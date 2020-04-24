Прокуратура проверила дом престарелых в Белыничах: больных не изолировали, средств защиты не хватало

В Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов наведалась прокуратура. Во время проверки они нашли несколько нарушений.

Сотрудники интерната не полностью были обеспечены масками и респираторами. Не было и четкой регламентации перемещения работников внутри дома-интерната и контактов с людьми, которые там находятся. Не выполняли там требования и по социальному дистанцированию: столы в обеденном зале не расставили на расстоянии как минимум 1,5 метра.

В доме-интернате есть приемно-карантинное отделение на 6 человек, но вот возможность перепрофилировать жилые комнаты для изоляции людей, если они заболеют, администрация не предусмотрела.

Прокуроры изучили и медкарты пожилых людей, которые там живут: выяснилось, что инфекционных больных с острыми респираторными заболеваниями раньше не помещали в изоляторы.

Прокурор Белыничского района Виталий Ковалев внес представление директору дома-интерната, потребовал принять меры, чтобы минимизировать угрозу распространения инфекции. В результате к дисциплинарной ответственности привлекли 5 должностных лиц.

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