Япринцев перенес двустороннее воспаление легких из-за коронавируса, но уже палате занимался спортом

Многократный чемпион мира по самбо перенес восполнение легких. Но принял участие в эстафете «On A Wave Stay Live», которую ранее сам анонсировал.

Владимир Япринцев рассказал, что когда стал лучше себя чувствовать, врач ему разрешил в больничной палате делать гимнастику.

Япринцев показал комплекс физических упражнений не только для участников гуманитарной акции, но и для всех людей, оказавшихся на больничной койке. Но важно учитывать, что такие упражнения явно не для начинающих – нужна хорошая подготовка.

В интервью «Радыё Свабода» он рассказал, что лечится в «президентской» больнице в Ждановичах:

- Как только мне стало плохо, я сразу же изолировался и никого не впускал. Дети принесли еду, оставляли ее, я серьезно к этому отнесся. Ну, что поделаешь, значит, зачем-то это все нужно. Я спокоен. Герои — врачи. Представьте, что они носят эту защитную одежду утром, и в течение восьми часов они даже не могут пойти в туалет. И это я в «лечкомиссии». А представьте, что в других больницах, где людей больше, они там вообще «пашут». Все они герои. Не стесняюсь говорить, что где-то вирус «подхватил». В этой жизни были и будут неприятности и проблемы. Главное, чтобы хватало сил стойко и смело их преодолевать. У каждого своя история. И люди здесь есть, понятно. Через окно я вижу, как здесь все красиво. Руководство — молодцы. У нас много предприятий, им дают деньги, а бардак как был, так и остался. А здесь все чисто, не по-бедному, все на самом современном уровне и, самое главное, человеческое отношение.

Владимир Япринцев с COVID-19 - тренировка из больницы.

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