Минский таксист подрабатывал закладчиком наркотиков: «На интернет-магазин проработал около полутора лет»

32-летний уроженец Светлогорска несколько лет назад переехал в Минск. В столице он снял квартиру и устроился таксистом. Но парень решил еще и подработать закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. Делал как закладки для мелких сбытчиков, так и тайники с разовыми дозами для потребителей.

На интернет-магазин мужчина проработал ни много ни мало около полутора лет. Рассчитывались с ним криптовалютой и биткоинами: заработок приходил на электронный счет.

Но в итоге таксиста задержали. У него дома, а также в его машине стражи порядка нашли около 100 граммов кокаина и столько же - особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрона.

Кроме того, у мужчины дома нашли электронные весы, упаковочный материал... Вещи, которые явно говорят о том, чем занимался таксист в свободное от развоза минчан время.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, правоохранители изъяли и компьютерную технику с мобильным, с помощью которых таксист общался с работниками интернет-магазина.

- Установлено огромное количество тайников и закладок, которые сделал наш задержанный на территории Минска и Минской области. Данные закладки были обнаружены сотрудниками наркоконтроля, изъяты. Дальше в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий также было изъято от 100 до 500 граммов особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, - рассказал оперативный сотрудник на видеозаписи, выложенной на YouTube-канале минской милиции.

К слову, оперативник отмечает, что была пресечена "деятельность знаменитого в теневом интернете магазина", который занимался незаконным оборотом наркотиков в стране.

Возбуждено уголовное дело.