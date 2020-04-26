Олимпийская чемпионка Анна Гуськова поменялась одеждой с парнем из команды. Все ради челленджа

Коронавирус сломал сценарии привычного времяпрепровождения. Это стало подтолкнуло к изобретению разнных флэшмобов и челледжей в соцсетя.

Пару недель назад люди с осознанием дела (или нет) набивали ногами рулоны туалетной бумаги.

Челлендж против COVID-19: Азаренко и другие звезды спорта жонглируют рулоном туалетной бумаги

Теперь меняются одеждой. Это #FlipTheSwitchChallenge.

Он зародился еще в 2018 году, а сейчас прошла новая волна популярности.

Обычно пара женщина и мужчина танцуют, потом на секунду выключается свет, чудеса монтажа – и танцуют, но поменявшись одеждой.

В белорусском спорте такие игры попробовали фристайлисты. Олимпийская чемпионка Анна Гуськова и Павел Дик.

anita_guskova_ Flip the switch challenge Все знают что команда у нас позитивная ,поэтому мы тоже в деле

Да, тот Павел, который любит делать яркие видео.

Лидер белорусских фристайлистов снялся в клипе: в халате катается на лыжах

По их стопам пошли легкоатлеты. Метали молота Сергей и Анастасии Коломоец.

blr_athletics Когда решил разнообразить свои тренировочные и карантинные будни - fliptheswitchchallenge тебе в помощь Грация, пластика, харизма - все при наших молотобойцах

Голкипер молодежной сборной Беларуси по хоккею Ростислав Зиновенко во вратарскую амуницию нарядил свою возлюбленную.

hockey.by Голкипер молодежки Ростислав molodoiy43 Зиновенко взрывает fliptheswitchchallenge

Конькобежец Игнат Головатюк без комплексов. Судите сами.