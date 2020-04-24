Четырехдневка, перенос рабочих дней, отпуска и две третьих оклада: как справляются с кризисом из-за коронавируса крупнейшие белорусские предприятия

Пандемия коронавируса, пик которой в Беларуси многие эксперты прогнозируют на конец апреля - начало мая, а также традиционные майские праздники заставляют белорусские предприятия пересматривать графики своей работы.

МТЗ ПЕРЕНОСИТ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ МАЯ НА ОСЕНЬ, МАЗ ПОКА РАБОТАЕТ

- На простой мы не уходим, годовой баланс рабочих дней сохранится, но действительно, внесли изменения в рабочий график, - рассказали «Комсомолке» в дирекции Тракторного завода. - В период с 25 по 28 апреля на предприятии запланирована комплексная дезинфекция, хотим успеть за эти дни ее сделать. 29 и 30 апреля работаем в штатном режиме, но те из работников, кто хочет, может по согласованию с непосредственным руководителем взять социальный или трудовой отпуск. Исключение - занятые в основном производстве, его мы не останавливаем, но и здесь все будет решаться индивидуально. А вот рабочие дни с 4 по 8 мая перенесли на осень, останутся в строю только отдельные подразделения основного производства. В итоге понедельник, 4 мая, отработаем 26 сентября, 5 мая - 10 октября, 6 мая - 24 октября, 7 мая перенесли на 14 ноября. Предпраздничный рабочий день 8 мая перенесли на 28 ноября. При этом те сотрудники, которые в течение этой майской недели будут находиться в трудовом отпуске, на больничном или в командировке, осенью ничего отрабатывать не будут.

- А каковы причины переноса?

- Они очевидны. Из-за карантина и закрытых границ снизился спрос на нашу продукцию со стороны и России, и стран дальнего зарубежья. Кроме этого, как было сказано, хотим провести дезинфекцию, запланировали техническое обслуживание оборудования. Еще один момент - мы призвали наших сотрудников провести выходные дни в определенной самоизоляции, свести все необязательные контакты и поездки в общественном транспорте к минимуму. Тех, кто планирует ехать на приусадебные участки, понимаем, но рекомендуем и там не выходить за пределы своих соток.

В администрации другого флагмана белорусского машиностроения - Минского автомобильного завода - были лаконичны, сообщив, что «пока работают согласно графику, в настоящее время никаких переносов не запланировано».

НА «АМКОДОРЕ» ЦЕХА РАБОТАЮТ СВЕРХУРОЧНО

- Основное производство по всем предприятиям холдинга имеет контракты минимум на полгода вперед. Чтобы их исполнять, мы работаем на 100% все дни конца апреля - начала мая, исключая праздники. В некоторых случаях люди работают даже сверхурочно, иногда выводим людей и в субботу, - прокомментировала «Комсомолке» ситуацию на предприятиях «Амкодора» заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам Ольга Юрочка. - Вспомогательные службы работают частично, в зависимости от потребностей для обеспечения нужд производства. Тех людей, которых мы могли отпустить, чтобы они не сидели в офисе в тот период, который предполагается пиковым по COVID-19, мы отпустили с сохранением оплаты в размере двух третей от оклада. В составе холдинга есть предприятия, которые сейчас временно вообще не работают. Например, завод СВТ, который завязан на поставку комплектации из-за рубежа и на поставку выпускаемой продукции в Россию. Возобновление его деятельности напрямую зависит от графика работы наших контрагентов, то есть как только пойдут комплектующие, завод тут же возобновит свою работу.

На отдельных предприятия работает только производство, сотрудников инженерных и вспомогательных службы отправляют на 2/3 оклада или тарифной ставкиФото: Павел МАРТИНЧИК

«ГОМЕЛЬОБОИ» ЗАКРЫТЫ, «ПЕЛЕНГ» ОСТАНОВИТСЯ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

По словам работников одного из крупных предприятий Гомеля «Гомельобои», они уже несколько дней как отправлены в вынужденный простой. Оплата - 2/3 оклада. В руководстве предприятия эту информацию подтвердили, подчеркнув, что пока это решение принято вплоть до 30 апреля, а что будет дальше, пока неизвестно.

Столичное оборонное предприятие «Пеленг» не будет работать две недели, с 27 апреля по 10 мая. Однако рабочие дни перенесут на субботы июня, октября и ноября. Причин переноса две: во-первых, неблагоприятный прогноз развития эпидемиологической ситуации в ближайшее время, во-вторых, обеспечение безопасности и сохранения здоровья трудового коллектива. Кроме этого, всех работников старше 60 лет (а их не предприятии более двухсот) до конца мая руководство отправило в отпуск с сохранением двух третей заработной платы.

НА «ГРОДНО АЗОТ» ПЕРЕШЛИ НА ЧЕТЫРЕХНЕВКУ

- На нашем предприятии к настоящему времени нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, однако есть девять человек - контактов первого уровня. Все они находятся в режиме самоизоляции под наблюдением медицинских работников, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» специалист по информационно-идеологической работе информационно-редакционного отдела «Гродно Азот» Римма Карацай.

- Мы не просто принимаем все меры санитарной уборки, мы начали делать это еще в марте. На предприятии создан оперативный штаб мониторинга текущей ситуации по распространению COVID-19, его заседания проводятся ежедневно. Каждому работнику каждый день выдаются защитные маски и перчатки, во всех подразделениях в видных местах - дезинфектанты и антисептики. Маски, разумеется, меняются, как это и требуется по нормам, раз в два часа.

Что касается графика работы, то 29 и 30 апреля - обычные рабочие дни, переноситься они не будут, однако при желании работники могут взять отпуск. В настоящее время часть работников «Гродно Азот» (в том числе филиала «Завод Химволокно») трудится на четырехдневной рабочей неделе. Пятый день - социальный отпуск с оплатой 2/3 тарифной ставки. Эта схема сейчас затрагивает работников вспомогательных цехов, заводоуправления и администрации предприятия. Мы ориентированы на экспорт, а ситуация, сложившаяся сейчас на рынке, мягко говоря, негативная. Поэтому с 18 мая, возможно, работники будут переведены на четырехдневный режим работы, при котором пятый день будет неоплачиваемым. Все зависит от наших зарубежных покупателей и поставщиков: как только они будут готовы в полном объеме брать все, что мы производим (они и сейчас берут продукцию, но не все), то мы сразу же вернемся на полную рабочую неделю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Надо стимулировать людей, чтобы они работали»

Александр Лукашенко требует от правительства выполнения основных показателей в экономике. Об этом президент заявил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации.

- Нельзя остановить работу ключевых отраслей экономики. Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы, - подчеркнул белорусский лидер. - Сейчас уже все говорят больше об экономике, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов (то ли еще будет) людей в мире будут голодать. А я ведь полтора месяца тому назад ребром поставил вопрос. Сегодня уже никто не критикует за это. Все спохватились: надо экономику поднимать. Главное - мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес, - приводит слова президента его официальный сайт.