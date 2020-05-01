Удивительные и ностальгические фото перестроечного Минска 1980-х: Ленин в табуретках, сексуальная революция и тусовки у «Березки»

35 лет назад, 23 апреля 1985 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев впервые заговорил об ускорении экономики, а пару недель спустя произнес: «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться». С этого времени отсчитывают начало перестройки в СССР

Мода всего-то 30-35 лет назад была такой. Фото: Вадим КАЧАН

Как и нынешний торговый центр, общежитие на его месте на проспекте Победителей 35 лет назад было местом встреч молодежи. Фото: Вадим КАЧАН

Колорит эпохи перестройки: таксофоны на проспекте Машерова. Фото: Вадим КАЧАН

Известный фотограф и преподаватель фотографии Вадим Качан активно снимал с 1979 по 1990 год - от застоя к перестройке и распаду СССР. Вместе с коллегами Вадим Аркадьевич состоял в фотоклубе при газете «Вечерний Минск», иногда сотрудничал с прессой. «Комсомолка» вспомнила время перемен, пересмотрев фотографии Вадима Качана, сделанные во второй половине 1980-х.

Фотограф вспоминает, что люди не боялись камеры - ко времени перестройки стали раскрепощеннее. Фото: Вадим КАЧАН

Колорит эпохи перестройки: торговля с лотков. Фото: Вадим КАЧАН

А кто сегодня помнит такие киоски? Фото: Вадим КАЧАН

- Мы, в отличие от фотокоров газет, не были винтиками идеологической машины, снимали не официоз, а жизнь как она есть. К перестройке я выработал динамичный стиль - настоящая стрит-фотография, говоря современным языком. Теперь смотрю на свои снимки и понимаю: они довольно смелые по тем временам.

Иногда это оборачивалось проблемами.

Это не Сена, а набережная Свислочи: в годы перестройки здесь продавали свои работы художники. Фото: Вадим КАЧАН

Советские лозунги даже в годы перестройки отличались своеобразным языком. Фото: Вадим КАЧАН

- Как-то в Бресте меня забрали в КГБ, когда я снимал дома на центральной Советской улице. Оказалось, именно в этих домах не было канализации, на улице стояли туалеты-скворечники. Все закончилось изъятием и засвечиванием пленки. Правда, пустой - я успел по дороге заменить отснятую.

«Модными стали черные колготки с узорами»

Теперь мастер рад, что много снимал в эпоху перемен.

- В то, что СССР может исчезнуть, еще в 1985-м поверить было невозможно. А уже к концу десятилетия неизбежность перемен витала в воздухе!

Черные колготки с узорами стали шиком второй половины 80-х, и купить их можно было только с рук. Фото: Вадим КАЧАН

Колорит эпохи перестройки: модные колготки и кроссовки. Фото: Вадим КАЧАН

Вадим Аркадьевич вспоминает: с объявлением новой политики не верилось, что бюрократия действительно подвинется, обо всем заговорят в открытую. Но многие по-прежнему были романтиками, идеалистами, так что лозунги внушали надежду, пусть и высказывались своеобразным языком. Например, такой: «Перестройка - это живое творчество масс, глубокое обновление всех сторон жизни нашего общества».

- Неким символом для меня стал кадр, сделанный в хореографическом училище: портрет Ленина, выглядывающий из-за табуреток, которые без задней мысли просто забросили в этот угол. Лет за пять до этого так никогда не поступили бы…

На первый праздник города в 1987-м милиция едва ли не впервые для таких больших событий ничего не ограничивала и не запрещала. Фото: Вадим КАЧАН

Мода времен перестройки. Фото: Вадим КАЧАН

Первый минский праздник города в 1987-м. Фото: Вадим КАЧАН

Приметой перестройки Вадим Качан называет большую раскрепощенность.

- На фото я ловил атмосферу: новые прически, другой стиль в одежде. Часто снимал вечерами, и молодежь не бежала от камеры - наоборот, охотно позировала. Тогда начались тусовки на проспекте Машерова возле магазина «Березка», где торговали за валюту. Одни меняли там советские рубли на иностранные банкноты или перекупали дефицит. Например, там втихую приторговывали черными колготками с узорами - они стали символом сексуальной революции того времени. А некоторые собирались просто ради общения.

Первый минский праздник города в 1987-м. Фото: Вадим КАЧАН

Первый минский праздник города в 1987-м: артефакты - пластиковый пакет и картонная маска. Фото: Вадим КАЧАН

Шиком для горожан были пластиковые пакеты - в то время большой дефицит.

- Их часто одалживали друг у друга подруги, чтобы поносить по городу для форсу. Клали в них какую-то коробочку. Теперь смешно, а тогда - всерьез.

«Перабудову пачні з сябе»

Тогда же в городе стали появляться не только газетные киоски или колоритные продавщицы на лотках с мороженым и пирожками, но и частные ларьки, а на вывесках - слово «кооператив». Стали продавать свои работы художники: сначала прямо на тротуаре Ленинского проспекта, потом на площади Свободы. А на праздники выставку-продажу устраивали на набережной Свислочи.

Первый день города назывался "Спартыўна-мастацкае свята "Мінск-87". Фото: Вадим КАЧАН

Едва ли не первый случай, когда в Минске перекрыли улицы ради праздника не на День Победы. Фото: Вадим КАЧАН

- Кстати, в 1987-м в Минске прошел первый праздник города. Милиции сказали пускать всех, не было ограничений, как на парад, куда требовался пропуск. Помню, милиционеры было выстроились, но ничего не предпринимали, - замечает Вадим Качан.

В годы перестройки начались первые митинги. Тысячи людей собрал Белорусский народный фронт на стадионе «Динамо» 19 февраля 1989-го. На транспарантах были лозунги «Беларусі - суверэнітэт!», «Перабудову пачні з сябе». А еще 20 марта 1988-го по инициативе молодежной организации «Талака» на площади Свободы протестовали против строительства второй очереди метро - из-за его возведения сносили исторические здания. Люди стояли с лозунгами «Повернем метро вспять», «Верхні горад - экзамен перабудовы», «Нас ашукалі».

Одиночный пикет на площади Независимости. Фото: Вадим КАЧАН

Митинги стали символом эпохи перемен: тысячи людей собирались на стадионе «Динамо». Фото: Вадим КАЧАН

Многотысячный митинг БНФ на стадионе "Динамо". Фото: Вадим КАЧАН

- Полностью снял первый «Чарнобыльскі шлях» 30 сентября 1989 года: сначала участники собрались на Ленинском проспекте возле завода «Луч», шли по тротуару. Потом их путь перегородила милиция в форме. Было небольшое противостояние. Но в итоге всем разрешили следовать дальше до площади Ленина. Был любопытный момент: в районе пересечения проспекта с Сурганова молодожены вышли из такси, и молодая раздарила по цветочку свой букет митингующим.

А это первый минский протест 1980-х – против разрушения Верхнего города при строительстве второй ветки метро. Фото: Вадим КАЧАН

Сегодня фотограф искренне жалеет, что в 90-е и до 2003 года не снимал.

- И жалею, что, уходя из фотографии, часть материала просто вынес на свалку. Спасибо другу, который остановил от выброса второй части. Ее я лет пять сканирую и выставляю в Фейсбуке и на сайте.

Первый "Чарнобыльскі шлях": тогда еще площадь Ленина.Фото: Вадим КАЧАН

Трогательный момент первого «Чарнобыльскага шляха»: невеста остановила такси и раздала цветы из своего букета участникам митинга.Фото: Вадим КАЧАН

Немного сохранилось от архива фотоклуба: в свое время его случайно уничтожили. А те фотографии, которые на выставках одноклубники дарили Качану, он передал в Национальный исторический музей. Сам Вадим Аркадьевич издал 4 фотоальбома, не раз выставлялся, а более 1500 своих фотографий передал в архивы, музеи, Национальную библиотеку. Он известный преподаватель, который воспитал немало интересных фотографов.

Колорит перестройки: Красный костел постепенно начали возвращать верующим. Фото: Вадим КАЧАН

- В моем понимании, фотография - памятник времени. Мы ведь на все смотрим по-другому с его течением - от того, кто и во что одевался, до оценки самих событий. А мне повезло поработать в разные эпохи, увидеть развал империи. Теперь мечтаю о Музее фотографии в Минске…

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