«Я чудом остался жив, когда в блиндаж попал немецкий снаряд»

«Иван Иванович Лесник родился в 1925 году в деревне Старые Буды Ляховичского района. Когда началась война, ему было всего 16 лет, поэтому на фронт его не брали. Но у него был не по годам взрослый внешний вид, и это помогло ему уйти в партизаны.

В так называемое объединение Южной зоны входили 4 независимых партизанских отряда - имени Лазо, Кирова, Жданова и Жукова. Вот под началом Жукова и партизанил наш дядя Иван целый год. Потом прибавил в документах себе один год, и его призвали в армию.

Служил дядя Иван в 214-м гвардейском гаубичном артиллерийском полку резерва главного командования. Был наводчиком-артиллеристом. Звание - гвардии рядовой. За время войны имел множество ранений, был контужен, но всякий раз возвращался в строй.

Иван Иванович награжден медалью «За боевые заслуги» в январе 1945 г. В приказе о награждении написано: «При отражении контратаки противника, работая за замкового и заряжающего, был ранен, с поля боя не ушел».

Вот как вспоминал дядя Иван об этой контратаке: «Что я ранен, я не понял. Понимал, что и от меня тоже зависит этот бой. Шум в ушах, думал - от снарядов, кровь по лицу… Ничего не думал, просто заряжал и работал. Когда бой закончился и друзья-товарищи, подбежав ко мне, сказали, что я ранен, только тогда я понял, что течет по лицу. Спросил у бойцов: «Бой закончен успешно?», получил положительный ответ и потерял сознание. Очнулся уже в госпитале… Меня подремонтировали, и я снова к своим - в бой»… Потом добавил: «А сколько их осталось там… навсегда»…

А потом продолжил рассказ: «После каждого боя всегда есть минутка тишины. Так было и в этот раз. Командир сказал, чтобы все шли в блиндаж отдохнуть. Пришли мы туда, значит, и тут командир спрашивает у меня: «А ты, Ваня, прицел снял?» - «Нет», - отвечаю я. - «Давай бегом снимать прицел». Я быстро побежал. И тут немцы неожиданно запустили своего «ванюшу». У нас были «катюши», а они, значит, свои орудия назвали «ванюшами». Так вот, я стою около орудия, чтоб снять прицел, а в это время прямо в блиндаж попадает немецкий снаряд. И все. Ни блиндажа, ни ребят. А я вот чудом остался жив»…

Следующая награда нашла дядю Ваню в марте 1945 года - он получил медаль «За отвагу», за то, что уничтожил два станковых пулемета противника, и это способствовало продвижению наших частей вперед.

Всю информацию о Леснике Иване Ивановиче я узнала от него самого и от моего старшего брата, а позже с сайта podvignaroda.ru. Меня переполняет гордость от одной мысли, что у нас такой есть герой!

Наш герой дошел до Берлина. Потом воевал в Маньчжурии. Домой вернулся 1947 году. Женился. С женой Марией Иосифовной родили и воспитали троих дочерей и сына.

Однажды приносит почтальон письмо, где моего дядю Ваню приглашают в город Ляховичи на собрание. Что за собрание - не сказано, только число и время.

6 апреля 1985 года, надев костюм с наградами, дядя приехал на собрание. Там зачитали приказ о награждении Орденом Отечественной войны II степени и вызвали Лесника Ивана Ивановича. Вот так он стал в очередной раз героем.

Жил дядя Ваня еще долго и дождался 8 внуков (а теперь у него уже 13 правнуков). Ушел из жизни 30 августа 1999 года.

Спасибо, Иван Иванович, за мое спокойное детство, за счастливое детство моих детей и внуков, за чистое небо над головой, за возможность жить и наслаждаться жизнью! Мы помним и гордимся».

Жанна Васильевна ЖИЖА, г. Барановичи.

www.bps-sberbank.by

КСТАТИ

Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми! Самые интересные письма мы будем публиковать письма в газете и на сайте kp.by.

Пишите на электронный адрес: pobeda@phkp.by с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!