В Минске на Свислочи строят светомузыкальный фонтан на воде

Как могли уже успеть заметить минчане, на набережной Свислочи возле парка им. Янки Купалы недавно начались строительные работы.

- Со стороны сквера Марата Казея в рамках работ по выполнению фонтана мы разобрали около 6 метров бетонного парапета и запустили в воду сети для обеспечения работы фонтана. Сейчас набережную восстановили, но это не окончательный вариант, перестроенный участок еще будет декорироваться, - пояснил «Комсомолке» Александр Ярошик, директор предприятия «Гордорстрой».

Светомузыкальный фонтан разместится прямо на воде. Его подарил Минску БПС-Сбербанк. Летом прошлого года здесь состоялась церемония закладки памятного знака, а сейчас приступили к строительству. В основе проекта - концепция умного фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Видеопроектор и лазерная система позволят проецировать разные изображения на воду, а также смогут показывать различные звуковые и визуальные программы, в том числе и просветительские.

Размер фонтанного комплекса - 90 на 16 метров. Он будет состоять из 199 струй, достигающих высоты 30 метров. Струи смогут формировать бегущую дорожку, боковые дуги, веера, лилии и водный экран для трансляции мультимедийного шоу.

Как пояснили в пресс-службе БПС-Сбербанка, возведение фонтана планируют завершить летом этого года, однако сроки торжественного открытия и запуска будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

К 9 мая обновят и набережную

В ближайшее время посвежеет и сама набережная Свислочи в районе улицы Коммунистической. Здесь недавно начался текущий ремонт.

- Все почему-то решили, что началась реконструкция, но это не так. Сейчас идет текущий ремонт - замена блоков. Когда будет реконструкция - пока неизвестно, - пояснил Александр Ярошик. - Во время ремонта на набережной заменим около 150 метров ограждения из бетонных блоков. Они наклонились из-за разрушения армированного пояса. Мы обновим пояс, заменим блоки и закончим работы к 5 мая.

По словам собеседника, работы не изменят внешний вид набережной. Не планируют его менять и после реконструкции, так как ее облик - это историко-культурная ценность, которая входит в ансамбль парка Янки Купалы.

- На место старых бетонных блоков установят такие же новые, поэтому никаких видимых изменений парк не претерпит как во время текущего ремонта, так и во время реконструкции, - поясняет Александр Ярошик.

Читатели «Комсомолки» обратили внимание на то, как выглядит часть набережной после ремонта: разбитое дорожное покрытие на набережной заделали бетоном, из-за чего дорожка стала выглядеть только хуже. В «Гордорстрой» пояснили, что это не окончательная стадия работ и по завершении дорожка обретет более опрятный вид.