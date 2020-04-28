«В дверь постучался молодой человек еврейской национальности и умолял спасти его от расстрела»

Война, дело было перед наступлением советских войск. В один из вечеров родители услышали стук в окошко, а потом и в дверь. Открыли и увидели на крылечке молодого человека еврейской национальности. Он умолял укрыть его, так как ему грозил расстрел.

В голове у папы пронеслись разные мысли. Если узнают об укрытии еврея, расстреляют всю семью. С другой стороны, если не помочь человеку, его смерть будет на совести отца. Совесть победила страх. Родители пустили его в дом, обогрели, накормили и стали думать, что предпринять дальше. Дома держать нельзя, а как же сберечь человека и свою жизнь? У родителей был большой сарай, где хранили сено и солому. В стоге сена вырыли большую нору, отнесли туда постельные принадлежности и теплую одежду, спрятали ведро. Вот так по обоюдному согласию был организован схрон. Раз в сутки, рано утром в потемках, приносили ему еду на целый день. Периодически меняли белье. Все это делалось с большой оглядкой, чтобы не заметили соседи. Время было очень тревожное. Родители хорошо относились к евреям. Отец был хорошим плотником и стекольщиком и часто выполнял у них заказы. Мама рано осталась сиротой и вынуждена была работать помощницей по хозяйству в еврейских семьях. Оба выучили иврит и часто упражнялись в разговорной практике.

Шло время, война шла к завершению, советские войска активно наступали. Все ждали освобождения - и наша семья тоже. Пришла долгожданная победа. Наш затворник вышел на свободу и уехал…

К сожалению, я не запомнила его фамилию, имя, отчество. Мы долго не знали ничего о его судьбе. Наша семья волей обстоятельств осела в г. п. Большая Берестовица. Отец построил дом, где мы были счастливы.

Однажды, в 1956 или 1957 году, отцу пришло письмо, которое напомнило о событиях войны. Молодой человек, которого родители спасли от смерти, разыскал моего папу. Он оказался в Москве, получил образование и на тот момент уже занимал, наверное, приличную должность. В знак благодарности пригласил нашу семью переехать в Москву, обещал помочь родителям с работой, жильем, оказать другое содействие. Папа поблагодарил за память и внимание к нашей скромной семье. Дом и работа были здесь, а главное - свои люди и родня. Было, конечно, приятно, отец долго хранил несколько писем с его адресом, телефоном, но они не сохранились.

Скорей всего, у этого человека появилась семья и живы его потомки, а может, и он сам жив и здоров сегодня. Было бы очень интересно, чтобы они прочитали мое повествование и сочли возможным откликнуться. Нам очень интересна история этого человека и его близких».

Татьяна Ивановна ГУЛИНСКАЯ, 76 лет, г. Слоним.

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