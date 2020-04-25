Субботники Лукашенко: заливал бетон, сажал деревья, обустраивал родник на малой родине и впервые показал младшего сына
Субботник-2020: сосны на Полесье
В этом году Александр Лукашенко поехал на юг Беларуси, чтобы посетить пострадавшие после аварии на ЧАЭС регионы. Командировка совпала с республиканским субботником, поэтому глава государства присоединился к лесовосстановительным работам в Петриковском районе в нацпарке «Припятский». Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем высаживал сосны.
Президент высаживает лес на Полесье. Фото: president.gov.by
Субботник-2019: дубы на Линии Сталина
- Я решил, что надо на «Линии Сталина» в год 75-летия освобождения Беларуси высадить 75 растений нашего самого лучшего дерева - дуба. Спустя некоторое время мои дети, внуки придут и посмотрят на эту аллею, которую мы здесь высаживали, - говорил тогда президент.
Тогда ему тоже помогал сын Николай.
Лукашенко и сын закладывают дубовую аллею. Фото: president.gov.by
Субботник-2018: криница на малой родине
В тот гдо президент отправился на субботник на малую родину - в Александрию в Могилевской области. Возле агрогородка есть Трофимова криница - ее глава государства с троими сыновьями и обустраивал. И снова садил деревья.
На Трофимовой кринице президент и сыновья садили деревья. Фото: president.gov.by
Субботник-2017: Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике
Лукашенко проводил субботник в Минске. Помогал бригаде строителей бетонировать полы в хореографическом зале, носил бревна. Тот субботник запомнился впечатляющими фотографиями - на них президент стоял по щиколотку в бетоне.
Лукашенко помогал строителям заливать бетон. Фото: president.gov.by
Субботник-2016: реконструкция «Динамо»
Александр Лукашенко участвовал в реконструкции стадиона «Динамо» в Минске. В основание трибун бригада, в которой работал президент, залила 140 кубометров бетона.
Президент провел субботник на стройке. Фото: president.gov.by
КСТАТИ
Впервые младшего сына президента белорусы увидели именно на субботнике
19 апреля 2008 года Александр Лукашенко трудился на строительстве огромного спортивного сооружения «Минск-Арена». А помогал ему белокурый мальчик лет четырех. Заметно было, что общение между ребенком и президентом очень теплое, отеческое (подробнее)
На субботнике 19 апреля 2008 года президент трудился на строительстве «Минск-Арена». А помогал ему белокурый мальчик лет четырех. Тогда еще никто не знал, что это за ребенок и как его зовут. Фото: president.gov.by
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»