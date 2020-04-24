Работодатель отказал в отпуске из-за коронавируса, отправляет только за свой счет. Это законно?

"Имеет ли право наниматель в сложившейся эпидемиологической обстановке отказать в трудовом плановом отпуске? Нам отказывают, отправляют только за свой счет".

Надежда.

Нет, не имеет.

Если вас отправляют в отпуск за свой счет - не соглашайтесь. Начальник может предложить вам написать заявление самому или даже принести готовый приказ, где нужно ваше согласие. Вместо этого напишите заявление с просьбой о предоставлении трудового отпуска в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

График отпусков обязателен для исполнения как работником, так и нанимателем. Одного желания нанимателя о переносе отпуска на другой срок здесь не достаточно, должно быть ваше согласие. А сложившаяся эпидемиологическая обстановка не может стать причиной отказа в трудовом отпуске по графику.

Отклонения от графика возможны по инициативе нанимателя только из-за неожиданной приостановки работы в связи с аварией, стихийным бедствием, необеспеченностью энергоресурсами, сырьем и по другим исключительным и заранее не предвиденным обстоятельствам (статья 172 Трудового кодекса). В этом случае наниматель имеет право предоставить трудовой отпуск досрочно.

В остальных случаях, если вы не согласны с переносом отпуска на другой срок, вам обязаны предоставить его в соответствии с графиком.

Также в исключительных случаях допускается перенос части отпуска на следующий рабочий год. Это возможно, если предоставление полного трудового отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации. Но и на это должно быть согласие работника. В любом случае как минимум 14 дней отпуска в текущем году должно быть все равно использовано (статья 170 Трудового кодекса).

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