«Правда ли, что выпускники РЭУ становятся миллиардерами?» Директор Минского филиала Плехановки сдал экзамен школьникам

«Комсомолка» провела экзамен наоборот: мы усадили директора Минского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Алексея Борисовича Елисеева за парту и подготовили для него вопросы. А оценить ответы попросили учеников старших классов 11-й гимназии Минска. Из-за пандемии коронавируса экзамен прошел в режиме онлайн: ребята выставляли оценки дистанционно.

Алексей Борисович немного рассказал о своей студенческой жизни и признался, что с самым волнительным экзаменом он столкнулся уже после университета:

- При поступлении в аспирантуру я сдавал экзамен по английскому языку. Когда я сел перед экзаменаторами, я понял, что не в состоянии произнести ни одного слова. То, что со мной произошло, называется аудиторный шок - когда из-за чрезмерного волнения человек теряется перед аудиторией. К счастью, в комиссии это поняли, посоветовали мне отдохнуть и прийти на следующий день. Назавтра я уже был готов сдавать экзамен.

Директор Минского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Алексей Борисович Елисеев немного рассказал о своей студенческой жизни.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для поступления результаты ЦТ не нужны

Одним из первых Алексею Борисовичу достался такой вопрос: «В каких странах признается диплом Минского филиала РЭУ?»

- Выпускники Минского филиала получают диплом государственного образца Российской Федерации. Диплом выдается РЭУ и, разумеется, признается на территории России. Диплом РЭУ признается и в Беларуси, поскольку между нашими странами подписано соглашение о признании документов об образовании. Также выпускники филиала могут получить европейское приложение к диплому, которое является единым официальным документом об образовании, признаваемым всеми странами - участницами Болонского процесса. Поскольку Россия участвует в едином европейском образовательном пространстве, европейское приложение к диплому РЭУ облегчает признание образования при трудоустройстве либо продолжении обучения в странах Европы.

Школьникам ответ понравился, и они дружно выставили максимальный балл - пятерки.

Следующий вопрос был такой: «Отличаются ли условия поступления в РЭУ в Минске и Москве и сколько стоит обучение в Минском филиале?»

- Правила поступления следующие: поскольку граждане Беларуси являются для РЭУ зарубежными абитуриентами, результаты ЦТ не требуются. Белорусские абитуриенты при поступлении в Минский филиал РЭУ сдают внутренние вступительные испытания по двум предметам: по математике (это профильное вступительное испытание) и по русскому языку. Такие же условия поступления и в головной вуз. Важное отличие - это стоимость обучения. В Москве она значительно выше, поэтому некоторые московские абитуриенты приезжают учиться в Минский филиал, ведь качество образования одинаковое. Кстати, РЭУ занимает 3-е место в мире и 1-е в России по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования, соответствующего целям ООН в области устойчивого развития. Что касается стоимости обучения в нашем филиале, то она сравнима со стоимостью в других вузах Минска: на очной форме - это порядка 3500 рублей в год, на заочной форме - 1300 рублей. В Минском филиале есть еще одна форма обучения, редкая для Беларуси, но довольно востребованная абитуриентами, которые совмещают учебу и работу, - очно-заочная (вечерняя) форма. Там обучение стоит порядка 2500 рублей в год. Если студент учится успешно, то стоимость обучения на следующий год может быть снижена до 20%. Для этого в сессию нужно сдать хотя бы половину экзаменов на «отлично», вторую половину - на «хорошо».

Алексей Борисович убежден, что выбор профессии должен быть от души, дабы человек смог самореализоваться.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из школьников задал уточняющий вопрос:

- Могу ли я, поступив в филиал в Минске, перевестись учиться в Москву?

- Конечно. Головной вуз и филиал в Минске работают по единым учебным планам. После окончания семестра студент может перевестись не только в Москву, но и в любой филиал.

Самый большой конкурс - на специальности в области цифровой экономики

Школьники поинтересовались, на какие специальности в Минском филиале самый большой конкурс.

- На специальности в области цифровой экономики, - ответил директор. - Например, в Минском филиале РЭУ есть уникальная для Беларуси специальность, которая называется «Бизнес-информатика». В современных компаниях и организациях созданы достаточно сложные IТ-инфраструктуры, которые требуют умения управлять ими. Таким образом, бизнес-информатик объединяет в одном лице управленца и айтишника. Традиционно востребованной остается подготовка менеджеров и экономистов. Однако мы уже учли специфику, которую накладывает на эти специальности цифровая экономика. Скажем, неотъемлемыми компетенциями экономистов вот-вот станут учет, анализ и аудит цифровых знаков (токенов), налогообложение криптовалюты. Цифровые технологии требуют новых компетенций и от управленцев всех уровней: государственных служащих, владельцев бизнеса и т. д.

Следующий вопрос был такой: «Проводит ли вуз свои фестивали и концерты? Есть ли у студентов помимо учебы творческая жизнь?»

- Конечно, - ответил Алексей Борисович. - Ежегодно летом на Черноморском побережье в Анапе на базе спортивно-оздоровительного центра РЭУ проходит межфилиальный конкурс студенческого творчества «Плеханов Фест». Творческие команды всех филиалов РЭУ несколько дней соревнуются в различных жанрах: от танцев до ораторского искусства. Студенты Минского филиала также каждый год принимают участие в этом фестивале. В самом Минске студенческая жизнь тоже не стоит на месте, но помимо развлекательных и досуговых мероприятий достаточно много внимания уделяется социальным проектам, волонтерству, формированию здорового образа жизни, спорту.

Экзаменационная комиссия в лице учеников старших классов 11-й гимназии Минска задавала вопросы и оценивала ответы дистанционно.

Мы попросили школьников оценить ответы Алексея Борисовича, и среди пятерок появились первые четверки.

- Это нормально, - отреагировал директор. - Когда я принимаю экзамен, у меня тоже не бывает, чтобы я ставил только одни пятерки.

Следующий вопрос был такой: «Правда ли, что РЭУ занимает в России третье место по количеству выпускников, которые стали миллиардерами? Какие качества нужны, чтобы стать состоятельным человеком?»

- Насколько я знаю, по данным за прошлый год, 8 участников российского списка миллиардеров «Форбс» являются выпускниками РЭУ. Есть еще одна интересная цифра: университет занимает 4-е место по числу выпускников, которые входят в состав правления 600 крупнейших корпораций России. На мой взгляд, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно концентрироваться на цели, к которой вы стремитесь, не распыляться, много работать и быть готовым преодолевать неудачи.

- А что важнее - выбрать профессию по душе или ту, где можно больше заработать? - спросили у Алексея Борисовича.

- Уверен, нужно ориентироваться на то, что вам интересно и есть ли к этому способности. Я убежден, что человек не сможет самореализоваться, если выберет профессию только с точки зрения материальной выгоды: отсутствие интереса и удовольствия от того, чем он зарабатывает, сделает его несчастным.

Экзамен состоялся! Мы вручили Алексею Борисовичу диплом о том, что он успешно сдал экзамен школьникам.

БУДЬ В КУРСЕ!

Определиться школьникам с профессией поможет DIGITAL HALL

В Минском филиале РЭУ им. Плеханова работает молодежный образовательный центр DIGITAL HALL. Одна из его задач - популяризация современных информационных технологий среди школьников старших классов.

- Центр проводит различные обучающие курсы - например, по интернет-технологиям в маркетинге, основам электронного бизнеса, криптовалютам, программированию, - рассказал Алексей Борисович. - Школьники могут окунуться в мир цифровой экономики, проверить свои способности в сфере информационных систем и информационно-коммуникационных технологий.

СПРАВКА «КП»

РЭУ им. Плеханова - старейший экономический вуз России. Был открыт в 1907 году. Среди выпускников вуза - заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова, политический деятель Григорий Явлинский, ведущая шоу Comedy Woman Наталья Андреевна и многие другие. В Минске филиал начал работать в 2002 году. Ближайший день открытых дверей пройдет 16 мая. Более подробная информация - на сайте reu.by.

Минский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" (Республика Беларусь).

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