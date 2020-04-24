Глава ВОЗ про пандемию коронавируса: «Большинство населения в мире все еще остается уязвимым»

- Не обманывайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус с нами надолго, - 22 апреля заявил Тедрос Адано Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

По оценке ВОЗ, в странах Западной Европы пандемия идет на спад. В то же время намечается тенденция к росту заболеваемости в Восточной Европе, Африке, а также в странах Центральной и Южной Америки. Здесь в большинстве стран эпидемия еще только на начальном этапе.

- Несомненно, решение о самоизоляции во многих странах и другие меры физического дистанцирования успешно подавили распространение заболевания. Но вирус остается чрезвычайно опасным. Предварительные данные свидетельстуют о том, что большинство населения в мире все еще остается уязвимым. Это значит, эпидемии легко могут вспыхивать повторно, - считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Высокое самомнение людей ВОЗ назвал одной из самых серьезных опасностей сейчас. Речь идет о тех людях, которые нарушают запреты оставаться дома, думая, что не подвергнут риску себя и окружающих - и тем самым вносят вклад в распространение вируса.

- Я понимаю, что люди разочарованы тем, что вынуждены неделями оставаться дома. По понятным причинам люди хотят жить своей жизнью. И ВОЗ хочет этого. И это то, ради чего мы работаем каждый день, - говорит Тедрос Адано Гебрейесус.

Пандемию коронавируса в мире ВОЗ объявила 11 марта. На данный момент в мире почти 2,5 млн заразившихся COVID-19. Вирус унес жизни почти 160 тысяч человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Беларуси 25 апреля пройдет общереспубликанский субботник. Президент оснований для его отмены или переноса не видит.

– ВОЗ рекомендует каждое решение об ограничении, изменении, переносе, отмене или проведении массовых мероприятий основывать на стандартных правилах оценки угрозы риска. Эти решения должны быть частью всеобъемлющего подхода властей по борьбе со вспышкой, – так РИА Новости прокомментировали это решение белорусских властей в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

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