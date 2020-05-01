«Если бы я не вышла из квартиры, мою соседку бы убили». В Минске следователь в собственном доме спасла женщину от нападения

- Вам кажется, что я говорю спокойно, но я чуть не сломала ручку, которую верчу в руках, - говорит Елена Борисова. Она работает следователем в Московском районном отделе СК столицы и действительно обо всем рассказывает очень спокойно, обстоятельно и почти без эмоций. Позже признается: то, что случилось 29 февраля, ей по-прежнему тяжело вспоминать.

В ту субботу Елена с дочкой и сыном занимались дома своими делами.

- Было около трех часов дня, когда я услышала крики из соседней квартиры. У нас деревянные перегородки, поэтому слышно все прекрасно. Соседка кричала: «Помогите, убивают!». Я вышла из квартиры, и увидела мужчину, который стоял напротив выхода из подъезда и душил мою соседку Диану (имя изменено). На тот момент я еще не предполагала, насколько серьезно то, что происходило. Я подбежала, попыталась оторвать его руку от ее шеи. Это было непросто: он выше и сильнее меня, но в какой-то момент получилось.

Как позже выяснилось, к 38-летней Диане этот мужчина пришел в гости. Они выпивали, потом начался скандал, мужчина стал угрожать Диане – она выбежала в подъезд и стала звать на помощь.

«Все происходило у моих детей на глазах, сын звонил в милицию»

Елена спрятала соседку за своей спиной, но ни выйти из подъезда, ни войти в свою квартиру не получалось.

- Он постоянно пытался ударить меня, потому что я ее прятала за собой, кричал, что убьет Диану. Как только выдался момент, я схватила ее за руку и затащила в свою квартиру, потому что он бы ей жизни не дал.

Следователь говорит, что не сделала ничего особенного - сейчас поступила бы так же. Фото: Следственный комитет

Закрыть дверь изнутри Елена не успела: мужчина залетел вслед за ними. Женщины упали на пол, нападавший закрыл за собой входную дверь.

- У нас даже не было возможности выйти. Когда мы оказались на полу, он стал наносить удары. Это все происходило на глазах моих детей, я крикнула сыну, чтобы вызывал милицию.

Мужчина ударил Диану по лицу, у нее из носа пошла кровь.

- Кровь попала на меня, лицо и одежда были в крови. Возможно, он испугался, потому что сразу выбежал из квартиры. Я закрыла дверь, спрятала соседку у себя в шкафу в прихожей – понимала, что он, возможно, придет снова. Он так дергал ручку, что вырвал ее. Я боялась, что он вырвет дверную коробку, хотя у меня дверь металлическая. Все до такой степени тряслось, что, если бы дверь была деревянной, он ее бы точно снес.

Мужчина понял, что через дверь никак не попадет внутрь – и выбил стеклопакет: квартира находится на первом этаже.

- Хватило одного удара ноги. Он вошел ко мне в квартиру, начал искать соседку. Кричал, что убьет ее, я говорила, что ее нет, она убежала. Он заглянул во все комнаты, даже в туалет, ванную и кладовку, поднимал диван. Не найдя, вышел через входную дверь, пошел к соседке – там ее не оказалось. Потом пошел стучать ко мне в другое окно, уже в детскую: требовал, чтобы я ему выдала Диану. Я его упрашивала уйти, но он не реагировал. Нам казалось, что это все длилось часами, но потом, когда посмотрели на часы, оказалось, что все происходило в течение получаса. Когда он вошел в снова, все опять обыскал, вышел через дверь и пошел в квартиру к Диане. В это время приехала милиция. Я в окно увидела, что он выходит из подъезда, крикнула сотрудникам, чтобы они его задержали.

Мужчина выломал ручку двери, разбил окна. Фото: Следственный комитет

- Может быть, в тот момент кто-то из соседей пытался помочь?

- Нет, никто не вышел. Когда он выбивал окна, мы кричали, но никто его не пытался остановить. Но у нас в подъезде и выбегать-то некому: соседка, которую я защищала, живет с мамой, она в инвалидном кресле. В другой квартире на этом же этаже - пенсионерка, ее и дома не было. Наверху тоже пенсионерка живет. Сейчас меня все соседи поддерживают, спрашивают, как я, удивляются, что держу себя в руках.

- Как ваши дети это пережили?

- Для них это большой стресс. Сын у меня сильный морально, а вот дочка плакала на следующий день, да и сейчас вспоминает, говорит, что боится.

- Как на вас это отразилось?

- В ту ночь вообще спать не могла, пугал любой шорох. Кот идет по квартире - а мне казалось, что окно открывается или двери. Сейчас все проще, но все равно сердце стучит из-за любого шума на лестничной клетке. Раньше я чувствовала себя в своей квартире хозяйкой, и детям всегда говорила: «Наша квартира – это наша крепость». Но после того, что произошло, я в своей квартире не считаю себя защищенной. Заказала решетки на окна, хотя раньше никогда об этом не думала. Планирую поставить дома кнопку сигнализации. До этого случая по мне никогда нельзя было сказать, что я нервничаю: сейчас, даже если какое-то легкое переживание - тереблю руки. Этот случай я запомню надолго. Сейчас нужно суда дождаться, пережить его. С этим человеком не очень хочется встречаться.

- Вам впервые пришлось кого-то защищать?

- Да, такая серьезная ситуация в моей жизни впервые. Но как-то ребенка остановила, который ехал на дороге на велосипеде и кричал, что потерялся. Была ситуация, когда ехала на работу, и при мне один мужчина вел под плечо другого, но не удержал, и тот ударился головой об асфальт. Я сама «скорую» вызывала, ждала, пока она приедет, помогала загрузить.

«Как бы я тогда жила, зная, что была дома и ничего не сделала для того, чтобы защитить человека?»

Елена говорит, что ее соседка Диана тоже пережила сильнейший стресс.

- Она не то, что плакала - орала, была очень напугана. Все время говорила: «Лена, спаси, он меня убьет». Просила: «Только не отдавай меня ему». Если бы он вытащил ее из квартиры – не знаю, чем бы все закончилось. После этого она в больницу попала. Сейчас на коленях просит прощения, что так получилось и благодарит до сих пор: «Лена, спасибо большое, ты мне жизнь спасла». Мама ее то же самое говорит. Я отвечаю, что ничего страшного, я бы и сейчас так поступила.

О том, что с ней может что-то случиться, Елена в тот момент не думала.

- Я слишком долго в следственных органах, и это в мозгу заложено: главное - защитить. Только потом подумала, что могло что-то произойти с моими детьми. Сейчас осознаю, что они могли остаться сиротами. Но я знаю, что нужно работать хорошо, и мы здесь для того, чтобы людям помогать. А не смотреть в глазок, попивать кофе и вызывать милицию по телефону. Если бы я тогда не вышла, моей соседки бы уже не было. Как бы я тогда жила, зная, что была дома и ничего не сделала для того, чтобы защитить человека? Дай бог, и меня когда-нибудь защитят.

Сейчас расследование этого дела завершено. Мужчина задержан, ему предъявили обвинение по четырем статьям: ст. 186 (угроза убийством), ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство), ч. 1 ст. 202 (незаконное вторжение в жилище), ч. 1 ст. 366 (насилие и угроза насилия в отношении лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка и пресечению правонарушений, в целях воспрепятствования законной деятельности) УК. Обвиняемый нигде не работает, раньше был судим за кражи, грабеж и мошенничество. Дело скоро передадут в суд.