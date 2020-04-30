«Сколько людей обманула и на какие деньги – волосы дыбом!» Мошенница Елена Модина, которая меняла внешность и пол, получила 9 лет колонии

У 44-летней Елены Модиной российский паспорт, образование психолога и, безусловно, актерский талант: и на родине, и в Беларуси ее знают по псевдонимам Abigail Paten, Эллин, Эля, Ева, Яна и Jadviga Tocka, Denis Paten. Елену знают как мошенницу в Беларуси, России и Украине. Те, кто столкнулся с ее махинациями, объединились в группу в соцсети «Мошенница на доверии Лена Модина».

- Человек легко менял внешность, могла представляться как мужчиной, так и женщиной, подделывала голос и с помощью специальных программ, и без них - у людей даже не возникало подозрений, что с ними разговаривает не мужчина, а женщина. Имитировала несколько акцентов: польский, английский, украинский и другие, - рассказывали в Следственном комитете.

Женщина легко меняла внешность, голос и пол. Фото: СК

В 2012 году Елену Модину осудили за мошенничество в России. После освобождения она несколько лет находилась в розыске в России и Украине. В Беларуси ее задержали в конце июля 2019 года.

«Надеюсь, после стольких лет в тюрьме не возьмется за старое»

Четыре месяца дело об этом мошенничестве рассматривали в суде Советского района Минска: в процессе постоянно делали перерывы, потому что женщина заявляла, что плохо себя чувствует. В суд приезжала карета «скорой», врачи не находили причин для госпитализации – на какое-то время процесс возобновлялся. На одно из заседаний, на котором присутствовали журналисты «КП», врачей вызывали трижды. Потерпевшие шутили: «Молодец, Леночка, продолжает быть актрисой». Обвинение по делу Елены Модиной в суде удалось дочитать только на четвертом по счету заседании.

Врачей в суд вызывали несколько раз за деньФото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего в деле 14 потерпевших - от них Елена Модина получила больше 120 тысяч рублей. В суде Елена свою вину не признавала: она говорила, что все долги собиралась раздать.

29 апреля суд вынес приговор: 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Это почти максимальный срок, который она могла получить за мошенничество: верхний порог статьи – 10 лет лишения свободы.

Пятерым потерпевшим она должен будет выплатить около 12 тысяч рублей в сумме – это возмещение морального и материального вреда. Еще трое потерпевших могут подать иск о возмещении вреда – его рассмотрят в гражданском суде.

- Я считаю вполне справедливым, что ей дали по полной - стольких людей она обдурила и на такие адские деньги развела!, - говорит Ольга, одна из потерпевших. - Я только благодаря своему сильному характеру на деньги не попала - буквально взяла ее за глотку и их из неё выбила! У отдала ей 250 долларов - прилично, но когда я в суде послушала, на какие суммы попали другие люди - волосы встают дыбом: там счёт на десятки тысяч долларов или евро шёл. Мало того, люди ещё на своё имя кредиты оформляли, отдавали деньги ей, а теперь, на двух работах вкалывают, чтобы выплачивать. Надеюсь, после стольких лет в тюрьме не возьмётся за старое. Конечно, если такие люди способны измениться.

Просила деньги на лечение рака и для сдачи экзамена на знание польского

Своих потенциальных жертв Модина находила в кругах собачников, геймеров, косплееров, ЛГБТ-сообществе и других компаниях. Короткого общения ей хватало для того, чтобы понять, чем человек живет и увлекается. Интересовалась она и слабыми местами человека: узнавала все о неурядицах на работе, в отношениях, проблемах со здоровьем, и делала на это упор. Например, предлагала помочь с работой, человеку с онкологией входила в доверие, тоже притворяясь больной, предлагала помочь лекарствами и контактами врачей. Во время общения с людьми ЛГБТ - сообщества говорила, что она знает эту проблему изнутри, потому что сама - человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией – гей, транссексуал.

По словам потерпевших, в Минске Елена жила на широкую ногуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Следователи называют такой способ мошенничества социальным инжинирингом – это значит, что мошенник использует доступные ему методы психологии и социологии, подводя свою жертву к результату, который от него требуется. В случае с Еленой Модиной таким результатом были деньги.

Их она выманивала под разными предлогами: на лечение несуществующего рака, чтобы уехать на заработки, купить бытовую технику, для изготовления костюмов и декораций, для сдачи экзамена на знание польского. Для этого ей даже не нужно было лично встречаться с людьми: многие легко перечисляли деньги онкобольному гею Денису Патену, подружившись с ним в интернете.

Например, 20 тысяч евро передал Модиной программист из Риги. Она представилась ему сотрудником посольства Беларуси в Латвии и предложила хорошую работу с зарплатой в 5 тысяч евро. Но ей потребовались деньги якобы на оформление документов – мужчина без задних мыслей перечислил огромную сумму.

Потерпевшие рассказывали, что в Минске Елена жила на широкую ногу: меняла съемные квартиры, покупала дорогие вещи, обедала и ужинала почти всегда в каких-то заведениях. Долги отдавала только тем, кто настойчиво просил.

Потерпевшие шутили, что Модина продолжает быть актрисойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел отдал Елене около 2 тысяч евро. Он работает в такси – Модина была его пассажиркой. Мужчина считает, что стал жертвой психологического воздействия Елены:

- У меня она тоже просила денег на собак. Как это происходило: два часа ее словесного потока. Ты веришь, даешь деньги, а потом на следующий день просыпаешься и думаешь, что это вообще было. Она все время смотрит прямо в глаза, говорит непонятно – приходится напрягать слух. Наверное, это все такие психологические приемы.

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