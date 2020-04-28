2020-04-28T21:40:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Меня хотя перевести на неполную ставку. Могу ли я отказаться и чем это грозит?» Отвечает эксперт

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВА
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Работнику может быть установлено неполное рабочее время (неполная ставка). Фото: pixabay.comРаботнику может быть установлено неполное рабочее время (неполная ставка). Фото: pixabay.com
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«Работы у нас из-за коронавируса стало меньше, но она все же есть. Поэтому нас не увольняют, но переводят на неполную рабочую неделю. Пятница теперь будет выходной день. Но это уменьшение зарплаты! Что будет, если я не соглашусь с такими условиями?»

Татьяна.

Работнику может быть установлено неполное рабочее время (неполная ставка). Здесь возможны варианты: неполная рабочая неделя (например, 3 дня по 8 часов), неполный рабочий день (например, 5 дней в неделю по 4 часа в день) или одновременно - неполная рабочая неделя и неполный рабочий день (в неделю 3 рабочих для по 4 часа). Все это - изменение существенных условий труда. И для введения такого режима работы - должны быть обоснованные производственные, организационные или экономические причины (ст. 32 Трудового кодекса). Наниматель обязан предупредить работника об этом письменно не позднее чем за один месяц.

Если же работник отказывается от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда, то трудовой договор с ним будет прекращен по пункту 5 части второй статьи 35 Трудового кодекса. При увольнении по этой статье обычно выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка. Но если вам хотят установить меньше чем 0,5 ставки (то есть менее половины нормальной продолжительности рабочего времени) и вы не согласны, то в этом случае выходное пособие будет равно как минимум среднемесячному заработку (ч.4 ст. 48 Трудового кодекса).

Из плюсов. Если решите увольняться, кроме всех выплат будет еще и выходное пособие. А если решите остаться, то будет зарплата, пусть даже не такая, как раньше. Возможно, сложные времена пройдут, и вы снова будете работать на прежних условиях.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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