жителей, это угроза для нашей безопасности, – в очередной раз он обозначил позицию Литвы по этому вопросу во время визита в Варшаву в июле 2019, через три дня после своей инаугурации.

Предшественница Науседы Даля Грибаускайте категорически отказывалась от всякого взаимодействия. По ее мнению, сотрудничество с Беларусью означало бы признание БелАЭС, а это никак недопустимо. В 2017 году Литва приняла закон, который запрещает импорт электроэнергии БелАЭС в Литву.

Правда, накал страстей в последнее время начал немного cпадать, несмотря на жесткие заявления Науседы.

В феврале 2020 в Беларуси с официальным визитом был глава МИД Литвы Линас Линкавичюс. Он встречался с нашим министром иностранных дел Владимиром Макеем и премьер-министром Сергеем Румасом.

- Настало время для более интенсивных отношений, контактов и открытого разговора, - сказал тогда он после встречи с Румасом.

В Литве Линкавичюса за этот визит раскритиковала консервативно настроенная оппозиция. В стране даже создали общественное движение против БелАЭС. Его члены собираются отправить в Европарламент петицию с требованием запретить ЕС закупку электроэнергии в Беларуси. Страна разделилась: одни считают, что нужно всеми возможными способами сопротивляться запуску электростанции и наложить эмбарго на белорусскую электроэнергию, другие готовы вступить в переговоры. Как это делает, например, Латвия: в январе этого года премьер страны Кришьянис Кариньш встречался с нашим Сергеем Румасом.

- Мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны, - говорил тогда Румас.

У Литвы есть время подумать. Пуск первого энергоблока в Островце намечен на июль 2020, а выработка энергии начнется только осенью.

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