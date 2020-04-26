2020-04-26T11:37:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова поменялась одеждой с парнем из команды. Все ради челленджа

В условиях самоизоляции популярность набирают челленджи в соцсетях. Наши спортсмены без комплексов [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Фристайлисты на свободном стиле. Фото: instagram.com/anita_guskova_Фристайлисты на свободном стиле. Фото: instagram.com/anita_guskova_
Изменить размер текста:

Коронавирус сломал сценарии привычного времяпрепровождения. Это стало подтолкнуло к изобретению разнных флэшмобов и челледжей в соцсетя.

Пару недель назад люди с осознанием дела (или нет) набивали ногами рулоны туалетной бумаги.

Челлендж против COVID-19: Азаренко и другие звезды спорта жонглируют рулоном туалетной бумаги

Теперь меняются одеждой. Это #FlipTheSwitchChallenge.

Он зародился еще в 2018 году, а сейчас прошла новая волна популярности.

Обычно пара женщина и мужчина танцуют, потом на секунду выключается свет, чудеса монтажа – и танцуют, но поменявшись одеждой.

В белорусском спорте такие игры попробовали фристайлисты. Олимпийская чемпионка Анна Гуськова и Павел Дик.

anita_guskova_anita_guskova_
Flip the switch challenge Все знают что команда у нас позитивная ,поэтому мы тоже в деле
292 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Да, тот Павел, который любит делать яркие видео.

Лидер белорусских фристайлистов снялся в клипе: в халате катается на лыжах

По их стопам пошли легкоатлеты. Метали молота Сергей и Анастасии Коломоец.

blr_athleticsblr_athletics
Когда решил разнообразить свои тренировочные и карантинные будни - fliptheswitchchallenge тебе в помощь Грация, пластика, харизма - все при наших молотобойцах
729 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Голкипер молодежной сборной Беларуси по хоккею Ростислав Зиновенко во вратарскую амуницию нарядил свою возлюбленную.

hockey.byhockey.by
Голкипер молодежки Ростислав molodoiy43 Зиновенко взрывает fliptheswitchchallenge
1177 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Конькобежец Игнат Головатюк без комплексов. Судите сами.

olympicteambyolympicteamby
Челлендж #fliptheswitch продолжается, и у нас шедевр от конькобежца Игната Головатюка
225 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Бывший тренер «Динамо» и скаут «Арсенала» про чемпионат Беларуси: «Когда матч без зрителей, кажется, что уровень еще ниже»
Павел Кучуров, работавший в минском «Динамо» и «Нафтане», рассказал про восприятие белорусского футбола в Нидерландах и высказал мнение, кому будет проще в условиях кризиса
Новости 24
Чартерный рейс «Белавиа» вернул из Гоа на родину 85 граждан Беларуси
26 апреля - годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: она случилась 34 года назад
Белорусы на субботнике заработали 8, 7 млн рублей
В Беларусь самолетом доставили гуманитарную помощь из Китая: респираторы, реагенты для тестов, лекарства
В Минске возле Белгосцирка желтые вазы, наконец, перекрасили. Понравится ли новый цвет минчанам?
В Беларуси с 1 мая на три месяца устанавливаются бюджеты прожиточного минимума
Лукашенко рассказал про свою резиденцию в Лясковичах
В Беларуси 26 апреля топливо дешевеет на 1 копейку
В Беларуси разрешили продажу лекарств с незарегистрированной ценой
В Минске на республиканском субботнике собрали более 2,9 миллиона рублей
Кочанова считает символичным участие в субботнике в парке возле гостиницы «Пекин»
Лукашенко пришла идея совместить послание народу с предвыборной программой президента
МИД Беларуси отчитался о субботнике и признался, что соскучился по любимым журналистам
Министр образования про аттестацию в конце учебного года: «Всех учащихся мы оценим»
В разгар пандемии коронавиурса «Белавиа» открыла новый рейс в Вену
Лукашенко про то, почему отложил послание парламенту и народу: «Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2020 года: 817 новых случаев, 67 пациентов умерли
Лукашенко на субботнике высаживает лес на Полесье: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»
Фотофакт: как выглядит деревня в Дрогичинском районе, сгоревшая из-за природного пожара