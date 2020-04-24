С 1 мая в Беларуси отменяют лимиты на количество посылок в месяц

С начала прошлого года в Беларуси действовали жесткие нормы: в течение месяца можно было заказать из-за рубежа посылки на сумму не больше 200 евро и весом не более 31 килограмма в совокупности. Новым указом президента эти лимиты с 1 мая отменяются.

Кроме этого, с 1 мая исчезает ограничение в размере 300 евро и 20 кг на беспошлинный ввоз товаров в сопровождаемом багаже. Он распространялся на тех, кто въезжал в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

Вместе с тем сохраняются разовые лимиты: стоимость одной посылки не должна быть выше 22 евро, а ее вес не должен превышать 10 килограммов. Если эти условия не соблюдены, то таможенники будут считать пошлину по ставке 30% от превышения стоимости, но не менее 4 евро за превышение веса. Сотрудники таможни подсчитают размер таможенных платежей по обоим вариантам. Платить придется по большей из рассчитанных сумм.