Сезон бесплатных модных вечеринок прямо из дома
Организаторы VELO_ve Music Fest обещают зрителям не просто бесплатный и модный контент, а живое участие в музыкальных трансляциях вместе с крутыми артистами и известным на весь тусовочный Минск ведущим - Андреем Бондом. Именно он будет общаться с вами во время эфиров, рассказывать невероятные факты, проводить экскурсии по андеграундным локациям и дарить не только свою неповторимую харизму, но и крутые призы.
Всего девять трансляций с разными гостями будут выходить по средам и пятницам в 20.00 и длиться до полуночи.
Итак, модные парни и девушки, готовьтесь прилипнуть к экранам гаджетов уже сегодня - 24 апреля на платформе VELO_ve Music Fest пройдет первая четырехчасовая трансляция.
Джаз
Открывает музыкальный сезон онлайн-вечеринок Джаз на площадке, по которой точно все соскучились - в галерее современного искусства DK Gallery. Весь вечер мы будем тусоваться под виртуозное исполнение джаза от MIKHAIL PHILIPENYA QUARTET. Яркий представитель джазовой сцены Беларуси, гитарист группы «Яблочный Чай» выступит с новой авторской программой - симбиозом джаза, фламенко, этно, цепляющей музыкальной мысли и души, полной вопросов и поисков.
Но не будем забегать вперед, подробности расскажет ведущий Андрей Бонд. Кстати, во время этой онлайн-трансляции, в качестве бонуса, он обещает зрителям подробную экскурсию по новым модным выставкам DK Gallery. Ну и конечно же, живое общение и раздачу подарков. Не забывайте также делать сториз с домашней онлайн-вечеринки, чтобы прочувствовать масштаб. Главный хештег музыкального сезона #VELO_VE
Когда: 24 апреля
Начало в 20.00
Дальше в сезоне:
29.04 - Shuma
01.05 - Техно
08.05 - Фламенко
13.05 - Molchat Doma
15.05 - Хип-Хоп
22.05 - Goom Gum (SPB)
27.05 - AKUTE
29.05 - Кавер
В расписании могут быть небольшие изменения
Подробности каждой трансляции организаторы будут размещать накануне проведения. А пока вы ждете новой трансляции, прошлым стримом можно будет насладиться в любое время. Следите за новостями тут.