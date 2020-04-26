«Эта хвороба страшнее Чернобыля». Как жители «зоны» переживают пандемию коронавируса
В 34-годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС «КП» отправилась в последние перед зоной отчуждения жилые деревни Брагинского района. Точнее - полуживые.
Деревни на границу с "зоной" полузаброшеныФото: Павел МИЦКЕВИЧ
В деревне Савичи, на самой границе с «зоной», почти все дома разрушены. Но вдруг посреди «заброшек» встречаем жилой дом. У калитки табличка с расписанием приезда автолавки. Слышим, как в доме работает телевизор, стучим в окошко - во двор выходит 80-летняя Екатерина Марковна Чечко. Она - одна из тех, кто вернулся на родину после отселения в «чистую зону». Не прижилась - потянуло домой.
- Пять хат жилых осталось. Все пенсионеры. Не страшно. А кого бояться? Кто сюда пойдет! - говорит Екатерина Марковна.
В полуживой деревне Двор-Савичи остались 15 человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Каждый год к чернобыльской годовщине ее навещали итальянцы. В этом году, конечно, не смогли приехать:
- У них сейчас вон что творится… И границы ж закрыли, не пускают их.
Никаких мер против коронавируса бабушка не принимает, но и заразиться не боится:
- Ко мне ж никто не ходит, вокруг никого нету! И я никуда не хожу. Эта хвороба страшнее Чернобыля. Столько людей уже погибло! Когда радиация была, так люди не гибли. Кто на станции был, еще кто-то, но не так же сильно гибли, как сейчас!
ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИИ - ОНКОЛОГИЯ, А ОТ КОРОНАВИРУСА НЕИЗВЕСТНО, ЧЕГО ЖДАТЬ
В соседней деревне, Двор-Савичи, побольше жителей - 15. Здесь - единственный на всю округу магазин.
- Аптисептик стоит, маски продаем: и одноразовые, и многоразовые, марлевые. Только никто еще не купил ни одну маску, - признается продавец. - Из местных никто в масках не ходит. Да и в Брагине тоже - может, пару человек в масках всего встретите.
Зона осталась без многих гостей из-за коронавирусаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Продавец - молодая женщина, тоже считает, что коронавирус страшнее радиации:
- Потому что нет вакцины, непонятно, чего от него ждать. А с радиацией все ясно: столько онкологии кругом. У меня родители тоже от рака умерли. Только в свидетельстве о смерти этого врачи не написали.
Грушное - жилая деревня, но вот что осталось от сельского клубаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
ГОМЕЛЬЧАНКА ПЕРЕЕХАЛА С РЕБЕНКОМ В ДЕРЕВНЮ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ КОРОНАВИРУС
В другой полузаброшенной деревне - Грушное - немного повеселее. Здесь встречаем молодых людей, детей. Школьников привезли к бабушкам и дедушкам на выходные. А молодая мама Алена приехала из Гомеля с маленьким ребенком:
- Тут гораздо меньше вероятность заболеть коронавирусом. Будем сидеть в деревне, пока не пройдет эпидемия. Лучше, чем в квартире в четырех стенах! Я работаю парикмахером-модельером, но сейчас в декрете. А муж остался в городе - ему нельзя бросить работу.
Гомельчанка спряталась от коронавируса в полупустой деревнеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Сельчанин Юрий говорит, что все мужики, которые не лежачие, ездят в Россию на заработки, ведь здесь работы нет. Но сейчас границы закрыли, поэтому люди бедствуют:
- Везде пишут: одевайте маски. А действуют они только два часа. Кто может позволить себе купить даже две маски на день? Сейчас хоть бы кусок хлеба купить, а не то что маску!
РЕЧКУ ПЕРЕКОПАЛИ - ПРОПАЛА ВОДА В КОЛОДЦАХ
Некоторые собирают металл на заброшенных подворьях. Сдают в местный магазин - по 20 копеек за кило.
В деревне работы нет, граница с РФ закрыта - приходится собирать металл, чтобы выжитьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
- Вот то что за день накопал, привез вечером, сдал. Вышло: хлеб, бутылка минералки, пачка сигарет, десяток яиц - Радуница все-таки, - говорит Александр, который тоже обычно работает в России, а сейчас вынужден собирать металл.
В Грушное к бабушкам и дедушкам привозят школьниковФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Кроме безработицы и радиации у жителей Грушного недавно появилась еще одна проблема:
- Директор колхоза перекопал нашу речку Брагинку. Посмотрите, на что она стала похожа: вся высохла! Пешком перейти можно. Уже гнить начала. А что будет летом? Раньше тут дети купались - много школьников на лето привозили. Куда им сейчас деваться?
Раньше уровень реки был воооот такимФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Сельчане говорят, что из-за высохшей речки в колодцах уже нету воды:
- Колхозу надо, чтобы поля орошались. А людям как жить?
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ И РОССИИ НА РАДУНИЦУ В ЗОНУ НЕ ПРИЕХАЛИ
Радиационно-экологический заповедник, который обычно оживает на Радуницу, в этом году, похоже, останется без многих гостей. Раньше уже в субботу накануне Радуницы, когда разрешают беспропускной въезд, на кладбищах отселенных деревень кипит работа. В этот раз, проехав несколько больших брошенных деревень, мы встретили лишь одного человека на кладбище.
Из-за пандемии многие могилы в этом году никто не посетитФото: Павел МИЦКЕВИЧ
- Я в этом году один за всех. Те, кто обычно приезжает каждый год и в этот раз не поехали, попросили могилы их родственников тоже убрать, - рассказывает мужчина.
Возле могилы своей бабушки он кладет, по здешней традиции, горсть конфет и печенья. Меняет медальон на памятнике, повязывает полотенце на крест.
- Это моя родина. Каждый год сюда приезжаю. И сейчас не мог не приехать.
На КПП заповедника подтвердили, что в первый день беспропускного режима в зону проехали лишь считанные машины:
- Боятся люди, конечно. Это и правильно: переселенцы ведь со всей Беларуси съезжаются - мало ли кто кого заразит. А многие живут в Украине, России - границы закрыты, поэтому тоже в этом году не приедут.
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