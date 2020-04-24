Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 апреля 2020 года: штрафы по 810 рублей за нарушение самоизоляции, Лукашенко о комендантском часе и целебная плазма

Во всем мире коронавирус выявили более чем у 2,6 миллионов человек. На первом месте по количеству положительных тестов находятся США – свыше 842 тысяч. Затем идут Испания (более 213 тысяч) и Италия (свыше 187 тысяч).

По последним данным, в Беларуси выявлено 8 022 случая COVID-2019. За все время выздоровели 938 человек, погибли – 60. Все умершие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденный тест на коронавирусную инфекцию. За весь период в республике было проведено 122 643 тестов на COVID-2019.

Эти цифры Минздрав озвучил 23 апреля. Статистику на 24 апреля ведомство еще не называло, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Александр Лукашенко: «Отмахиваться от предложений ВОЗ нельзя»

В четверг, 23 апреля, Александр Лукашенко собрал все руководство Беларуси во Дворце Независимости. На совещании по вопросам экономики и «последствий коронавируса на финансовом здоровье» президент рассказал, что гендиректор ВОЗ прислал ему письмо, в котором поблагодарил за предпринимаемые в республике действия.

- Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно, - заявил Лукашенко.

Касаясь предложений Всемирной организации здравоохранения, президент сказал:

- Но если, допустим, они нам рекомендуют ввести меры вплоть до комендантского часа, я еще раз подчеркиваю: надо - введем, изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций, но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет". Хуже-то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит.

Президент: «Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет»

Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития. Об этом он напомнил во время совещания во Дворце Независимости. Также глава государства отметил, что за первый квартал 2020 года ВВП упал на 0,3%. В связи с этим «никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет».

- Надо сохранить ценовую устойчивость, по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги. Правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ (...) И главное - мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес.

Как плазма выздоровевших от коронавируса может помочь тяжелобольным?

У медиков есть основания предполагать, что переливание плазмы выздоровевших от COVID-19 может помочь тем, кто находится в тяжелом состоянии. Все дело в антителах, которые вырабатываются в крови тех, кто перенес инфекцию. Если ввести их пациенту с коронавирусом, то вместе с антителами передастся и пассивный иммунитет. А это может ускорить процесс выздоровления.

Корреспондент «Комсомолки» съездила в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий и сделала репортаж о том, как получают эту самую плазму и кто стал первым донором крови с антителами для заболевших. Подробнее об этом читайте здесь.

Двоих жителей Гомельщины оштрафовали на 810 рублей за несоблюдение самоизоляции

Белорусские врасти предупреждали, что за нарушение режима самоизоляции людей будут штрафовать. Но предостережение подействовало не на всех: сразу двух жителей Гомельской области оштрафовали на 30 базовых величин – 810 рублей.

Мужчина из Рогачевского района самовольно отправился по рабочим делам в Бобруйск, за что и поплатился рублем. А жителя Жлобина во время проверки не оказалось по месту жительства. Причем по телефону он сказал, что вышел в ближайший магазин, но оперативники застали его в одной из деревень района. За свою выходку мужчина тоже заплатит штраф.

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