2020-05-27T11:26:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«Меня отправляют в отпуск за свой счет из-за коронавируса. Могу ли я отказаться?» Отвечает эксперт

На вопросы читателей «Комсомолки» о том, как сейчас защитить свои трудовые права, отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВА
Поделиться:
В течение календарного года такой отпуск может быть предоставлен несколько раз. Фото: pixabay.comВ течение календарного года такой отпуск может быть предоставлен несколько раз. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

«Меня и еще нескольких сотрудников хотят отправить за свой счет. На фирме действительно снизились объемы работ, да все мои клиенты отказались сейчас сотрудничать с нами… Но остаться без денег… Как быть?»

Ирина.

Если работы в компании временно приостанавливаются или просто временно уменьшается их объем (например, в связи с уменьшением заказов, отказами клиентов), то вас могут отправить в отпуск без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемый по инициативе нанимателя (ст. 191 Трудового кодекса).

Но на такой отпуск должно быть письменное согласие работника. А конкретный размер сохраняемой заработной платы - это как договоритесь с начальником. Возможен и такой вариант, что работник согласится на отпуск без сохранения зарплаты (за свой счет). Какие-то особенности предоставления данного отпуска может содержать ваш коллективный договор.

В этот отпуск отправить можно не только одного сотрудника, но и целую группу и даже весь коллектив. Перечня работников, которым наниматель не вправе с их согласия предоставить данный отпуск, законодательство не содержит.

В течение календарного года такой отпуск может быть предоставлен несколько раз, но суммарная продолжительность его не должна превышать шести месяцев.

Из плюсов - если вы находитесь в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, то можно обратиться в службу занятости для направления на оплачиваемые общественные работы. Хоть какой-то доход: трудиться вы будете по гражданско-правовому договору (п. 12 Положения об общественных работах, ч. 6 ст. 19 Закона о занятости населения).

БУДЬ В КУРСЕ!

Если у вас есть работа по совместительству, то там сможете работать полный день, при условии, что по основному месту работы находитесь в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемом по инициативе нанимателя в случаях необходимости временной приостановки работ или уменьшения их объема (ч. 2 ст. 345 Трудового кодекса).

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли из-за коронавируса уйти в отпуск за свой счет, если начальник против?

В Минтруда объяснили, как поступать в случае, если человек хочет самоизолироваться (читать далее)

Работодатель отказал в отпуске из-за коронавируса, отправляет только за свой счет. Это законно?

Если вас отправляют в отпуск за свой счет - не соглашайтесь (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Трудовое право»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Мама шестерых детей, бизнес-леди, кикбоксерша, бабушка… Мне все мои роли нравятся!»
В жизни Олеси Точило из Полоцка происходили события, достойно пережить которые не под силу даже самым стойким. А она не только не сломалась, но еще и превзошла – многое и многих [фото + видео]
Белоруска, живущая в Израиле: «Чтобы победить коронавирус, ввели комендантский час и проверяли время выхода из дома даже по чекам из магазина»
Израиль, возглавивший рейтинг самых безопасных во время пандемии стран, возвращается к обычной жизни. Как там контролируют людей, сколько платят медикам - рассказала переехавшая в эту страну медсестра Галина
«У пациентов после коронавируса - одышка, слабость и психологические травмы». Как под Гомелем долечивают тех, кто перенес пневмонию
Последствия коронавируса могут быть очень разными. О том, что чаще всего страдает и как проходит реабилитация, мы расспросили главврача и пациентов
Новости 24
В Минске мужчина разбил окна топором и, угрожая гранатой, взял в заложники свою маленькую дочь
Подросток из Малориты взломал аккаунт лицеистки из Бреста и просил выкуп за интимные фото
В Беларуси на миллион населения - 4122 человека заболели коронавирусом: мы обогнали Италию, Швецию и соседнюю Россию
В учебную программу на 2020/2021 годы возвращается черчение
Соскучился по родне: на границе задержали белоруса, который шел пешком в Латвию
Курс валют в Беларуси на 27 мая: белорусский рубль продолжает дешеветь
Виктор Бабарико заявил, что за три дня собрал более 35 тысяч подписей
Коронавирус не помешает! В сентябре все-таки отменят роуминг между Беларусью и Россией
В Бресте парень брал телефоны в рассрочку на чужих людей - его обвиняют в мошенничестве
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 мая 2020 года: впервые за месяц число заболевших за сутки меньше 900, но общее количество стремится к 39 тысячам
Нацбанк: за прошлый год из оборота в Беларуси изъяли более 800 фальшивых купюр и монет
Житель Молодечно заявил об угоне машины, чтобы уйти от ГАИ, а накажут его за ложный донос
Мужчина в Калинковичском районе перебрал со спиртным и угрожал ружьем местным жителям
В Литве рассказали, на каких условиях белорусов могут впустить в страну во время пандемии коронавируса
Видеофакт. Слишком мило: Медик помог утке с утятами в Молодечно перейти проезжую часть
Реконструкции обороны Брестской крепости на рассвете 22 июня в этом году не будет
Водитель BMW в Гродно не справился с управлением, вылетел с кольцевой развязки и лег на газон
В Ивацевичском районе прокуратура на 5 лет подвинула сирот в очереди на жилье
Женщина на восьмом месяце беременности провела 11 дней на ИВЛ и родила здоровую девочку