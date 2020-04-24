2020-04-24T13:17:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В райцентре Корма предприятие закрыли на карантин из-за коронавируса у работников

Сложная ситуация также в Буда-Кошелево, извеситно, что там умерла медсестра «скорой»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Коронавирус нашли в маленьком райцентре Корма - там закрыли на карантин предприятиеКоронавирус нашли в маленьком райцентре Корма - там закрыли на карантин предприятиеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Филиал №2 фабрики «Речицкий текстиль» в городском поселке Корма пришлось закрыть на карантин - там нашли коронавирус. Об этом рассказали работники филиала - они утверждают, что тесты на COVID-19 взяли не у всех «контактов»:

- Никто ничего не говорит, все в неведении. А ведь именно отсутствие информации порождает панику.

Телефоны филиала не отвечают, а в администрации фабрики «Речицкий тексиль» подтвердили, что у работников нашли коронавирус:

- Насколько мы знаем, повторный тест подтвердил инфекцию как минимум у четырех человек. Еще на прошлой неделе решили закрыть филиал на карантин. Может, потом и еще выявили заболевших - мы не знаем. Брать тесты, находить контактных - это же не наша задача, а медиков, они должны разбираться.

На фабрике добавили, что в кормянском филиале остались работать шесть человек, которые точно не контактировали с заболевшими, - это охранники и продавец фирменного магазина.

В районном центре гигиены и эпидемиологии отказались сообщить число выявленных на предприятии случаев COVID-19, адресовав вопрос в Минздрав.

Данные о заболевших коронавирусом в Гомельской области не сообщают. Последняя официальная цифра - почти недельной давности. Тогда в регионе было 322 случая COVID-19. По информации «КП», тяжелая ситуация в райцентре Буда-Кошелево, причем там заболели многие медработники. По словам сотрудников местной больницы, заболевшие не имели необходимых средств защиты.

Одна из работниц скорой помощи, 45-летняя медсестра, умерла. С двухсторонней пневмонией госпитализированы еще как минимум двое работников, один из них - молодой мужчина.

В приемной районной больницы отказались соединить с главврачом, сославшись на то, что она занята и разговаривать не может. В районном центре гигиены и эпидемиологии также не сообщили официальную информацию и сказали звонить в Минздрав.

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