2020-04-24T15:53:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Корнавирус в ЕС и у соседей: Чехия первая открыла границы, а Украина готовится к пасхальным заболевшим

Последняя информация о COVID-19 в мире. Как обстоят дела с коронавирусом в Польше, Литве, Украине и Чехии
Оксана БРОВАЧ
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В ЕС эпидемия идет на спад, в Украине и России еще не дошли до пика.В ЕС эпидемия идет на спад, в Украине и России еще не дошли до пика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Чехия ждет студентов

C 24 апреля в Чехии разрешили свободное передвижение граждан. Страна открыла границу и дала добро на передвижения по стране и выезд за ее пределы. Также ослабили требования к въезду иностранцев - студенты и владельцы деловой визы могут возвращаться в Чехию. Правда, им нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус и после приезда 14 дней провести в карантине.

С 27 апреля открываются университеты, крупные магазины, фитнес-клубы, библиотеки. Торговые центры, салоны красоты, рестораны и гостиницы начнут работать в мае. Правда, если случится всплеск заболеваемости, режим строгого карантина могут вернуть.

Последние цифры чешского Минздрава на 24 апреля такие: 7188 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 213 умерших, 2186 выздоровевших. В больницах сейчас остаются 395 человек.

Польша обязала всех носить маски

С понедельника, 20 апреля, в Польше ослабили карантин. Власти разрешили выходить на короткие прогулки и пробежки в лес и парк, ездить на велосипеде - до сих пор это было запрещено. Кафе еще закрыты, но открываются магазины, расположенные не в ТЦ. Молодежь старше 13 лет может находиться на улице без сопровождения взрослых. При этом всех без исключения обязывают носить маску - нос и рот на улице, в общественных местах должны быть закрыты. Гулять на детских игровых площадках пока еще нельзя. Насчет открытия границ власти пока ничего не говорят. При этом выборы 10 мая не отменяются и не переносятся.

По данным Министерства здравоохранения Польши, на 24 апреля в стране с момента начала эпидемии зарегистрировано 10 759 случаев заражения коронавирусом. Умерло 463 человека.

Литва открывает Akropolis и уличные кафе

В Литве карантин продлен до 11 мая. С конца апреля вводятся постепенные послабления - с 23 апреля открываются некоторые магазины, с 27 апреля - кафе и рестораны. Например, возобновляют работу ТЦ Akropolis и заведения, у которых есть столики на улице. Правда, с поправкой на эпидемиологическую ситуацию. Магазинам нужно будет управлять потоками покупателей, чтобы они не толпились в одном месте, и проводить дезинфекцию. На входе везде должен стоять антисептик. В торговый центр будут пускать только людей в масках. Также в ближайшее время с ограничениями откроются салоны красоты, библиотеки и музеи, зоопарки и другие учреждения. Границы остаются закрытыми.

На утро 24 апреля литовский Минздрав сообщал о 40 смертях от коронавируса и о 1410 зараженных с момента начала пандемии.

Латвия разрешила ходить в клиники

Карантин и режим ЧП в стране продлен до 12 мая. По данным Минздрава, за все время заболели 784 человека, выписались из больниц 133, умерло 12 пациентов.

Ослабление карантина в Латвии связано с разрешением посещать медицинские учреждения. Уже можно записываться на плановый прием к врачу и диагностические исследования. Об открытии границ власти не заявляли.

Украина ожидает послепасхального всплеска

Карантин в Украине продлен до 11 мая. Про смягчение режима речи пока не идет, но власти планируют в ближайшее время принять план поэтапного снятия ограничений. А пока ожидают две вспышки: в конце апреля и в начале мая (могут заболеть те, кто нарушил самоизоляцию на Пасху).

По данным Центра общественного здоровья Украины, в пятницу, 24 апреля, было зарегистрировано уже 7647 случаев COVID-19. Выздоровел 601 пациент больниц, умерло 193 человека. Прирост за сутки составил 477 новых случаев.

Россия: пик еще впереди

Нерабочим в России объявлен период до 30 апреля. Это решение президента, но региональные власти могут по своему усмотрению продлевать режим самоизоляции. Из-за коронавируса в Москве перенесли парад Победы 9 мая. Заболеваемость в стране растет. Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что конца эпидемии стоит ожидать только к концу лета или началу осени.

На 24 апреля в России было 68 622 заболевших за все время, из них 5849 - это число зараженных за последние сутки. Количество умерших увеличилось до 615 человек. Выздоровели 5568 пациентов с коронавирусом.

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