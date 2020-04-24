«Рыбы хватит на неделю, и следующую партию вряд ли завезут». Как ограничение торговых надбавок в Беларуси скажется на ценах и импорте

Из-за надвигающегося коронакризиса бизнес штормит, а правительство не только не может принять пакет антикризисных мер (напомним, над ним думают уже месяц), но еще и новых проблем подкидывает. Так, сначала торговле пришлось округлять глаза от постановления Совмина №184, которое практически убрало торговые надбавки. Когда выяснилось, что оно невыполнимо, его заменили постановлением МАРТ №30, которое ограничило торговую надбавку на 30 видов товаров в размере 10%. Ситуацию это не улучшило - торговые сети говорят, что им придется работать себе в убыток или останавливать отгрузки товара. 22 апреля изменения вступили в силу, и мы спросили у бизнеса, ждать ли отсутствия импорта в магазинах.

«Предпринимателей у нас априори делают преступниками»

Республиканская конфедерация предпринимательства считает постановление №30 непродуманным и неприменимым на практике. Сопредседатель конфедерации Виктор Маргелов говорит, что мнение предпринимателей о проекте постановления не спрашивали, а просто доложили: завтра оно вступит в силу.

- Такое неуклюжее постановление - обычный популизм, - говорит он. - По сути, нас вернули к старой советской системе формирования надбавок, не понимая, что времена изменились и возникло множество новых форм поставок и взаимоотношений между предприятиями, которые не ложатся в эту новую систему. Многие предприятия упростили свои учетные системы, потому что не нужно было следить за предельными наценками и держать для этого специальных экономистов. И тут появилось постановление №30 со множеством непродуманных позиций, о которых мы говорили еще до его принятия. До вчерашнего обеда вообще было непонятно, как его исполнять. В обед вышло разъяснение, которое ничего толком не разъяснило. Когда в разъяснении говорится, что в затраты нужно принимать «и другие вещи», вопросов возникает больше, чем ответов. Нам не понятно, относится ли половина тушки курицы к крупнокусковому мясу? Относятся ли булочки к хлебобулочным изделиям, или это только указанные в списке батоны?

Конфедерация предпринимательства рассказывает, что у импортеров сейчас два выхода: работать в убыток или прекратить поставки. Многие выбрали второй вариант.

- Вчера отгрузку прекратили более половины импортеров, ряд поставщиков вообще остановили работу. Для них это сплошные убытки, целые направления могут вообще погибнуть. Например, под угрозой сейчас предприятие, поставлявшее элитную гималайскую соль в торговые сети с большой отсрочкой платежа. Эту соль они закупили год назад крупной партией. С учетом изменения курса доллара и ограничением надбавки в 10% их убыток составит 30 - 40% от себестоимости соли. Вчера мы боялись, что рыбу импортеры тоже перестанут отгружать, но пока они решили распродавать ее со складов. Сейчас запасов рыбы на оптовых предприятиях хватит примерно на неделю, а вот следующую партию вряд ли завезут.

Из-за ограничения торговой надбавки могут пострадать не только импортеры, но и отечественные производители.

- Есть дешевая и плохая наша картошка, которую торговля может взять с учетом того, что треть выбросит, а на оставшуюся поставит наценку 50%. С ограниченной наценкой магазин просто не возьмет эту картошку, вместо нее выгоднее будет взять хорошую турецкую. Но мы понимаем, что в отсутствие экспорта нас могут еще и обязать покупать белорусские товары.

Виктор Маргелов говорит, что работать в условиях постоянно меняющегося законодательства не только сложно, но и опасно.

- Самая большая опасность в том, что предпринимателей у нас априори делают преступниками. Однозначного трактования законов нет, телефоны в МАРТ перегружены, областные центры ценообразования отказываются комментировать нововведения, в итоге каждый поступает так, как понимает. А назавтра вас смогут закрыть за нарушения на 90 дней.

«Надеемся, правила будут дорабатывать»

Мнение Виктора Маргелова разделяет и исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская.

- В последнее время мы проходим самый сложный период за все время существования ретейла, - рассказывает Наталия Шаблинская. - Один из тяжело решаемых вопросов в период дефицита - сдерживание цен по постановлению МАРТ №30. Сегодня ретейлу понятно: выжить будет нелегко, будут дефицит товара и потери среди участников рынка. Импортеры меньше предлагают товаров для реализации, сложно совершить закупку яблок, экзотических фруктов, рыбы. Это логистически дорогие товары, и 10% надбавки не покрывают расходы на логистику, затраты на которую составляют обычно от 17 до 25%, а ведь есть еще сертификация, ветеринария, хранение… Ассоциация верит, что правила будут доработаны, мы прилагаем для этого много усилий и верим в логику и здравый смысл.

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