Лукашенко - Гуцериеву: «Миша, больше ничего не надо. Приедешь - поговорим»

Видеозапись о том, как президент разговаривает с кем-то по мобильному телефону, опубликовал телеграмм-канал «Пул Первого», приближенный к президенту. Авторы канала утверждают, что Лукашенко разговаривает с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым. Очевидно, все происходит после окончания субботника, на котором трудился Александр Лукашенко, его младший сын Николай, личный врач президента Светлана Коношенко, журналистки государственных телеканалов, сотрудницы службы протокола. Все подходят к велосипедам, которые стоят у края поля - там сажали новый сосновый лес.

На краю поля президент Беларуси поговорил по телефону с Михаилом Гуцериевым. Фото: телеграмм-канал «Пул Первого».

- Не надо мне эти тесты, у нас свои делают. Ты не спеши, а лучше мне… - говорит Лукашенко в трубку. После монтажного стыка слышно продолжение разговора:

- Десять КТ. Компьютерные! Компьютерные! Не ЯМР, а КТ, да. Для того чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десять КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь -поговорим потом. Добра, ну пока, пока, - Лукашенко завершил разговор и сбросил вызов.

Видеозапись о том, как президент разговаривает с кем-то по мобильному телефону, опубликовал телеграмм-канал «Пул Первого».

- Я хочу в каждый район Минска в поликлинику поставить еще, и тогда мы закроем это ниже, в больницах у нас хватает, - поясняет президент собравшимся вокруг.

Речь, очевидно, шла о так называемых ЯМЛ-томографах, которые работают на эффекте ядерного магнитного резонанса. КТ - это компьютерные томографы.

- Не надо мне эти тесты, у нас свои делают. Ты не спеши, а лучше мне… - говорит Лукашенко в трубку. Фото: телеграмм-канал «Пул Первого».

Лукашенко и гаджеты: «Айфоны-плафоны - это наше будущее. Но у меня даже мобильника нет»

С Гуцериевым президент разговаривал по черному смартфону. Интересно, что ранее он заявлял, что не доверяет современным гаджетам:

- У меня даже нет мобильного телефона, - говорил Лукашенко работникам завода газетной бумаги в Шклове в начале января этого года. - Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься.

По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко.

- Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет.

Еще раньше, осенью 2016 года Лукашенко наоборот нахваливал современную технику:

- Будущее - за новейшими технологиями. То, что, к счастью, мы создали в свое время - Парк высоких технологий. Вот эти всякие гаджеты, айфоны, плафоны и прочее, это будет приносить богатство в будущем. Современные, новейшие технологии. Я встречаюсь со многими людьми и постоянно от них это слышу. А это у нас есть, и это мы должны и будем развивать.

Словосочетание «айфоны-плафоны» тогда взорвало соцсети. Пользователи стали активно обсуждать это, и даже делать веселые картинки на эту тему и делиться друг с другом. Тему активно подхватили и электронные СМИ: новости с этой цитатой они сопровождали иллюстрациями с изображением потолочных плафонов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кто такой Гуцериев, и что его связывает с Беларусью?

61-летний Михаил Гуцериев - российский миллиардер, владелец «заводов-газет-пароходов»: имеет активы в нефтегазовой промышленности и нефтехимии, добыче полезных ископаемых, финансовом секторе, строительстве, гостиничном бизнесе, является одним из крупнейших в России владельцев коммерческой недвижимости. В прошлом году Forbes оценил его состояние в 4,8 миллиарда долларов.

Бизнесмен давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко. В последние годы ярко-салатовый самолет Гуцериева с бортовым номером GMS (Гуцериев Михаил Сафарбекович) часто видят в Минске.

Российский миллиардер Михаил Гуцериев Бизнесмен давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко. Фото: БелТА.

Основной проект Гуцериева в Беларуси - строительство огромного горнодобывающего комбината под Любанью. Это крупнейший (после строительства БелАЭС стоимостью 11 миллиардов) инвестиционный проект в истории суверенной Беларуси. Общая стоимость проекта - 2 миллиарда долларов! Также бизнесмен уже построил в Беларуси сеть заправок «Славнефть» и нефтебазы, отель «Ренессанс» и бизнес-центр в Минске, терминал для бизнес-авиации в «Минск-2». Также Гуцериев оказался и владельцем загадочной vip-резиденции Шершуны - по его собственному признанию, строительство комплекса обошлось в 40 миллионов долларов. На очереди - объекты еще на 100 миллионов долларов: недавно построенный 40-квартирный дом в Любани бизнесмен бесплатно передал местному исполкому, а еще строит элитную школу в Дроздах-2 за 12 миллионов долларов и церковь недалеко от своей vip-резиденции.

Несколько лет назад стало известно об интересах Гуцериева в IT-секторе. Его партнером стал самый известный белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня - проект касается дополненной реальности и искусственного интеллекта. Офис Гуцериева и Прокопени в Минске даже посещал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко пришел в офис айтишников. Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев - крайние справа. Фото: БелТА.

Аще Гуцериев владеет восьмью российскими FM-радиостанциями (на их покупку он потратил 170 миллионов долларов) и пишет тексты песен для российских звезд. На Старый новый год бизнесмен приехал в Минск со своими друзьями Григорием Лепсом и Николаем Басковым, которые спели на торжественном приеме с участием Александра Лукашенко.

Полина Гагарина и Михаил Гуцериев на «Песне года». Фото: пресс-служба фестиваля «Песня года».

Были у Михаила Гуцериева и трудные времена. В 2007 году в России бизнесмена обвинили в неуплате налогов, и ему пришлось уехать из страны. Позже он рассказывал в интервью, что сел в машину и помчался в Минск, откуда его забрал заказанный самолет. Гуцериев улетел в Лондон, где прожил три года. В 2010 году с него были сняты обвинения, и он смог вернутся в Россию.

Александр Лукашенко попросил Михаила Гуцириева привезти в Беларусь 10 аппаратов компьютерной томографии.Видео: телеграм-канал «Пул Первого»

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