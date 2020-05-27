«Меня отправляют в отпуск за свой счет из-за коронавируса. Могу ли я отказаться?» Отвечает эксперт

«Меня и еще нескольких сотрудников хотят отправить за свой счет. На фирме действительно снизились объемы работ, да все мои клиенты отказались сейчас сотрудничать с нами… Но остаться без денег… Как быть?»

Ирина.

Если работы в компании временно приостанавливаются или просто временно уменьшается их объем (например, в связи с уменьшением заказов, отказами клиентов), то вас могут отправить в отпуск без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемый по инициативе нанимателя (ст. 191 Трудового кодекса).

Но на такой отпуск должно быть письменное согласие работника. А конкретный размер сохраняемой заработной платы - это как договоритесь с начальником. Возможен и такой вариант, что работник согласится на отпуск без сохранения зарплаты (за свой счет). Какие-то особенности предоставления данного отпуска может содержать ваш коллективный договор.

В этот отпуск отправить можно не только одного сотрудника, но и целую группу и даже весь коллектив. Перечня работников, которым наниматель не вправе с их согласия предоставить данный отпуск, законодательство не содержит.

В течение календарного года такой отпуск может быть предоставлен несколько раз, но суммарная продолжительность его не должна превышать шести месяцев.

Из плюсов - если вы находитесь в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, то можно обратиться в службу занятости для направления на оплачиваемые общественные работы. Хоть какой-то доход: трудиться вы будете по гражданско-правовому договору (п. 12 Положения об общественных работах, ч. 6 ст. 19 Закона о занятости населения).

БУДЬ В КУРСЕ!

Если у вас есть работа по совместительству, то там сможете работать полный день, при условии, что по основному месту работы находитесь в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемом по инициативе нанимателя в случаях необходимости временной приостановки работ или уменьшения их объема (ч. 2 ст. 345 Трудового кодекса).

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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