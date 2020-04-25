2020-04-25T15:11:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Субботники Лукашенко: заливал бетон, сажал деревья, обустраивал родник на малой родине и впервые показал младшего сына

Каждый год президент участвует в республиканском субботнике [фото]
Оксана БРОВАЧ
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Президент на субботнике в 2017 году носил бревна. Фото: пресс-служба президентаПрезидент на субботнике в 2017 году носил бревна. Фото: пресс-служба президента
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Субботник-2020: сосны на Полесье

В этом году Александр Лукашенко поехал на юг Беларуси, чтобы посетить пострадавшие после аварии на ЧАЭС регионы. Командировка совпала с республиканским субботником, поэтому глава государства присоединился к лесовосстановительным работам в Петриковском районе в нацпарке «Припятский». Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем высаживал сосны.

Президент высаживает лес на Полесье. Фото: president.gov.by

Президент высаживает лес на Полесье. Фото: president.gov.by

Субботник-2019: дубы на Линии Сталина

- Я решил, что надо на «Линии Сталина» в год 75-летия освобождения Беларуси высадить 75 растений нашего самого лучшего дерева - дуба. Спустя некоторое время мои дети, внуки придут и посмотрят на эту аллею, которую мы здесь высаживали, - говорил тогда президент.

Тогда ему тоже помогал сын Николай.

Лукашенко и сын закладывают дубовую аллею. Фото: president.gov.by

Лукашенко и сын закладывают дубовую аллею. Фото: president.gov.by

Субботник-2018: криница на малой родине

В тот гдо президент отправился на субботник на малую родину - в Александрию в Могилевской области. Возле агрогородка есть Трофимова криница - ее глава государства с троими сыновьями и обустраивал. И снова садил деревья.

На Трофимовой кринице президент и сыновья садили деревья. Фото: president.gov.by

На Трофимовой кринице президент и сыновья садили деревья. Фото: president.gov.by

Субботник-2017: Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Лукашенко проводил субботник в Минске. Помогал бригаде строителей бетонировать полы в хореографическом зале, носил бревна. Тот субботник запомнился впечатляющими фотографиями - на них президент стоял по щиколотку в бетоне.

Лукашенко помогал строителям заливать бетон. Фото: president.gov.by

Лукашенко помогал строителям заливать бетон. Фото: president.gov.by

Субботник-2016: реконструкция «Динамо»

Александр Лукашенко участвовал в реконструкции стадиона «Динамо» в Минске. В основание трибун бригада, в которой работал президент, залила 140 кубометров бетона.

Президент провел субботник на стройке. Фото: president.gov.by

Президент провел субботник на стройке. Фото: president.gov.by

КСТАТИ

Впервые младшего сына президента белорусы увидели именно на субботнике

19 апреля 2008 года Александр Лукашенко трудился на строительстве огромного спортивного сооружения «Минск-Арена». А помогал ему белокурый мальчик лет четырех. Заметно было, что общение между ребенком и президентом очень теплое, отеческое (подробнее)

На субботнике 19 апреля 2008 года президент трудился на строительстве «Минск-Арена». А помогал ему белокурый мальчик лет четырех. Тогда еще никто не знал, что это за ребенок и как его зовут. Фото: president.gov.by

На субботнике 19 апреля 2008 года президент трудился на строительстве «Минск-Арена». А помогал ему белокурый мальчик лет четырех. Тогда еще никто не знал, что это за ребенок и как его зовут. Фото: president.gov.by

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