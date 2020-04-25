2020-04-26T00:39:34+03:00
Общество
КП Беларусь

С «энками» в журнале вместо отметок аттестуют по трем четвертям. Как оценят учеников за непосещение школы во время коронавируса?

Собрали, что известно о том, как дети, которые не ходят в школу, получат отметки
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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В четвертой четверти дети учатся в необычном формате: кто-то из дома, а кто-то в школе, где одноклассников гораздо меньше обычногоВ четвертой четверти дети учатся в необычном формате: кто-то из дома, а кто-то в школе, где одноклассников гораздо меньше обычногоФото: Павел МАРТИНЧИК
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20 апреля в белорусских школах началась четвертая четверть. По цифрам, которые приводит Минобразования, в школы вернулись около 40% учеников. Остальные остались дома, многие ожидали дистанционного обучения. Но скоро в министерстве сказали, что педагоги не обязаны выполнять двойную нагрузку и проводить дистанционные уроки для школьников, оставшихся дома. Потому что в белорусском Кодексе об образовании такого понятия, как «дистанционное обучение», не существует. Педагоги в основном дают детям задания, отправляя в вайбере, некоторые предлагают приходить на консультации, раз в неделю например, в шестой школьный день.

Детей, которые не ходят в школу в четвертой четверти, аттестуют по трем

Многие родители и учителя переживают, что детей, которые не ходят в школу из-за коронавируса, могут не аттестовать. Появилась даже мысль о том, что три четвертные отметки сложат и, вычисляя среднее арифметическое, поделят на четыре. Минобр обещает, что такого не будет.

- Дзяцей не пазбавілі магчымасці атэставацца! За год ім ацэнка будзе стаяць, нават калі вучань не быў ні на адным занятку ў чацвёртай чвэрці, пра гэта казалася ўжо не адзін раз, - прокомментировал «Нашай Ніве» замминистра образования Александр Кадлубай. - За чацвёртую чвэрць ставяцца літары Н/А - «неатэставаны». Гадавая ацэнка лічыцца згодна з раздзелам 2, пункта 6 Правілаў атэстацыі - па выніках той колькасці чвэрцяў, за якія школьнік засвоіў матэрыял. Калі тры чвэрці, то тры.

Ставить отметки за задания, выполненные дистанционно, учителя не могут

Отвечая на открытое письмо учительницы Анны Северинец, которое педагог написала в Минобразования, замминистра сказал:

- Калі Ганна Севярынец займаецца са сваімі вучнямі, то хай займаецца. Міністэрства адукацыі не прапісвае, як яна павінна гэта рабіць. Але калі гэта праз месенджары, іншыя праграмы, то як паставіць ацэнку ў школьны журнал?

Замминистра объясняет позицию тем, что если в журнале не стоит «энка», то педагог несет за ребенка ответственность.

- Калі падчас урока з дзіцём нешта здарыцца, - не дай Божа, пад машыну трапіць, - а ў журнале будзе стаяць ацэнка, а не «энка», - то гэта цягне для школы наступствы згодна з цяперашнімі актамі. Вось пра што гаварылася, - сказал Кадлубай.

По данным на 25 апреля, информация об аттестации школьников выглядит так.

Что же касается конкретных мер по организации учебного процесса, то они проводятся в русле ранее выработанных, одобренных и публично озвученных президентом решений, - прокомментировали в Минобразования.

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