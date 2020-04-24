Президент уверен, что если бы мы к природе относились ответственно, то никакие вирусы нам бы были не страшны

О том, как работает отрасль, президенту рассказали вице-премьеры Владимир Дворник и Юрий Назаров, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и председатель Госконтроля Леонид Анфимов.

- Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой, а может быть, зачастую, безобразно, - посетовал Александр Лукашенко. - Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли.

Проект указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины" меняет порядок реализации древесины на внутреннем рынке. По словам Юрия Назарова, нынешние правила действуют с 2007 года, и сегодня некоторые их положения отрицательно сказываются на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и эффективности лесохозяйственной отрасли в целом. Поэтому нынешнюю систему нужно подстроить под существующие реалии жизни. Речь идет о торговле лесными ресурсами на внутреннем рынке, сообщает БелТА. - Вы ко мне по внешнему рынку даже не приходите, - сказал Александр Лукашенко. - На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, что вы доску сделаете и продадите в Германию, Словакию или еще куда-нибудь, а они из этой доски сделают мебель и продадут нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Я понимаю, что мы не все можем переработать и продать готовое с высочайшей добавленной стоимостью. Но последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию начали поставлять готовые дома.

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