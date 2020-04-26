Олимпийская чемпионка Анна Гуськова поменялась одеждой с парнем из команды. Все ради челленджа
Коронавирус сломал сценарии привычного времяпрепровождения. Это стало подтолкнуло к изобретению разнных флэшмобов и челледжей в соцсетя.
Пару недель назад люди с осознанием дела (или нет) набивали ногами рулоны туалетной бумаги.
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Теперь меняются одеждой. Это #FlipTheSwitchChallenge.
Он зародился еще в 2018 году, а сейчас прошла новая волна популярности.
Обычно пара женщина и мужчина танцуют, потом на секунду выключается свет, чудеса монтажа – и танцуют, но поменявшись одеждой.
В белорусском спорте такие игры попробовали фристайлисты. Олимпийская чемпионка Анна Гуськова и Павел Дик.
Да, тот Павел, который любит делать яркие видео.
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По их стопам пошли легкоатлеты. Метали молота Сергей и Анастасии Коломоец.
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