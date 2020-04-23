У минского «Динамо» появился новый основной акционер. Но больше интересно другое

Не успел закончиться апрель, а в футбольном минском «Динамо» уже тренерская отставка. Раньше была традиция: в майские дни ждать подобные кадровые решения от владельца клуба бизнесмена Юрия Чижа. За 20 лет его правления в «Динамо» было 33 главных тренера, 10 из которых увольняли в мае. Но в прошлом году через суд клуб забрали у Юрия Чижа и вернули государству в лице Мингорисполкома.

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В среду 22 апреля на стадионе «Динамо» сообщили, что официально утвержден основной акционер клуба - БФСО «Динамо».

В приветственном слове начальник главного управления спорта и туризма Минского горисполкома Михаил Прокопенко поблагодарил ушедшего главного тренера Сергея Гуренко и добавил:

- Сообщаю, что вопрос с основным владельцем акций решен и неслучайно здесь присутствует Игорь Николаевич Оберемко: оперативным управлением будет заниматься БФСО «Динамо». Процесс запущен, на это потребуется определенное время, но в части функционирования клуба я уверен: то стабильное положение, которое сейчас есть в минском «Динамо», станет более крепким и нас ждут только положительные моменты.

Генеральный директор клуба Андрей Толмач представил на стадионе «Динамо» главного тренера. Им стал 60-летний белорус Леонид Кучук, известный по работе с московским «Локомотивом», «Кубанью», тираспольским «Шерифом»:

- Задачи перед клубом стоят самые высокие, постараемся вернуться на лидерские позиции. Минское «Динамо» - не чужой клуб для Леонида Кучука, он был в составе команды с 1979 года, провел определенное время в дублирующем составе.

Кучук сделал ответный реверанс:

- Мне приходилось играть за «Динамо», приходилось тренироваться и видеть многих легендарных тренеров времен Советского Союза - Горянского, Петрашевского, Базилевича, Малофеева, Савостикова, Арзамасцева. Немного волнуюсь, если честно. Мы все одна семья, неделимое целое, поэтому огромное спасибо за приветствие, а там, как говорят, все пойдет само - главное, правильно работать и уважать друг друга.

Андрей Толмач вручил именную майку Леониду Кучуку. Так официально объявили о его приходе в "Динамо". Фото: ФК "Динамо-Минск"

Очевидно, что БФСО «Динамо» может заниматься оперативным управлением клуба. Но вряд ли как государственно-общественное объединение потянет воз финансового обеспечения всех нужд футбольного клуба, который претендует на самые высокие места. Тут можно вспомнить и сопоставить другую информацию.

Еще в 2018 году в кулуарах говорили, что Чижа в роли основного инвестора «Динамо» сменит российский бизнесмен Михаил Гуцериев. У него в Беларуси есть несколько проектов: от добычи природных ископаемых до сферы IT.

В июне 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко встречался с Михаилом Гуцериевым и обсуждал строительство Нежинского горно-обогатительного комбината (предприятие второе в Беларуси по добыче калийной руды и производству удобрений, общая стоимость проекта - более 2 миллиардов долларов).

Тогда Лукашенко отметил:

- Нам очень важно, чтобы мы склеили отношения Белорусской калийной компании и «Славкалия» (компания Гуцериева. - Ред.), чтобы на рынок вы выходили согласованно. После того как мы введем нежинский комбинат, ваш «Славкалий».

И добавил:

- Спасибо за то, что согласились поддержать спорт - это тоже благотворительное направление в вашей деятельности.

Интересно, что в среду 22 апреля в Государственном комитете по имуществу сообщил, что компания Beristore Holdings Limited купила 99,83% акций уставного фонда «Паритетбанка». Ранее контрольный пакет акций принадлежал Нацбанку. Beristore Holdings Limited принадлежит сыну Михаила Гуцерива Саиду. В сентябре 2019 года «Паритетбанка» стал официальным партнером «Динамо» и логотип компании появился на игровой форме команды. Саид Гуцериев также совладелец зарегистрированной в Беларуси криптобиржи Currency.com (еще один совладелец – белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня) и нескольких ИТ-стартапов.

20 апреля стало известно, что «Славкалий», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, после вынужденной паузы продолжил активные шахтостроительные работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) и на глубине 567 метров «встретили» первый слой каменной соли.