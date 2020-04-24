«Вычли из зарплаты по 2 рубля и никого не заставляют граблями махать»: как пройдет субботник 25 апреля и кому придется идти

25 апреля в Беларуси пройдет общереспубликанский субботник. Этой новости еще недавно никто бы не удивился, добровольные уборки пришли к нам из советских времен. Но есть одно но: во всем мире бушует пандемия коронавируса, специалисты рекомендуют людям соблюдать дистанцию и отказаться от массовых мероприятий, а Беларусь еще даже не вышла на пик заболеваемости.

Две недели назад миссия ВОЗ проверила методы борьбы с коронавирусом в Беларуси и дала нам четкие рекомендации, среди которых отмена массовых мероприятий (спортивных, религиозных, культурных) и перевод школ и университетов на дистанционное обучение. Представители ВОЗ уехали, и Александр Лукашенко заявил, что оснований для переноса или отмены субботника нет. И дополнил, что вместе с чиновниками 25 апреля «какой-нибудь лес посадит» в чернобыльской зоне.

«Принципиально отказались сдавать деньги и на субботник не пойдем»

Мы спросили у людей в разных организациях, добровольный ли субботник на самом деле.

- Сейчас определенно самое время для лишнего скопления людей, - вздыхает медсестра поликлиники №4 Минска. - Моим коллегам из других больниц сказали обязательно идти на субботник, как и сдавать на него деньги. У нас в среду старшая медсестра попросила всех сдать 4 рубля на Красный Крест, а четверг - еще на субботник. Врачам - по 9 - 10 рублей, интернам - 7, медсестрам чуть меньше. Кто деньги сдал (говорят, это на инвентарь для уборки), тот может на субботник не идти. Мы с коллегой принципиально отказались сдавать деньги и ни на какой субботник не пойдем. Посмотрим, что будет.

- У нас каждый год высчитывали из зарплаты около 4 рублей - и на субботник можно было не идти. В этот раз ничего вроде не высчитали, но и про субботник никто не говорил, обычно предупреждают. Может, из-за ситуации с коронавирусом нас пощадили, не знаю. А вот на подписку всяких никому не интересных газет исправно сняли 20 рублей, - говорит медсестра другой районной поликлиники.

- Мы удивились, но в этом году все молчат о субботнике. Так что не будет, хотя раньше хочешь не хочешь, но все убирали листья, даже как-то раз на кладбище нас отправили убирать, - вспоминает медсестра больницы в Мозыре.

На заводах ситуация похожая. Работникам предоставили выбор - идти на субботник или заплатить за отсутствие на нем. Как пояснили нам «откупившиеся», сумму, которую взыскивают на нужды субботника, определяет профсоюз.

- В этом году все без изменений: вычли из зарплаты по 2 рубля и никого не заставляют идти на субботник граблями махать, - рассказал рабочий борисовского «Автогидроусилителя».

- Нас в этом году не трогали даже, все подписали добровольно-принудительную бумагу о перечислении денег, сколько, уже не вспомню, какие-то копейки, - говорит работник гомельского завода «Гомсельмаш».

- В этом году мне дали на подпись бумажку о том, что я согласен перечислить в фонд субботника свой среднедневной заработок (18 рублей), - рассказывает работник издательства. - Я и еще один человек отказались, остальные покорно подписали. Ну что поделать, такой вот у нас народ: большинству проще смириться, чем поднять бучу. На субботник я согласен перечислить 5 копеек, а не свой дневной заработок, который потом неизвестно куда пойдет.

В Федерации профсоюзов никак не смогли прокомментировать правильность проведения субботника в такое смутное время - это решает Совет министров. Но члены профкомов по всем стране 25 апреля выйдут наводить порядок на памятниках времен ВОВ в честь 75-летия Великой Победы.

БУДЬ В КУРСЕ!

Участие в субботниках и парадах - дело сугубо добровольное

- Республиканские субботники устанавливаются Совмином ежегодно, а местные субботники - по решению местных властей, и проводятся они значительно реже. Все наниматели имеют право, но не обязаны объявлять и проводить у себя субботник, - объясняет специалист по кадрам Тамара Михейчик. - То же самое с работниками: для них участие в субботнике сугубо добровольное. Наниматель не вправе обязать работника пойти на субботник в свой выходной день никакими локальными документами. Но если субботник проводится в рабочее для работника время на его рабочем месте, то его присутствие обязательно. Кроме того, можно отказаться от перечисления денежных средств в фонд субботника, а самовольное удержание нанимателем суммы ежедневного заработка работника будет нарушением статьи 147 Трудового кодекса. При попытке незаконного удержания из зарплаты каких-либо сумм работнику нужно обратиться в профсоюз РЭП, инспекции по труду, суд. Немного сложнее обстоит дело с субботником, проводимым на рабочих местах в рабочее время. Но и здесь удерживать часть зарплаты в случае субботника можно только с согласия работника, нет согласия - нет удержания. В этом случае работник просто выполняет свои обычные обязанности на работе и получает за это зарплату.

Что примечательно, заработанные с помощью республиканского субботника средства, так нужные сейчас в здравоохранении, пойдут совсем не на него. Половину из них отдадут в Мингорисполком и облисполкомы для подготовки к летнему сезону детских лагерей и на восстановление памятников и значимых мест времен ВОВ. Вторая половина уйдет на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения в Светлогорском районе.