Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 апреля 2020 года: переливание донорской плазмы сработало, число заражений будет расти, а ВОЗ предупреждает о новых напастях

Во всем мире выявлено более 2,7 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Наиболее сложная ситуация сложилась в США: там заражены более 870 тысяч человек. На втором месте по количеству инфицированных находится Испания (свыше 213 тысяч), на третьем – Италия (более 190 тысяч).

По последним данным Минздрава, на 25 апреля 2020 года в Беларуси зарегистрировано 9590 случаев подтвержденного COVID-19. После лечения и наблюдения медиков выздоровели 1573 человек, умерли 67 пациентов. Все погибшие имели многочисленные хронические заболевания, осложненные коронавирусной инфекцией. За весь период в республике проведено 139 тысяч 295 тестов.на COVID-2019.

В результате эпидемиологического расследования изолированы более 30,5 тысяч человек – это контактные лица и потенциальные источники распространения инфекции. Эти данные Минздрав озвучил в пятницу, 24 апреля.

6 из 9 пациентов с коронавирусом пошли на поправку после переливания донорской плазмы

Прекрасные новости сообщил премьер-министр Игорь Петришенко после посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

- По данным на вчера, 9 пациентам мы ввели плазму выздоровевших людей и 6 из них действительно пошли на поправку.

Ранее «Комсомолка» писала, что донорская плазма выздоровевших от коронавируса людей особенно нужна пациентам с тяжелой и среднетяжелой формой. В иммунной плазме содержатся антитела, которые помогают больным справиться с заболеванием.

Минздрав предупредил, что число заразившихся будет расти и объяснил почему

Замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что Минздрав поставил себе задачу максимально выявлять число случаев COVID-19. Поэтому с этой недели внедряются экспресс-тесты, которые помогают выявить иммуноглобулин и дать оценку постинфекционному иммунитету.

- Мы понимаем, что увеличение тестирования повлечет за собой и увеличение числа выявленных случаев. Также мы планируем, что обнаружим и случаи тех, кто уже перенес заболевание - и они тоже окажутся в числе выявленных случаев, которое мы озвучим.

Около 18% белорусских врачей лечат пациентов с COVID-19

По словам замминистра здравоохранения Елены Богдан, около 14% коечного фонда выделено под коронавирусных пациентов. На сегодня задействована половина из этих коек, а в резерве еще имеются 9,5 тысяч. Более 600 из них оснащены аппаратами ИВЛ.

В лечении пациентов с COVID-2019 задействованы около 18% белорусских врачей и примерно столько же среднего медперсонала.

Минздрав объяснил, почему количество выявленных случаев инфицирования в Беларуси будет растиФото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав – о ситуации с COVID-19 в Беларуси и в других странах

Ведомство сообщило цифры: в республике на 1 миллион населения проводится более 13 тысяч тестов. Например, в соседней Польше эта цифра в два с лишним раза меньше.

- На сегодня охват тестирований я могу сравнить с распространенностью на миллион населения. У нас он больше, чем в таких странах, как Южная Корея (а эта страна является примером организации работы по локализации и выявлению случаев), - рассказала замминистра Елена Богдан. Также она добавила, что по этому показателю мы практически находимся на уровне США и развитых европейских стран, опережаем Польшу, Нидерланды, Украину.

Президент – о мерах безопасности для медиков: «Зашла, заразилась, понесла заразу в общество»

Президент Беларуси высказался о мерах безопасности для врачей в связи с коронавирусом:

- Разберитесь, как лечат людей в больницах с точки зрения безопасности медицинского персонала. Меня информируют до сих пор, что «ай, ладно, сейчас я тут зайду, там чего-то сделаю» - зашла, заразилась, понесла заразу в общество… Не должно быть расхлябанности, соберитесь там, где нужно собраться. И тогда мы пройдем ровно, спокойно - так, как сегодня идет эта заболеваемость, - заявил Александр Лукашенко.

ВОЗ предупреждают о вероятных вспышках кори и полиомиелита во всем мире

Всемирная организация здравоохранения предупредила о новой напасти для людей. Из-за пандемии коронавируса в работе служб вакцинации может произойти сбой, а это чревато вспышками инфекционных заболеваний по всему миру.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что в 2019 году в Конго во время локальной вспышки полиомиелита умерли 6 тысяч человек. И призвал руководство всех стран защитить службы иммунизации и выполнить срочные программы вакцинации. Если этого не сделать, то болезни, которые можно было предупредить с помощью безопасных и эффективных вакцин, могут вернуться.

Беларусь получила гуманитарную помощь из Польши

Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для Беларуси выехали из Варшавы в четверг, 23 апреля. В составе груза хирургические маски и другие средства защиты, дезинфицирующие средства, антисептики и препарат «Арехин». Это лекарство раньше применялось для лечения малярии и ревматоидного артрита, но в марте Польша получила разрешение, чтобы использовать его при лечении пациентов с COVID-2019.

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