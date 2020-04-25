«В нашей стране можно сообщать свое очень ценное мнение». Минобр резко ответил на обращение учительницы Анны Северинец

Утром 25 апреля учительница русского языка и литературы смолевичской гимназии обратилась с открытым письмом в Министерство образования.

- Я звяртаюся да вас праз адкрыты ліст, бо не маю іншай магчымасці ані давесці сваё меркаванне да вышэйшага кіраўніцтва галіны, ані, тым больш, паўплываць на рашэнні Міністэрства адукацыі, - объяснила форму обращения Северинец в письме, которое опубликовала «Наша Ніва».

Анна объясняет, что многие из ее коллег 24 апреля получили информацию о том, что Минобр решил не аттестовывать в 4-й четверти детей, которых родители оставили дома вместо того чтобы отправить в школу.

- Мне не хочацца думаць, што рашэнне не атэстоўваць у апошняй чвэрці дзяцей, што працуюць самастойна, прынятае выключна з мэтай вярнуць вучняў у школы. У той сітуацыі, калі эпідэмія COVID-19 у Беларусі набірае ход, - пишет Северинец.

Резюмируя, Анна просит Минобразования пересмотреть неконструктивный подход к аттестации, разрешить учителям ставить в журнал отметки детям, которые учатся дома и оценить школьников в 4-й четверти по результатам их самостоятельной работы.

Под письмом Анны Северинец подписались и другие педагоги.

Вечером 25 апреля на официальной странице Минобразования в фейсбуке появился ответ ведомства на письмо.

- Во-первых, до публикации данного открытого письма крупные негосударственные порталы убеждали население в том, что белорусская школа не может работать удаленно, что «учителя не знают компьютера», «ничего не делалось для разработки программного комплекса», «учителя в панике», «растеряны» и пр., - говорится в ответе Минобразования. - Однако из письма Анны Северинец можно узнать, что учителя справились с дистанционной формой и даже «максимально эффективно наладили учебный процесс». СМИ элегантно переобулись в прыжке.

Во-вторых, оппозиционные СМИ регулярно сообщают о том, что учителя загружены нехарактерной работой, днюют и ночуют на хоккейных аренах, живут в проблемных семьях в качестве члена семьи, заполняют массу документов, а теперь еще и были вынуждены выполнять двойную работу. Однако на примере Анны Северинец читатель может увидеть, что рядовой учитель имеет массу свободного времени для раздачи интервью, написания блогов, сочинения открытых писем, ведения соцсетей и иных форм досуга. Это повод задуматься о том, что оценки, распространяемые в СМИ - как минимум, не соответствуют действительности.

В-третьих, заметим, что в оппозиционных СМИ сейчас «разгоняется» тезис о крайней репрессивности белорусской системы образования, где учителя якобы страшно запуганы, зависимы, не имеют собственного мнения и пр. Но на примере Анны Северинец можно увидеть, что в нашей стране никого не лишают права на профессию, не увольняют с работы, дают свободно высказываться, критиковать власть, сообщать свое очень ценное мнение и писать открытые письма. Это наглядно демонстрирует гуманизм белорусской системы властных отношений, а не ее «нечеловечность», как утверждается в заголовке письма А. Северинец.

Организации учебного процесса в ответе посвящено одно предложение.

- Что же касается конкретных мер по организации учебного процесса, то они проводятся в русле ранее выработанных, одобренных и публично озвученных президентом решений, - сообщает Минобр.

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