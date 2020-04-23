2020-04-23T22:10:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси: как обычные люди и белорусские артисты помогают врачам

В рамках благотворительного марафона было собрано более 22000 белорусских рублей на закупку оборудования, материалов и средств индивидуальной защиты для белорусских медиков. Присоединяйтесь!
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Диджей «Нового радио» Саша Козырев.Диджей «Нового радио» Саша Козырев.
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Пандемия коронавируса охватила всю планету и показала, насколько важно всем людям объединяться и помогать друг другу. И на переднем плане оказались медики. Именно врачи, как никто другой сегодня, нуждаются в помощи, чтобы продолжать лечить всех заболевших. И чтобы мы с вами в трудную минуту не остались без медицинской помощи, они, медработники, должны оставаться здоровыми. Это крайне важно! Но без масок, щитков и костюмов, увы, им не справиться. Именно поэтому все мы, белорусы, должны объединиться, чтобы поддержать врачей.

На прошлой неделе, в четверг, прошел 10-часовой благотворительный марафон «Добро», организованный брендом Xiaomi в Беларуси и «Новым радио». Известные белорусские артисты не остались в стороне и бесплатно выступили в живом эфире.

Аня Шаркунова и Макс Алейников.

Аня Шаркунова и Макс Алейников.

Аня Шаркунова, VAL, Макс Лоренс, Nuteki, UZARI, Litesound, Дима Каминский, HOMIE, ARSI, КейСи, Parade of Planets, Егор Канн, Mikita, Ольга Сацюк, SOBOL, Lima Osta, Кирилл Гуд, Vassel&Rooby, DJ MIKIS в режиме «живой звук» выходили в эфир из студии лайф-спот Sound Cafe, а также из своих студий и квартир, находясь в режиме самоизоляции. Специальным гостем марафона «Добро» стал Макс Барских, выразив свою солидарность с белорусами. Все 10 часов нон-стоп марафон вели диджеи «Нового радио» Саша Козырев и Дима Лавров.

Группа VAL.

Группа VAL.

В очередной раз белорусы убедились, что добро в нашей стране побеждает в самых трудных ситуациях. «Мы благодарим всех артистов, «Новое радио» и всех тех, кто оказал помощь, переведя на счет средства. Сейчас крайне важно защитить медиков, и именно нашими общими усилиями мы можем это сделать. Все мы понимаем, насколько врачам трудно - ведь они рискуют своими жизнями ради нас с вами. Мы знаем, что многие бренды и организации вносят посильную помощь, и уверены, что их будет становиться больше. Добро должно объединяться - только так мы преодолеем этот трудный период», - прокомментировал Денис Елизаров, заместитель директора по маркетингу «Xiaomi Беларусь». 20 000 белорусских рублей уже переведены брендом Xiaomi на счет минского «Хакерспейса» для закупки оборудования, материалов и для изготовления СИЗ для белорусских медиков.

UZARI.

UZARI.

Более 3000 зрителей из всех городов Беларуси присоединились к марафону и оказали посильную помощь, переведя деньги на благотворительный счет. Все перечисленные средства будут переданы фондом «Добра» в минский «Хакерспейс», волонтеры которого ежедневно изготавливают большое количество средств защиты для медиков, не жалея своих сил и средств.

Ольга Сацюк.

Ольга Сацюк.

Такие музыкальные марафоны не только привлекают внимание и объединяют людей, они вдохновляют делать добро каждого из нас. Так, Юрий Навроцкий - проект UZARI, сообщил о том, что часть средств от продажи альбома «Падзяка сэрца» будут также переданы в фонд помощи защиты медиков от COVID-19.

«Очень важно, что в такое нелегкое время многие люди не теряют силу духа и благодаря этому сами становятся сильнее. Многие готовы прилагать максимум усилий, чтобы наши медики возвращались домой здоровыми», - с такими словами обратился директор «Нового радио» Владимир Богдан к зрителям марафона.

Благотворительный марафон «Добро».

Благотворительный марафон «Добро».

Вы можете присоединиться к этому доброму делу и перечислить деньги на благотворительный счет. Запись онлайн-марафона «Добро» и реквизиты для перечислений доступны на сайте dobrolive.by

Не оставайтесь в стороне и помогайте нашим врачам победить коронавирус и вернуться домой живыми и здоровыми!

Ивент-партнером марафона выступило агентство «4 измерение», PR-партнер littleMORE.

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