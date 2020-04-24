«Цифра инфицированных будет расти - мы начали внедрять экспресс-тесты»: Минздрав рассказал о тестировании в разных странах и о тяжелых пациентах

Минздрав привел статистику о зараженных коронавирусом. На 24 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, всего зарегистрировано 8773 случая заражения (+751 за сутки). Поделились и данными по регионам: Брестская область - 339 случаев, Витебская - 1935, Гомельская - 460, Гродненская - 347, Минск - 4090, Минская область - 1206, Могилевская - 396. С подтвержденной коронавирусной инфекцией в Беларуси умерли 63 пациента.

- К сожалению, 63 человека спасти нам не удалось, - сказала во время брифинга замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Позвольте выразить соболезнования и от лица Министерства здравоохранения заверить, что все возможное нами было сделано.

«Отрадно, что наравне с врачами работают и студенты-медики»

- Наиболее тяжелых пациентов из регионов переводят в областные больницы и в Минск, - добавила замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Под особым контролем сейчас находятся 114 человек - включая тех, кто на ИВЛ. Проведены консилиумы. Консультирование этих пациентов проходит круглосуточно.

По ее словам, в лечении коронавирусной инфекции задействованы около 18% врачей и приблизительно столько же среднего медперсонала.

- Отрадно, что наравне с профессиональными медицинскими работниками сегодня работают по собственному желанию студенты и учащиеся медколледжей. Думаю, из них вырастут настоящие врачи и медсестры, - сказала замминистра. - Это наш резерв на будущее. Они однозначно будут пропитаны духом настоящего медработника.

Что касается коечного фонда, под пациентов с COVID-19 выделено 14%.

- Сегодня задействована половина из этих коек, - уточнила Елена Богдан. - В резерве находятся еще 9,5 тысячи. Более 600 из них оснащены аппаратами ИВЛ. Речь идет о тех койках, которые выделены без ущерба для лечебного процесса для лечения пациентов с коронавирусом.

«Увеличение тестирования повлечет увеличение числа выявленных случаев»

Елена Богдан сказала, что цифра инфицированных будет расти дальше, и объяснила почему:

- Мы поставили себе задачу максимально выявлять случаи коронавируса. С этой недели начали внедрение экспресс-тестов, которые позволят выявлять иммуноглобулин и оценить постинфекционный иммунитет.

По словам замминистра, в ближайшие дни ожидается поставка около 100 тысяч тестов.

- Мы понимаем, что увеличение тестирования повлечет за собой и увеличение числа выявленных случаев, - сказала Богдан. - Также мы планируем, что обнаружим и случаи тех, кто уже перенес заболевание, и они тоже окажутся в числе выявленных случаев, которое мы озвучим.

По словам Богдан, по количеству проведенных тестов Беларусь опережает Польшу, Нидерланды, Украину.

- Приведу пример: население Польши - около 38 млн человек. Там проведено 250 тысяч тестов, распространенность тестирования на 1 млн населения составляет 6 тысяч. В Беларуси с населением почти 9,5 млн проведено 130 тысяч тестов. На 1 млн населения - 13,6 - 13,7 тысячи тестов. Цифра, на мой взгляд, впечатляющая и показывающая всю работу, которую проводит Министерство здравоохранения.

Елена Богдан затронула тему средств защиты.

- Система здравоохранения сегодня не перегружена. Да, мы создали резервы. Резервы по коечному фонду. Резервы по лекарственным средствам - это работа продолжается у нас фактически ежедневно - как со стороны отечественных производителей, так и те лекарственные средства, которые мы сегодня не производим. Я ответственно заявляю, что лекарственных средств сегодня в стране достаточно, - сказала замминистра. - Дефицита средств защиты у нас тоже сегодня нет. Мы должны с вами понимать, что средства защиты - это то, что расходуется ежедневно. И много из этого не подлежит повторному использованию. Поэтому те мощности, которые сегодня у нас организованы по собственному производству, то, что у нас поступает по гуманитарной помощи, - это тоже один из тех вопросов, которые сегодня находятся на особом контроле.

«Низкий поклон 25 донорам, которые спасли жизни 8 человек»

- Наш РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий разработал научный проект - это использование иммунной плазмы переболевшего пациента, - сказала Елена Богдан. - Мне очень хочется выразить слова благодарности, низкий поклон нашим 25 донорам, которые спасли жизнь 8 человек. Не только в Минске, но и в Витебске, Лиде. Эта работа продолжается. Это замечательные люди. Удивительно, они не хотят называть свои имена. Хотят, чтобы их помощь оставалась просто помощью от чистого сердца.

Кстати, этот РНПЦ в пятницу посетил вице-премьер Игорь Петришенко.

- У нас есть хоть и небольшая, но положительная практика. По данным на вчера, девяти пациентам мы ввели плазму выздоровевших людей и шесть из них действительно пошли на поправку, - цитирует его слова БелТА.

Богдан обратилась ко всем, кто уже выздоровел.

- Мы сегодня видим эффект от иммунной плазмы. Конечно, это только начало, но уже те результаты, которые мы получили, вселяют надежду, что это достаточно хороший и современный метод лечения, - сказала замминистра.

«Настоятельно просим не посещать пожилых родственников»

Минздрав накануне больших выходных в очередной раз обратился к белорусам.

- Не собирайтесь со всей страны и не устраивайте посиделки на кладбище вместе с пожилыми родственниками, - попросила Елена Богдан. - Мы, врачи, понимаем, что у них уже есть хронические заболевания. И то, что мы можем им привезти, не улучшит их состояние здоровья, а наоборот, утяжелит заболевания, которые у них сегодня есть.

На больших выходных стационарные и амбулаторные учреждения будут работать.

- При возникновении первых признаков заболевания настоятельно прошу обращаться в наши лечебные учреждения, чтобы не упустить время, - сказала Богдан. - Звоните. Если необходимо, обращайтесь в приемное отделение. Вся необходимая помощь вам будет оказана. Помните, что мы остаемся на работе ради вас. И просим вас не совершать лишние поездки, не покидать свою территорию, оставаться дома ради нас.

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