Танцевальный стрим, массаж и йога: чем заняться на самоизоляции с партнером, если вы от всего устали?

Как избавиться от стрессов, жить в гармонии с близкими и правильно заботиться друг о друге, расскажут белорусские звезды и эксперты онлайн-марафона «Пока все дома» с 25 апреля по 8 мая.

Спустя пару месяцев самоизоляции оказалось, что карантин также влияет на отношения внутри семьи. Из-за того, что люди проводят «слишком много времени» вместе, привычный уклад жизни приходится перестраивать. Например, в Китае после ослабления карантина многие пары разъехались. Тревожность, отсутствие возможности уединиться слишком накалило их отношение за месяц наедине друг с другом.

Узнали о том, как добровольная самоизоляция влияет на белорусские пары.

— Мы с женой вместе больше 10 лет. Я часто в разъездах: гастроли, концерты, мероприятия. Сейчас же большую часть времени я провожу дома, с семьей. Я очень ценю эту возможность, счастлив, что могу быть рядом с дочкой и своей супругой. Сегодня забота о близких — ответственность каждого из нас. С другой стороны, привычной жизни «на колесах» мне не хватает. Иногда накатывает стресс, хочется побыть наедине с собой, но крайне сложно остаться с собой «тет-а-тет», когда находишься в добровольной самоизоляции с семьей, — рассказывает участник марафона Иван Вабищевич.

Так же, как вода помогает поддерживать баланс в организме, «Святой Источник» предлагает белорусам найти гармонию в своих отношениях, которые у многих из-за отсутствия личного пространства сейчас проходят испытание на прочность. Про то, как избавляться от накопившегося стресса, а также про то, как ухаживать за своим ментальным и физическим здоровьем, находясь в четырех стенах, расскажут спикеры онлайн-марафона «Пока все дома».

— В нашей жизни большое место занимает семья. То, что сегодня мы больше времени стали проводить дома, с близкими, нужно рассматривать как возможность. Шанс заняться тем, на что раньше не всегда хватало времени, — рассказывает представитель бренда «Святой Источник» Денис Крупец. — С другой стороны, не стоит забывать про личное пространство. Договоритесь об определенных часах, в течение которых каждый член семьи занят своим делом. Важно соблюдать баланс, так же, как и с водой: минимум 1,5 литра заботы в день на одного человека.

Онлайн-марафон «Пока все дома» от «Святого Источника» пройдет в формате прямых трансляций в stories в Instagram-аккаунтах у спикеров. Выступления начнутся 25 апреля, а закончатся 8 мая: мастер-классы от психолога, сексолога, тренеров по парным танцам и не только будут чередоваться с личными историями известных белорусских пар. Они расскажут, как построены отношения в их семье, бывают ли у них в паре проблемы, что помогает им справляться с трудностями.

— Отсутствие личного пространства, цикличность происходящего, социальная изолированность от других людей способны вызвать стресс, который сказывается на отношениях в семье. Чтобы избавляться от накопившегося напряжения, нужно находить отвлеченные занятия, которые позволят хотя бы на время остаться наедине с собой. Попробуйте то, что раньше не пробовали: спорт, танцы, эксперименты на кухне, «не забивайте» на внешность — наш собственный внешний вид может стать фактором раздражения, — рассказывает психолог, медицинский блогер Алина Волченко. — Еще одна важная привычка, которая позволит вам остаться в гармонии с собой, — правильный и здоровый распорядок дня. Находясь дома 24/7, мы лишены структуры времени, которая была раньше. Вам нужно придумать себе новый тайминг и, при этом, не забыть добавить в свое расписание полезные ежедневные занятия. Полноценный сон, достаточная физическая активность, сбалансированное питание — без перееданий, — правильный питьевой режим, или не менее 1,5 литров воды в сутки, помогают заботиться о ментальном и физическом здоровье каждого члена семьи. Например, час спорта в день помогает в разы снизить уровень стресса.

Прямые трансляции и мастер-классы будут начинаться в 19:00. Подробный тайм-лайн и ссылки на спикеров мероприятия:

25.04 Наталья Дичковская, руководитель первой в Беларуси Школы красоты и естественного омоложения, «Секреты домашнего ухода за кожей М и Ж».

26.04 Мария Андреева, психолог, гештальт-терапевт, «Когда вся жизнь теперь дома».

27.04 Мария и Михаил Кашкан, прямая трансляция, «Наша история».

28.04 Евгений Москалев, фитнес-тренер, «Антистресс-тренировки».

29.04 Иван Вабищевич и Наталья Мицкович, прямая трансляция, «Наша история».

30.04 Лера Авсеева, основательница школы любви к себе, «Я/мы дома».

01.05 Лариса и Андрей Пекуровы, прямая трансляция, «Наша история».

02.05 Зоя Пришивалко, сексолог, «Секс на карантине».

03.05 Катерина Коврова, магистр психологии, «Как пережить карантин с ребенком? Советы родителям».

04.05 Ульяна Прусак, тренер-диетолог, «Как не застрять у холодильника на весь день? Правила грамотного рациона».

06.05 Face Bar One, Алена Кабак, косметик-эстетист, «Массаж лица друг другу».

07.05 Кристина Белинская, йог, «Асаны на изоляции».

08.05 EL GATO DANCE CENTER, хореографы Корзун Марина и Кузьмин Роман, парные танцы West coast swing.