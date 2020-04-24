Бывший тренер «Динамо» и скаут «Арсенала» про чемпионат Беларуси: «Когда матч без зрителей, кажется, что уровень еще ниже»

Павел Кучеров с 1994 по 2011 года работал тренером и скаутом в голландских клубах. Затем после периода во львовских «Карпатах» он вернулся в Беларуси, где когда-то выступал за «Темп» из Орши. В 2013-м возглавлял новополоцкий «Нафтан», после чего стал помощником голландца Роберта Маасканта в минском «Динамо». С 2014-го по 2018-го Кучеров трудился на благо лондонского «Арсенала» и «Эвертона», где был скаутом по региону Восточной Европы. Сейчас он в Нидерландах, где, в том числе рассказывает о чемпионате Беларуси.

- Следите ли вы за чемпионатом Беларуси? Сколько матчей смотрели?

- За чемпионатом слежу, потому что это один из немногих турниров в мире, который продолжается в это напряженное время. В курсе всех результатов, выборочно смотрю игры полностью или в обзоре.

- Какие впечатления?

- Когда чемпионат стартовал и стал набирать ход, в Нидерландах появился интерес. Мне раз в неделю после тура звонят голландские журналисты, и мы вкратце обсуждаем: что чемпионат так и не приостановили, результаты, события вокруг матчей. Уровень чемпионата усредняется. В этом плане турнир будет самым интересным: мы не можем сказать, что стопроцентно БАТЭ станет первым. Нельзя так сказать и о прошлогоднем чемпионе брестском «Динамо». Неожиданных результатов много. Для спортивной интриги это хорошо, менее именитые команды могут удивить, неспроста после пяти туров лидируют «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БелАЗ». Может, даже среди призеров увидим команды-сенсации. Пока белорусские гранды ничем особо не отличаются от остальных.

Павел Кучеров долгое время живет и работает в Нидерландах. Фото: личный архив

- В Нидерландах показывают наш чемпионат?

- Пару раз видел обзор или сюжет в новостях, но не более того. Надо быть реалистами, чемпионат Беларуси сейчас интересен тем, что он проходит в отличие от всех остальных в Европе.

- Что говорят по этому поводу?

- Вначале было удивление. Везде чемпионаты поставили на паузу, а в одной стране несмотря ни что продолжают. Само по себе это странно. Но как есть. Значит, так считает политическое руководство страны или федерация футбола: ситуация не настолько страшная и опасная, что нужно ставить чемпионат на паузу. Не знаю, какими аргументами руководствовались в АБФФ, чтобы самим не приостановить турниры: или сами не хотят, или им не разрешают. Мы можем только догадываться. На мой взгляд, раз уж чемпионат продолжается, то можно было бы проводить игры без болельщиков. Да, их немного ходит, 200-400 человек в среднем. Но все равно люди подвергаются риску.

«БАЯНИСТ НА СТАДИОНЕ? ЛУЧШЕ БЫ «ПЕСНЯРОВ» ВКЛЮЧИЛИ»

- Обращают ли внимание на забавные вещи вокруг матчей? Какие стадионы, баянист на трибунах…

- Мы обсуждали с журналистами акцию брестского «Динамо», когда они стали продавать билеты для виртуального присутствия на матче и на стадионе размещали манекен с фотографией болельщика. Да, креативно, необычно. Но весь стадион так не заполнишь. Один-два раза это хорошо, посмеялись. Но не более. Про баяниста тоже слышал и видел. Но не могу понять для чего это. Лучше бы включили «Песняров» во время матча.

Наш футбол удивляет мир: пишут, что пенальти придумали белорусы, а главная звезда - баянист

- Англоязычных людей потешает название «Slutsk» (на сленге Sluts – женщины, оказывающие интим-услуги), из-за этого у «Слуцка» появился фан-клуб в Австралии, Англии. В Нидерландах это вызывало реакцию?

- Нет, внимания к этому не было. Но «Слуцку», наверное, это плюс, они получили внимание к себе в других странах.Остальные турниры приостановили из-за коронавируса.

Вратарю «Слуцка» звонят фанаты из Англии

- Что говорят про качество футбола?

- Чтобы про это говорили, чемпионат должен быть кому-то интересен. Мое личное мнение сказал: чемпионат усредняется, а не лидеры уходят в отрыв. Много команд одного уровня, которые могут друг друга обыграть. Про общий уровень я бы не сказал, что белорусских футбол начал прогрессировать или команды на фоне мирового внимания резко прибавили.

Тут понятен интерес со стороны России, слышал, что «Матч ТВ» купил права на показ игр. Все-таки соседняя страна, люди хотят что-то смотреть. Есть и спортивный интерес: наверняка за матчами следят специалисты клубов РПЛ, возможно, это поможет футболистам в перспективе перейти в другой чемпионат. Не стоит ожидать, что это будет массовое явление, может, 3-6 игрока переедут в Россию летом или через год.

- То есть тот факт, что в нынешней ситуации есть внимание к нашему чемпионату, повышает шансы футболистов перейти в другие чемпионаты?

- Да. Но вряд ли стоит говорить о чемпионатах зоны Евросоюза. Все-таки на это влияет и уровень футболиста, и наличие паспорта гражданина ЕС. Поэтому белорусам сложно попасть, например, во Францию, Германию, Италию. Есть разные барьеры: финансовые, правовые. Все это мешает молодым игрокам уезжать на Запад. Но помимо уровня мастерства у белорусских футболистов большая проблема – менталитет. Они воспитывались в другой футбольной среде, культуре. Важно, чтобы футболист мог вовремя уехать и адаптироваться к стране и стилю. После 25-27 лет это уже сложно сделать: уже есть свои привычки, свой менталитет и как личности, и как футболиста. Из-за этого сложнее заиграть в хорошем европейском клубе.

«В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ 6-8 ИГРОКОВ, КТО МОГ БЫ ПЕРЕЙТИ В ДРУГИЕ ЧЕМПИОНАТЫ»

- Кого бы из игроков вы отметили?

- За чемпионатом Беларуси пристально следят в России. Кто бы мог перейти в РПЛ? Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий. Он еще раньше зарекомендовал себя на международном уровне, у него есть потенциал играть в РПЛ, в каком клубе и за какие деньги – вопрос. Есть интересные защитники. Кики Габи из брестского «Динамо»: хороший возраст (25 лет) – молод, но уже опытен, отличные физические данные. Еще один защитник брестчан Павловец – 23 года, уже прошлом году был игроком основы. В брестском «Рухе» выделяется левый центральный защитник из Бразилии Виллиам. Ему 23 года, хорошая скорость, хорош в игре один на один, надо прибавлять в тактике, начале атаки, но это дело наживной при должной работе. К тому же левоногий защитник – дефицитная позиция.

Из полузащитников отмечу еще игроков брестского «Динамо». Это Александр Нойок, украинец, у которого есть вид на жительство в Беларуси. Ему 28 лет, но это тоже хороший возраст для перехода в другой чемпионат. Павел Савицкий: 25 лет, хорошо смотрится в атаке. Есть интересные молодые игроки в минском «Динамо»: Владислав Климович и Иван Бахар. Важно, чтобы в случае перехода они имели игровую практику и развивались дальше.

В первых турах мне понравился узбек Джасурбек Яхшибоев из «Энергетик-БГУ». Ярко себя проявил, сильные индивидуальные качества, забил три мяча. В общем, есть около восьми футболистов, которые могли бы перейти в более сильные чемпионаты.

- Среди лидеров «Слуцк», хотя у клуба финансовые проблемы.

- Там сплав опыта белорусских футболистов и легионеров. Многие давно в команде, работает тот же тренер, есть сплоченность. Не знаю насколько серьезная ситуация с финансами. В Беларуси кратковременные проблемы встречаются часто, в этом плане футболистам не привыкать. Если это затяжной кризис, команде месяцами не будут платить зарплату, то будет обидно, все может развалиться.

«ПРОБЛЕМА БАТЭ В ТОМ, ЧТО НЕ ОМОЛАЖИВАЮТ СОСТАВ»

- Почему буксуют лидеры: минское и брестское «Динамо», «Шахтер», БАТЭ?

- В целом в Беларуси мало доверяют молодежи, в БАТЭ это было особенно видно. Семь лет назад я работал в минском «Динамо», тогда было видно, что борисовская команда очень опытная, возрастная. В то время это было хорошо, например, на международной арене, когда БАТЭ выходил в групповые стадии еврокубков. Но с тех пор состав команды не омолодили. Или сделали это не в полной мере.

В минском «Динамо» до сих пор переходный период после смены собственника, это накладывает опечаток. Нет сильных легионеров, так постепенно можно стать середнячком.

В еврокубках всем клубам из Беларуси будет тяжело. Да, чемпионат стал интереснее, но уровень не повысился.

- На неделе стало известно, что в минском «Динамо» Сергея Гуренко сменил Леонид Кучук. Какие у вас мысли по этому поводу?

- Мне всегда обидно за тренера. В «Динамо» уже традиция в апреле-мае отправлять в отставку. Раньше это делал Юрий Чиж. Теперь другое руководство. Мне это непонятно. Да, они неудачно стартовали, но тем не менее они выиграли несколько матчей. Тренеру можно было дать больше времени для работы и реализации своих задумок. Тем более Гуренко в «Динамо» уже в третий раз только на посту тренера. Клуб прекрасно знает, что он может. Если вы возвращаете тренера после всего того, что произошло в Санкт-Петербурге в матче с «Зенитом», значит, к нему есть доверие. Поэтому, считаю, что смена произошла рано.

Но если говорить о приходе Леонида Кучука, то он свой человек в белорусском футболе, тренер с большим опытом в разных чемпионатах. Посмотрим, что он сделает своей жесткой рукой (мы знаем о его методах работы).

У минского «Динамо» появился новый основной акционер. Но больше интересно другое

- Что думаете про тот матч в Санкт-Петербурге?

- У меня нет объяснений. Это вопросы к игрокам, тренерам и руководству «Динамо». Могу догадываться про подводные течения, но это догадки. Игрой это нельзя было назвать, с футболом там мало что было связано. «Динамо» не имело право не выходить в следующий раунд после первого матча, когда выиграли 4:0 у «Зенита», который провалил игру, не настроился.

«КОГДА МАТЧ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ, КАЖЕТСЯ, ЧТО УРОВЕНЬ ФУТБОЛА ЕЩЕ НИЖЕ»

- В России бывший глава РФС Колосков чемпионат Беларуси назвал порнографией, Аршавин говорил, что под такой футбол хорошо засыпать, хватало других едких высказываний. Россиянин Сергей Ташуев, работавший в «Шахтере», наоборот сказал, что по соотношению цена/качество ЧБ выше, чем РПЛ, мол, в России финансирование в десятки раз лучше, а качество игры и мастерство не сильно отличается. Как вы относительно с таким высказываниям?

- На мой взгляд, все высказывания некорректные. Рассмотрим слова Колоскова и Аршавина. Конечно, когда чемпионат проводится без зрителей с голыми трибунами (раньше в среднем приходило 2-3 тысячи зрителей, сейчас – 200-300 – Ред.), то это сразу минус для антуража и восприятия, негативная окраска. Когда смотришь это по телевизору, то кажется, что уровень футбола еще ниже. И надо признать, что стадионы в Беларуси за исключением двух-трех арен не соответствуют европейским стандартам. В той же России к чемпионату мира построили солидные стадионы. С одной стороны понимаю высказывания Колоскова и Аршавина, но неправильно совсем принижать уровень. Если смотришь на футбол, то всегда можно найти что-то интересное.

А слова Сергея Ташуева. На футболе никто не смотрит на соотношение цена/качество. На матч «Зенит» - «Спартак» приходит 60 тысяч зрителей, никого же не интересует, за сколько они играют, сколько получают, мы видим продукт: заполненный стадион. Или «Локомотив» играет в Лиге чемпионов и привозит «Ювентус» с Кришатиану Роналду. Этот факт говорит, что там уровень выше. Другой вопрос, сколько там платят, и соответствует ли это их мастерству. Но в любом случае в РПЛ больше индивидуально сильных футболистов, чем в ЧБ.

- С Робертом Мааскантом общаетесь?

- Общались в ноябре 2019-го, когда он еще работал в клубе первого дивизиона «Венло». Когда он был спортивным директором в «Алмере Сити», я приезжал на игры этой команды.

Павел Кучеров работал вместе с Робертом Мааскантом в минском "Динамо" в 2013 году. Фото: Яков ТЕРЕШЕНКОВ

- Если бы вам сейчас позвонили из Беларуси и предложили работы в футбольном клубе. Ваша реакция?

- Отказался бы. Но не из-за того, что это чемпионат Беларуси. Есть другие причины, в том числе пандемия коронавируса. Ближайшие полгода-год к вам бы не поехал.

- Что будет с чемпионатом Нидерландов? Читал, что до 1 сентября никаких матчей не будет.

- Во вторник была конференция руководителей, в том числе Премьер-министра. Приняли решение, что до сентября не будет никаких официальных матчей. Я это предвидел. Не исключаю, что в августе все-таки будет сыгран матч за Суперкубок Нидерландов. Но чемпионат, скорее всего, не будет доигран. В ближайшее время федерация должна будет решить, как распределять места, кто выступит в еврокубках.

Мы читаем новости из разных стран, все хотят, как можно раньше начать турниры и провести их. Но, думаю, все придут к тому, что раньше июля ничего не начнется. Не представляю, как в Германии начнут играть в мае. Это можно организовать, но как будет? Например, в Дортмунде «Боруссия» на пустом стадионе сыграет с «Баварией»? Это не будет иметь ничего общего игрой при зрителях. Но что будут делать болельщики? Они все равно придут к стадиону или на площади, а пандемия еще не закончилась толком… Посмотрим, что будет. Каждые три-четыре недели мы получаем новые данные. Не думаю, что до осени мы увидел футбол со зрителями в больших странах. В Латвии, Эстонии чемпионат может быстрее начаться, там меньше проблем.

Считаю правильным, что Нидерланды и Бельгия поставили точку в теме доигрывания чемпионата, уверен, что так будет в любой стране, которая в первую очередь думает о жизни своих граждан!

«КРИЗИС ОТБРОСИТ ФУТБОЛ в 90-Е. БУДЕТ ПРОЩЕ ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ РАЗВИТЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ АКАДЕМИИ»

- Похоже, грядет экономический кризис. Как это скажется на мировом футболе?

- Думаю, 60-70 процентов клубов окажутся в тяжелой экономической ситуации. В некоторых странах клубы исчезнут или не смогут начать чемпионат. Это отбросит в 1990-е годы, снизятся спонсорские контракты, все надо будет начинать чуть ли не с нуля. Английским клубам, у которых был бюджет по 500 млн евро будет проще, у них останется 250 млн, деньги в мешке будут. Остальным будет сложно. Проще тем, у кого есть золотой фонд – развитые молодежные академии. А те, кто переплачивал и покупал иностранцев, столкнется с проблемами.

- Есть мнение, что сейчас будет больше обменов игроков.

- Да. Давай представим ситуацию. Мы живем с тобой в одном дворе. У нас с тобой по какой-то причине пропали деньги, за счет которых раньше вели хозяйственную деятельность. Теперь мы ищем другие варианты. Например, у меня осталось 15 пар кроссовок, а у тебя – два кресла, которые не нужны. Мы взяли и поменялись. Это обычная практика. Так будет и в футболе.

Тут в выигрыше будут клубы, которые уделяли внимание подготовке молодых игроков. Для них это хорошая инвестиция. Почти во всех чемпионатах уровень упадет. Это хорошее время, чтобы давать шанс молодым. Если у них есть потенциал, то через два года при правильном отношении наберутся опыта и станут топ-игроками. А через два-три года ситуация будет выправляться, там уже можно будет делать бизнес.

- Как проводили время на самоизоляции? Какое сейчас настроение в обществе?

- Сначала люди не понимали, что происходит, не делали то, о чем их просили. Но за пару недель поняли. В последнее время все дисциплинированы. Бывает, кто-то отмечает день рождения большой компанией, разведет костры, но быстро приезжает полиция, выписывает штрафы. Жизнь идет, но на улицах ходят по два человека, в магазинах стараются держать дистанцию. Моя жизнь не сильно изменилась. Сам тренируюсь или провожу занятия, но не коллективные, а один на один. В свою спортивную школу не могу ходить, потому что она закрыта.

Во вторник решили, что через пару недель откроются начальные классы в школах, дети до 12 смогут вернуться в футбольные команды и тренироваться на улице. В ближайшие дни к своей работе должны вернуться стоматологи и парикмахеры.

- В общем, карантинные меры ослабили.

- В Нидерландах прирост заболевших стал снижаться. Тут важно не ошибиться, ведь не знаем, может ли этот коронавирус выстрелить второй раз. Думаю, до июня правительство будет сохранять некоторые ограничения, чтобы не было второй волны. Считаю, это правильно. Понятно, что экономика, бизнес важны, но жизни людей намного важнее. Надо больше говорить о врачах, медсестрах, показывать в каких условиях они работают с больными, тогда люди будут понимать, почему принимаются такие непопулярные меры.

Поэтому самое главное, чтобы скорей все нормализовалось и люди могли заниматься своим любимым делом, жить без страха и ограничений. Всем здоровья, свободы и уверенности в завтрашнем дне!

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