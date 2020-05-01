2020-05-01T20:01:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я хочу, чтобы работодатель оформил мне простой, а не отпуск, и я не терял деньги. Как это сделать?»

Во время пандемии коронавируса у многих белорусов меняются рабочие условия. На вопросы отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВА
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Если вы отказываетесь идти в отпуск за свой счет, нанимателю придется оформлять простой. Фото: pixabay.comЕсли вы отказываетесь идти в отпуск за свой счет, нанимателю придется оформлять простой. Фото: pixabay.com
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«Работы у нас на предприятии сейчас практически нет, она приостановлена. Нас хотят отправить в отпуск за свой счет. В обычный я уже сходил. Но почему-то в приказе нужно согласие работника. Что будет, если я откажусь? Я хочу, чтобы оформили простой, а не отпуск, ведь не моя вина, что коронавирус начался! Тем более, нас просят подождать, мол, через месяц-другой снова будем трудиться. А я не хочу терять деньги»

Игорь.

Если вы отказываетесь идти в отпуск за свой счет, нанимателю придется оформлять простой. Он может быть при временном отсутствии работы по причине производственного или экономического характера (выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и другое) может быть оформлен простой. Как на одном, так и на нескольких рабочих местах, как в одном, так и в нескольких отделах или даже на всем предприятии.

В этом случае сохраняется часть заработной платы. Вам обязаны будут заплатить не ниже двух третей вашей тарифной ставки (тарифного оклада), оклада (ч. 1 ст. 71 Трудового кодекса). В течение календарного года общая продолжительность простоев не может превышать суммарно шести месяцев.

Из плюсов. Несмотря на то, что на работу вы не ходите, как минимум 2/3 зарплаты получите.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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