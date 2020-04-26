Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 апреля 2020 года: порог в 10 тысяч зараженных и непростая ситуация в школах

Во всем мире выявлено более 2,7 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Наиболее сложная ситуация в США: там заражены более 870 тысяч человек. На втором месте по количеству инфицированных находится Испания (свыше 213 тысяч), на третьем – Италия (более 190 тысяч).

По последним данным Минздрава Беларуси, на 25 апреля 2020 года в стране зарегистрировано 9590 случаев подтвержденного COVID-19. Это на 817 больше, чем день назад (8773 случая 24 апреля 2020 года). Учитывая, что в последнее время ежедневное прибавление количества зараженных никогда не было меньше, чем 500 человек, а в последние дни это 700-800 человек, можно предполагать, что в данных на 26 апреля Беларуси перешагнет порог в 10 тысяч зараженных. Данные за воскресенье еще не публиковались, как только они будут озвучены, мы обновим эту статью.

После лечения и наблюдения медиков выздоровели 1573 человек, умерли 67 пациентов. Все погибшие имели хронические заболевания, осложненные коронавирусной инфекцией. В Беларуси сделано 139 тысяч 295 тестов на COVID-2019. Изолированы на 25 апреля были более 30,5 тысяч человек – это контактные лица и потенциальные источники распространения инфекции.

В разгар пандемии коронавируса «Белавиа» открыла новый рейс в Вену. Билет стоит от 146 евро в обе стороны, но кто будет летать – непонятно.

В это же время Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси для предотвращения перебоев с поставками лекарств в аптеки временно сняло запрет на продажу лекарств с незарегистрированными ценами. Некоторые белорусы уже переживают насчет возможного скачка цен. С другой стороны, данная мера сможет предотвратить возможные перебои с лекарствами в белорусских аптеках.

Коронавирус в монастыре

В последние дни активно обсуждают ситуацию в православном Свято-Елисаветинском монастыре в Минске, где официально коронавирус пока подтвержден у двух монахинь, они находятся в больнице. Однако в интернете стала появляться информация о том, что заболевших в монастыре может быть гораздо больше.

- Мы пытаемся держать эту ситуацию на контроле. У монахинь взяли мазки на коронавирус. Ждем результатов теста, - говорит председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин.

Вопросы со школами

Тем временем в Беларуси активно обсуждают то, что в школах в некоторых классах - всего 3% учеников, а учителям говорят то надевать, то снимать маски. Мы поговорили с преподавателями, чтобы выяснить, что происходит в школах.

А также мы собрали, что известно о том, как дети, которые не ходят в школу, получат отметки. Как оценят учеников за непосещение школы во время коронавируса? Многие родители и учителя переживают, что детей, которые не ходят в школу из-за коронавируса, могут не аттестовать. Появилась даже мысль о том, что три четвертные отметки сложат и, вычисляя среднее арифметическое, поделят на четыре. Минобр обещает, что такого не будет.Детей, которые не ходят в школу в четвертой четверти, аттестуют по трем четвертям.

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