2020-04-24T12:35:59+03:00
Досуг
КП Беларусь

Сезон бесплатных модных вечеринок прямо из дома

С 24 апреля в Беларуси стартует совершенно новая волна музыкальных онлайн-вечеринок разных жанров и тематик, от рока до фламенко, в самых неожиданных местах города
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Вокалист и гитарист группы Akute Станислав Мытник.Вокалист и гитарист группы Akute Станислав Мытник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Организаторы VELO_ve Music Fest обещают зрителям не просто бесплатный и модный контент, а живое участие в музыкальных трансляциях вместе с крутыми артистами и известным на весь тусовочный Минск ведущим - Андреем Бондом. Именно он будет общаться с вами во время эфиров, рассказывать невероятные факты, проводить экскурсии по андеграундным локациям и дарить не только свою неповторимую харизму, но и крутые призы.

Всего девять трансляций с разными гостями будут выходить по средам и пятницам в 20.00 и длиться до полуночи.

Итак, модные парни и девушки, готовьтесь прилипнуть к экранам гаджетов уже сегодня - 24 апреля на платформе VELO_ve Music Fest пройдет первая четырехчасовая трансляция.

Джаз

Открывает музыкальный сезон онлайн-вечеринок Джаз на площадке, по которой точно все соскучились - в галерее современного искусства DK Gallery. Весь вечер мы будем тусоваться под виртуозное исполнение джаза от MIKHAIL PHILIPENYA QUARTET. Яркий представитель джазовой сцены Беларуси, гитарист группы «Яблочный Чай» выступит с новой авторской программой - симбиозом джаза, фламенко, этно, цепляющей музыкальной мысли и души, полной вопросов и поисков.

Но не будем забегать вперед, подробности расскажет ведущий Андрей Бонд. Кстати, во время этой онлайн-трансляции, в качестве бонуса, он обещает зрителям подробную экскурсию по новым модным выставкам DK Gallery. Ну и конечно же, живое общение и раздачу подарков. Не забывайте также делать сториз с домашней онлайн-вечеринки, чтобы прочувствовать масштаб. Главный хештег музыкального сезона #VELO_VE

Когда: 24 апреля

Начало в 20.00

Дальше в сезоне:

29.04 - Shuma

01.05 - Техно

08.05 - Фламенко

13.05 - Molchat Doma

15.05 - Хип-Хоп

22.05 - Goom Gum (SPB)

27.05 - AKUTE

29.05 - Кавер

В расписании могут быть небольшие изменения

Подробности каждой трансляции организаторы будут размещать накануне проведения. А пока вы ждете новой трансляции, прошлым стримом можно будет насладиться в любое время. Следите за новостями тут.

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