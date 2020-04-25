«Маски сказали снять, чтобы не пугать детей»: учитель о том, как просят повысить посещаемость и сначала вводят, а потом отменяют масочный режим

20 апреля после трехнедельных каникул дети вернулись в школу. Официально Минобразования разрешил тем, кто хочет, остаться дома. Для этого родителям надо было написать заявление и решить вопрос с тем, как ребенок будет получать знания. В Минобразования сказали, что школы готовы к тому, чтобы учить детей дистанционно. В каждом учреждении образования учить принялись по-разному.

Те, кто вернулся в школу, должны были быть в масках и с антисептиками. Такие рекомендации получили учителя перед началом четвертой четверти, а от них и родители - в вайбер-чатах. Но уже через пару дней ситуация изменилась.

- Во вторник, 21 апреля, нас вызвали на экстренное совещание, где объявили, что масочный режим для учащихся отменяется, - рассказывает педагог одной из школ Ольга (имя изменено). - Хотя за несколько дней до этого нам говорили, что вводится масочный режим для детей и учителей. Но учителям тоже сказали снимать маски. Объяснили тем, что это только нагнетает панику, дети боятся, что учителя в масках.

Что изменилось за пару дней, учителям не сказали. Просто факт: в понедельник всем быть в масках, а во вторник уже нет.

- Это не приказ - скорее, рекомендация. От Минобразования или нет, мы не знаем, - недоумевает Ольга. - Понятно, что ребенку сложно находиться в маске, детям могло и плохо становиться. Но в первый день большинство детей были в масках. Мы не давили на школьников, что ты должен прийти в маске и уйти в ней! Старались дистанцировать детей, чтобы между ними было расстояние, это было сделать несложно, потому что детей мало. Из-за того, что дети сидели далеко друг от друга, некоторые на уроках не надевали. Но на переменах дети все равно общаются, поэтому мы следили, чтобы они были в масках.

В понедельник вечером в эфире «Беларусь-1» вопрос прокомментировал замминистра образования.

- Масочный режим как таковой (совсем недавно проводил совещание со всеми областями и городом Минском) необязателен. Никто не понуждает несовершеннолетнего быть в школе в маске, - прокомментировал Александр Кадлубай.

«В классе 3% детей. И сейчас их меньше, чем было в первый день после каникул»

В среду, после нового распоряжения, ситуация в школе выглядела так:

- Некоторые из родителей посчитали, что дети все равно должны быть в масках. Распоряжение распоряжением, но родители решают, носить ребенку маску или нет, - говорит учитель. - Сама я с родителями эти вопросы не обсуждала. Они же видели все выступления и заявления. Реакция какая? Те, кто были в масках, в них и пришли. Пару человек маски сняли. Такого, чтобы раз - и все сняли маски, не было. То же самое и с учителями. Учителя в возрасте, например, ходят в масках. Да и кто из нас может сказать с точностью, что не болен? Или что в класс не придет ребенок, который инфицирован.

Еще один вопрос, который поднимали на совещании, - посещаемость школьников.

- Нам сказали принимать меры, чтобы дети возвращались в школу, - рассказывает педагог. - Но какие именно меры, не говорили. Убеждать, чтобы дети и родители поняли, что такое обучение не гарантирует успех. Никаких конкретных рекомендаций. Надо возвращать детей в школу. Особенно выпускные классы - им надо сдавать экзамены и поступать.

После каникул, по словам Ольги, в класс, где она работает классным руководителем, вернулись около 3% детей.

- Большинство родителей написали заявление. Пока что на неделю, как будет дальше - пока не знаю, - говорит педагог. - Но даже сейчас идет тенденция на уменьшение: детей немного меньше, чем было в первый день четверти.

Дистанционного обучения в школе, где работает Ольга, нет.

- Дети, которым написали заявления, учатся по индивидуальному плану. Учитель сам выбирает, как ему работать. Нам сбросили ссылки на интернет-ресурсы, которые можно использовать, - рассказывает учитель. - Пока организовано так: с детьми в классе отрабатываешь материалы, а детям, которые на индивидуальном обучении, сбрасываешь теоретический материал, чтобы они проработали дома. Кто-то делает и присылает, а кто-то и нет.

Времени на подготовку к урокам стало уходить больше.

Если я раньше писала план-конспект урока для себя, могла что-то пометить в более сжатом виде, то сейчас это развернутые планы-конспекты, - рассказывает Ольга. - Что-то я сбрасываю ученикам по вайберу, чтобы им было проще разобраться.

- Паники у меня нет, - признается Ольга. - А чего паниковать? Мы же все взрослые люди и понимаем, что все зависит от того, как будем соблюдать меры безопасности и требовать соблюдения их от учащихся. Но если честно, остается вопрос: почему в других учреждениях соблюдается масочный режим, а в школе не должен?..

Остается у педагога и еще один вопрос:

- Когда поступят четкие решения и инструкции? Некоторые родители, знаю, написали заявления, что ребенок не будет ходить в школу до конца четверти

Ситуация, о которой рассказала Ольга, не единична, похожими историями делятся учителя из разных городов.

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