Белорусские писатели во время коронавируса в Больших онлайн-чтениях с «Комсомолкой»: есть что посмотреть дома в большие выходные

Литературные мероприятия по всему миру отменились из-за пандемии COVID-19. У белорусских авторов тоже задерживается выход новых книг, срываются поездки на книжные выставки за границей, а о встречах с читателями пока приходится забыть.

Но спрос на литературу есть. И, конечно, многие, выбирая книгу на свободный от прежних активностей вечер, хотят по больше узнать об авторе, посмотреть его интервью, послушать, как он читает свои произведения. И «Комсомолка» старается компенсировать вынужденный культурный пробел в то время, когда все мы стараемся остаться дома. Редакция предлагает снова познакомиться со своего рода мини-хрестоматией современной белорусской литературы.

В Больших онлайн-чтениях с «Комсомолкой» поучаствовали авторы самые разные, порой находящиеся на диаметрально противоположных полюсах – эстетических и жизненных. Тем не менее, в этом ролике, который длится примерно как эпизод сериала, белорусские писатели вместе.

В новом видео свои стихи и фрагменты прозы читают Эдуард Акулин, Алесь Аркуш, Георгий Бартош, Алена Брава, Валерий Гапеев, Анатоль Иващенко, Сергей Календа, Наста Кудасава, Янка Лайков, Тамара Лисицкая, Мария Мартысевич, Алесь Плотка, Ксения Шталенкова, Надея Ясминска.

Читайте книги! И обязательно делитесь видео от «Комсомолки»!

Пакуль што дома: Вялiкiя онлайн-чытаннi з «камсамолкай».Микита НЕДАВЕРКОВ

НА ЗАМЕТКУ!

Это не первый эпизод видеопроекта «Пока что дома» от «Комсомолки». В первом эпизоде свои любимые стихи прочли актеры белорусских театров, а во втором – два с лишним десятка известных писателей.

Пакуль што дама: Вялiкiя онлайн-чытаннi з "камсамолкай".Микита НЕДАВЕРКОВ

Вместо сериала и для настроения: белорусские писатели во время коронавируса участвуют в Больших онлайн-чтениях с «Комсомолкой» (читать далее)

В этом видео свои стихи, фрагмент прозы и пьес читают Наталья Батракова, Альгерд Бахаревич, Дмитрий Богославский, Змицер Вишнёв, Наум Гальперович, Вольга Гапеева, Адам Глобус, Леонид Дранько-Майсюк, Андрей Жвалевский, Валерина Кустова, Елена Масло, Вальжина Морт, Татьяна Недбай, Владимир Некляев, Евгения Пастернак, Людмила Рублевская, Анна Северинец, Илья Син, Таня Скарынкина, Юлия Тимофеева, Андрей Хаданович, Виктор Шнип, Людмила Щерба.

Артисты белорусских театров читают любимые стихи.Микита НЕДАВЕРКОВ

О любви, времени и радости: белорусские артисты читают стихи для зрителей, которые остались дома из-за коронавируса (читать далее)

Мы попросили любимцев зрителей записать ролик для поклонников. Любимые стихи читают Игорь Андреев, Александр Вергунов, Кристина Дробыш, Елена Дубровская, Никита Кратович, Людмила Осмоловская, Вера Полякова, Анна Семеняко, Татьяна Строк, Иван Трус, Владимир Ушаков, Егор Федоров, Олег Чеченев, Татьяна Строк, Алексей Щербаков.

Кроме того, "Комсомолка" напоминает о еще одном своем проекте, где поучаствовали звезды нашей музыки.

#Песняры50: Белорусские звезды вспоминают любимые песни Песняров .

«Песнярам» - 50! Звезды спели любимые хиты, а «Комсомолка» нашла последнюю запись Мулявина (читать далее)

11 роликов и неизвестная запись вошли в медиаоткрытку от нашей газеты и самых популярных белорусских артистов: Akute (Стас Мытник), Юлия Быкова, вокалистка группы Aura, Змитер Войтюшкевич, Лявон Вольский, Виталий Воронко, Лариса Грибалева и Саша Немо, лидер группы Rouble Zone Олег Джаггер Минаков, Владимир Пугач из J:МОРС, Анастасия Тиханович, группа «Тяни-Толкай», Олег Хоменко, лидер группы «Палац».

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Вместо сериала и для настроения: белорусские писатели во время коронавируса участвуют в Больших онлайн-чтениях с «Комсомолкой»

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